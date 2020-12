Muž provozující Teslu jako taxi se podělil o své zkušenosti, reálný dojezd je tragický před 3 hodinami | Petr Prokopec

O rostoucím dojezdu elektrických aut za ideálních podmínek se mluví snad každý den, ale jaká je realita provozu takového auta ve značně neideálním prostředí městského provozu v chladném New Yorku? Nejen o to se podělil muž provozující Model 3 jako taxi.

Největším problémem každého elektromobilu, pokud tedy pomineme cenu, je reálný dojezd na jedno nabití. S tím se to má tak jako s papírovou spotřebou, také jeho brožurových hodnot málokdo dosáhne. A pokud už se to podaří, je to jen za cenu velkého odříkání za takřka ideálních podmínek.

Rozdíl je ale v tom, že zatímco u konvenčních aut jde „jen” o náklady na palivo, u těch elektrických o samotnou použitelnost. Benzin nebo naftu doplníte do nádrže takřka kdekoli za pár minut a máte znovu mnohasetkilometrový dojezd i s velmi „užraným” autem s malou nádrží, elektromobil je třeba dobíjet minimálně desítky minut, ne-li hodiny a znovu daleko nedojede.

Za výjimky v tomto ohledu jsou považovány Tesly, jak ale ukazuje zkušenost jediného newyorského taxikáře, který provozuje Teslu jako taxi, i u těch má situace velmi daleko k ideální. Říká si Rami a jezdí s Modelem 3, která díky tradičnímu žlutému polepu budí pozornost už pro svou neobvyklost. Jde o provedení Standard Range, které dostalo baterie o kapacitě 50 kWh, s nimiž by dle odhadu agentury EPA mělo urazit 220 mil, tj. nějakých 354 kilometrů. Tedy porci, která by byla dostačující i pro několikahodinovou taxikářskou směnu.

Podle Ramiho je ale třeba hodinové nabíjení v síti Superchargerů, aby auto dobil. To je hodně dlouhá doba uvážíme-li, že rčení o času a penězích tady platí více než kdy jindy, neboť taxík stojící u nabíječky peníze jen spotřebovává. Vůz po dobití obvykle ukazuje odhadovaný dojezd okolo 240 mil (386 km), nicméně taková je pouze informace palubního systému, která vůbec nebere v potaz chladné newyorské počasí. Rami tak ve výsledku po dobití obvykle neujede více než 80 mil (129 km), než baterky znovu potřebují dobít.

To je velká mizérie daná už mizerným fungováním elektroaut v zimním počasí, které jen umocňuje fakt, že Rami své zákazníky v zimě pochopitelně nemůže nechat mrznout. A tak se vytápění interiéru postará o další redukci dojezdu.

Tato zkušenost jen připomíná, jak mizernou alternativou aut se spalovacími motory současné elektromobily mohou být - taxík s dojezdem pod 130 km před hodinovým dobíjením je skoro pro zlost. A taxikář jistě nebude jediný člověk, který bude potřebovat ujet po městě v zimním počasí více než 130 km za den...

