Muž se zbavuje brutálního „Bugatti pro chudé” po najetí pouhých 64 km. Říká, že ho prostě nezvládá

Petr ProkopecDostat přes 1 000 koní výkonu „do rukou lidu” zní jako pěkná věc, některým ale jako by nedocházelo, co takové číslo znamená. Anebo toho oportunisticky využívají, aby vůz mohli rychle se ziskem prodat.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Na představení Chevroletu Corvette ZR1 došlo už 25. července loňského roku. Od té doby nová vrcholná verze „americkýho kýblu“ patří mezi dominanty zpráv z automobilové branže, a to především kvůli svému obrovskému výkonu. Automobilce se totiž povedlo z 5,5litrového přeplňovaného osmiválce dostat 1 079 koní, tedy větší stádo, než jaké svého času mělo na kontě převratné Bugatti Veyron. To se přitom prodávalo za desítky milionů korun a vážilo okolo dvou tun. ZR1 má oproti tomu na kontě 1 660 kg a startuje na 183 400 USD, tedy na 3,8 milionu korun.
Opravdu tedy není divu, že po tomto voze leckdo dychtí. Řada zájemců je navíc připravena zaplatit i tučnou dealerskou přirážku, jen aby mohla okusit dynamiku vrcholné automobilové ligy. Což je ostatně i příběh člověka, o kterém dnes bude řeč. Ten se totiž do nové generace ZR1 zamiloval natolik, že si od dealera pořídil verzi Z06, jen aby mohl být zapsán na čelní příčku seznamu koupěchtivých zákazníků. A jakkoli toto provedení přeplatil, následně jej použil jako část úhrady ceny silnějšího modelu. A ani u něj nekoukal na oficiální cenu, místo toho platil, co si dealer řekl.
O to více překvapí, že vůz aktuálně prodává. A ještě více vám ústa údivem otevře nájezd a důvod, pro musí Corvette opustit jeho garáž. „Náš klient není žádný překupník, toto auto si koupil proto, že po něm skutečně toužil. Miluje ho, ale 1 079 koní je více, než kolik potřebuje,“ vysvětlil pohnutky majitele dealer, který bíle lakované kupé nabízí v aukci Bring A Trailer. Tedy jinými slovy, onen zákazník více než rok četl o závratném výkonu a dechberoucí dynamice. Poté ovšem na pár minut usedl za volant, ujel 64 kilometrů, a zjistil, že si ukousnul více, než dokáže pozřít.
Na jednu stranu bychom vlastně za takové rozhodnutí měli být vděčni. Málokdy se totiž najde někdo tak rozumný, aby uznal, že jeho řidičské schopnosti na ovládnutí 1 079 koní mířících pouze na zadní kola nestačí. Jenže je otázkou, zda je to skutečný důvod, nebo jestli dotyčný navzdory proklamacím prodávajícího přece jen nevyužívá aktuálního hladu po ZR1. Pohled na příhozy tomu napovídá, neboť příhozy se před koncem aukce vyšplhaly až na 333 tisíc dolarů neboli na 7 milionů korun. Tedy výrazně nad částku částku 214 800 USD (4,5 milionu Kč), kterou dotyčný za vůz a všechny příplatky zaplatil.
Kuriózně to nestačilo na překonání rezervní ceny, i tak je zřejmé, že na „otočení” ZR1 se dá vydělat nemalý balík. Litovat ovšem můžeme kterékoli z kupců - se sedmimilionovou nebo ještě vyšší cenou tohle auto přece jen kus svého kouzla ztrácí.
Za tento Chevrolet Corvette ZR1 byli lidé ochotni zaplatit výrazně vyšší než oficiální cenu, přesto se v aukci neprodal. I to naznačuje, že slova prvního majitele o tom, že po 64 ujetých km zjistil, že 1 079 koní je na jeho schopnosti příliš, nebudou dokonale upřímná. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
