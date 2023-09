Muž si koupil nejlepší Teslu a říká, že stejnou chybu znovu neudělá, ruší i objednávku Cybertrucku před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Dnes s cenou začíná na 2,65 milionu Kč, stála ale mnohem víc. I to je jeden z důvodů majitelova rozladění, řada s autem spojených problémů je ovšem podstatně delší. Od nekvality až po nesplněné a vlastně i nesplnitelné sliby.

Každá automobilová značka má různé typy zákazníků - od nadšených fanoušků nosících i spodní prádlo s jejím logem až po úplně obyčejné spotřebitele, kteří kolikrát ani netuší, co si to vlastně koupili či jim bylo koupeno. V případě Tesly jsme po léta dostávali zpětnou vazbu téměř jen od těch prvních jmenovaných, neboť jakýchkoli jiných bylo poskrovnu. Ovšem s tím, jak se tyto americké sedany a SUV stávají rozšířenějšími, se dostávají do rukou stále více lidem, kteří na něj hledí jako na auta. Sledují tedy hodnotu, kterou jim za jejich peníze přinesly, vidí dobré i zlé, vidí zkrátka obě strany mince. A nemají problém se o své postřehy podělit.

Vzhledem ke specifickému statutu Tesly slýcháme pořád hlavně o těch prvních jmenovaných, o tom nepochybujte, realističtější zpětné vazbě je ale přesto těžké utéci. O jednu takovou se postaral Parker Nirenstein, který stojí za kanálem Vehicle Virgins na Youtube. A byť není vysloveně negativistický, pro Teslu jeho slova pozitivně nevyznívají.

Tento člověk je fanouškem výkonných a rychlých aut, a tak nepřekvapí, že si od firmy koupil vrcholný Model S Plaid s více jak tisícovkou koní. V tomto ohledu Tesla zkraje nezklamala, její dynamika v přímce je téměř bezkonkurenční. Jakmile ale prvotní nadšení spojené s řízením jednoho z nejlépe akcelerujících aut světa vyprchalo, začaly se objevovat problémy.

Sám jsem měl s Modelem S Plaid tu čest a je to one trick pony, zvířátko zvládající jediný trik. Akcelerace v přímce je ohromující, o tom žádná, to vás ale dříve nebo později omrzí. Auto jako takové není stavěno na komplexní zvládání svého výkonu, takže si jej opravdu nemůžete užívat na okruhu nebo jiné technické trati. Jasně, při jeho ceně není až tak divu, ale při této řidičské hořkosti se do popředí začnou tlačit jiné vjemy. A ty ani pro Parkera nebyly moc pozitivní.

V prvé řadě má problém s tím, jak moc Tesla hýbe cenami auta. Dnes jej v Česku koupíte od 2,65 milionu Kč, v USA v přepočtu dokonce od 2,075 milionu Kč. Za takovou cenu lze vozu leccos odpustit a radovat se jen z oné akcelerace, trochu jinak to ale vnímáte, když za něj dáte o milion víc. Přesně to je Parkerův případ, vůz má už přes dva roky.

I kvůli tomu ztratil přes polovinu své hodnoty - z původní ceny za hranicí 130 tisíc USD zbylo jen asi 65 tisíc USD, i když s vozem najel jen něco přes 40 tisíc km. To je drahý špás, který se projevuje i na jiném rozhořčení z vlastnictví vozu. Tesla slibuje, jak provozně levný bude díky dostupnější elektrické energii ve srovnání s cenou benzinu, což čistě optikou „paliva” někdy může a jindy nemusí být pravda. Ale jak významné to je, když vůz takto rychle ztrácí cenu? Je to zanedbatelné.

A nejde jen o to, auto je doslova žroutem pneumatik. Říkáte si, že to nepřekvapí v momentě, kdy jde o 2,5tunový stroj s tisíci koňmi, ale to není celý problém. Aby Tesla tomuto Moby Dickovi dala aspoň nějak použitelné jízdní vlastnosti, musela sáhnout po velmi negativním odklonu kol. Při jízdě v přímce se tedy pneumatiky nestýkají s povrchem rovnoměrně, což vedle k ještě rychlejšímu opotřebení vnitřní poloviny běhounu, které navíc ani není viditelné při zběžné kontrole vzorku.

Řada majitelů tedy dokonce dopadla až tak, že doslova prodřela pneumatiky na plátno, až došlo k jejich defektu za jízdy. To může být velmi nebezpečné. Parker je zkušený a tohle se mu nestalo, za dobu vlastnictví vozu ale propaluje už šestou sadu pneumatik. Šestou, za tak malou kilometráž, to je další rána pro provozní náklady.

Další kapitolou je nekvalita. Tou Tesla proslula, takže to nepřekvapí, pozoruhodné je ale třeba to, že autu nevydrží jeho (beztak hloupý) volant ve tvaru beraních rohů. U Plaidu se sedřel tak, že ho Parker dokonce musel nechat vyměnit za jiný. Řešení této a dalších patálií pak ve výsledku opět leze do peněz - v rukou vám zbude auto za miliony, které nakonec ale těší pomalu jen akcelerací, za kterou si nechá na ztrátě hodnoty a přemrštěných provozních nákladech obecně velmi tučně zaplatit.

Parker tak říká, že stejnou chybu znovu neudělá a další Teslu si nekoupí. Dříve sice složil zálohu na Cybertruck, ale nebude pokračovat v objednávce, jakmile to bude možné. Potenciálním zákazníkům Tesly pak radí, aby zvážili všechny zmíněné problémy, než přistoupí ke koupi. Tohle ti se stylizovaným T na spodním prádle neuslyší rádi.

Tesla Model S Plaid může na první pohled vypadat jako skvělá hodnota za přijatelné peníze, na ten druhý ale působí docela jinak. Foto: Tesla

Zdroj: Vehicle Virgins@Youtube

Petr Miler

