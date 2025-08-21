Muž si přijel k dealerovi pro nové SUV za 1,6 milionu Kč, podívejte se, co nechal na protiúčet

K podobným situacím dochází maximálně jednou za deset let už proto, že většina prodejců aut by ani nebyla schopna takový obchod realizovat. Prodejce Ineosu se toho ale nebál. A i když to byl on, kdo platil, na nějaký ten „melounek” navíc si jediným obchodem též přišel.

včera | Petr Prokopec

Foto: Ineos Automotive

Při koupi nového auta není neobvyklé, že na protiúčet dáte svůj dosavadní vůz. V Česku je to dost nefunkční praktika, neboť prodejci mají pocit, že musí v tu chvíli vydělat na obou stranách obchodu a nabízí vám za váš dosavadní vůz nesmyslně malé peníze. Občas se ale povede domluvit. V takovém případě vám o hodnotu vašeho vozu sníží kupní cenu a vy si zároveň uděláte místo v garáži. Korektní dealerství by se pak pouze mělo „vašeho ex” zbavit přibližně za podobné peníze, jaké vám započetlo.

Co se ale nedávno stalo v jednom ze showroomů značky Ineos, se této praxi dalece vzdaluje. Do dealerství totiž nakráčel muž s tím, že má zájem o Grenadier Station Wagon, tedy prodlouženou verzi britského SUV, které vzniklo kvůli konci původního Land Roveru Defender. Jeho velký milovník, miliardář Jim Ratcliffe, chtěl od automobilky odkoupit licenci na pokračování jeho výroby, to mu však nebylo dovoleno. Nakonec tedy přišel s vlastním vozem podobného ražení.

Grenadier jako původní SUV vypadá, ve srovnání s ním však používá třílitrový šestiválec od BMW, který byl naladěn na 286 koní. Jejich přenos na všechna čtyři kola zajišťuje osmistupňový automat ZF, který se dočkal zesíleného konvertoru točivého momentu. Standardem je také dvoustupňová redukční převodovka Tremec, načež Grenadier s velkorysými nájezdovými úhly a světlou výškou exceluje v terénu. A právě tím zájemci z Floridy imponoval, využívat jej chce na své farmě.

Podstatné ovšem je, co nabídnul na protiúčet - k dealerovi přijel s Ferrari F40. Tedy s jedním z nejikoničtějších supersportů historie, který se dnes prodává za obrovské peníze. To jen potvrdila aukce RM Sotheby's v Monterey. Silniční verze s pouhými 360 najetými kilometry totiž majitele změnila za 3 855 000 USD (cca 81 milionů Kč), zatímco okruhový speciál LM byl vydražen dokonce za 11 005 000 USD (přes 230 milionů Kč). Grenadier je vůči tomu k mání od 78 900 USD (asi 1,6 milionu Kč).

Stát se něco podobného tady, většina dealerů se vám vysměje, i když to budou oni, jejichž jednání bude k smíchu. Už auto za podobnou cenu na protiúčet je vyvede z míry, v USA jsou zjevně podnikavější. Dealer se tedy na auto podíval a k novému SUV přidal kupci 2,4 milionu dolarů (skoro 51 milionů Kč), jak informuje Newsweek.

Autenticitu celého příběhu potvrdil George Ratcliffe, syn zakladatele britské značky, který dostal na povel aktivity firmy na americkém trhu. Na prodejce to byla silná káva, šéf dealerství ale rozhodl, že auto přijme a přikázal, aby se jej firma zase rychle zbavila. To se povedlo hned druhý den, kdy bylo prodáno za 2,5 milionu dolarů (52,27 milionu Kč). Tedy dost možná levně, ale znovu - dealeři nových aut tu nejsou od toho, aby vydělávali na protiúčtech.

„F40 je vrcholným analogovým Ferrari, špičkovým světovým supersportem, který promlouvá k celé generaci nadšenců, kteří nyní aktivně nakupují auta svých snů. I když jde tedy z linie vrcholných Ferrari o to nejběžnější, jde zároveň také o nejúčelovější, což z něj činí jedno z těch vzácných aut, kterých bylo vyrobeno přes tisíc kusů a jejich hodnota je nyní vyšší než dva miliony dolarů,“ uvedl k tématu Brian Rabold ze společnosti Hagerty.

Pokud tedy toto Ferrari vlastníte, v podstatě jej můžete vyměnit za pomalu jakýkoli nový vůz, který je momentálně v prodeji, bez ohledu na pohon. Jen ale nepočítejte s tím, že byste třeba vstoupili do showroomu Škody a chtěli za něj Octavii a doplatek. V Česku by prodejci měli pocit, že je připravujete o desítky milionů, i kdybyste jim náhodou zrovna nabízeli šanci vydělat jedním obchodem s Ferrari víc peněz než prodejem všech škodovek za poslední rok...


Ineos Grenadier je sice schopný i luxusní off-road... Foto: Ineos Automotive

...ovšem Ferrari F40 je zcela jiná liga. Toto se přitom prodalo za 80,6 milionů korun. Protiúčet „za padesát a něco” tak zní jako slušný obchod pro dealera Ineosu, který vůz hned prodal o něco málo dráž. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: Newsweek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.