Muž si přišel na více jak 2,8 milionu Kč jen za to, že udává ostatní řidiče za relativně banální přestupky

Když byl tento institut uváděn do praxe, hovořili jsme o tom, že českou státní kasu by snadno rychle položil. Jak vidno, chovat se soustavně jako Jidáš nemají problém ani jinde.

Před třemi lety se New York rozhodl svérázným způsobem bojovat se špatně parkujícími motoristy a vyhlásil i válku emisím. Ve městě je tak zakázáno nechat stát auto na jednom místě s puštěným motorem po dobu delší než 3 minuty. A pokud jste v blízkosti školy, pak maximem je dokonce jen pouhá 1 minuta. Radní města, které nikdy nespí, přitom svým environmentálním snahám přikládají ještě větší vážnost než špatnému parkování. Pokud totiž odstavíte vůz tam, kde nemáte, riskujete pokuty v rozmezí 115 až 175 dolarů (cca 2 600 až 3 960 Kč). Za stání na volnoběh ale můžete zaplatit 300 až 2 000 USD (asi 6 800 až 45 200 Kč).

New York nicméně nezůstal jen u zavedení nových zákonů, zároveň se rozhodl uvést do praxe činnost, se kterou má Česko smutnou zkušenost. V dobách normalizace totiž nebylo neobvyklé, když vás někdo „naprášil“ za protistátní činnost. Tou přitom mohlo být míněno cokoli, třeba jen pouhé poslouchání zahraničního rozhlasu nebo nošení oblečení podporujícího západní kulturu. „Práskači“ přitom byli komunistickým režimem odměňováni, zatímco jejich sousedé měli problémy.

Prakticky na totéž začalo docházet v New Yorku, neboť radnice uvedla, že pokud lidé zaznamenají špatně parkující vůz nebo takový, který stojí na místě s puštěným motorem, pak jej mají oznámit. Za odměnu pak mohou počítat s rovnou čtvrtinou z uložené pokuty, což hlavně při vrchních sazbách není vůbec málo peněz. I proto není překvapivé, že se tímto krokem nechala zlákat řada lidí. Hlavním Jidášem se pak na základě veřejně dostupných dokumentů stal Donald Blair, kterému do kapsy přiteklo již zhruba 125 tisíc dolarů (asi 2,8 milionu Kč).

Pokud si přitom uvědomíme, že zákon není platnosti ani tři roky, pak je zjevné, že udávání se stalo Blairovým hlavním zdrojem příjmů. Výše zmíněná suma navíc nemusí být konečná. New York totiž svému „zodpovědnému občanovi“ vyplatil 55 tisíc dolarů (1,24 milionu Kč), přičemž zbývajících 70 000 USD (1,58 milionu Kč) je již na cestě. New York nicméně od zavedení sporného schématu eviduje ještě dalších 2,3 milionu dolarů (51,99 mil. Kč) na nezaplacených pokutách. Kolik z nich ovšem Blair dále vyinkasuje, je nejisté.

„Pokud chcete změnit něčí chování, nejlepším způsobem je zaútočit na jeho peněženku,“ uvedl k celé věci překvapivě hrdě newyorský Jidáš. Doufejme přitom, že si za svými slovy bude stát i ve chvíli, kdy bude muset platit stále větší peníze za doručení jakéhokoli zboží. Jak totiž bylo oznámeno, největším adresátem pokut se stal Amazon, za nímž následují FedEx a UPS. To vskutku neudiví, neboť jejich řidiči často jen vyskočí z vozu a zamíří ke dveřím, u nichž zanechají příslušný balíček.

Pokud by přitom tito motoristé pohonné jednotky soustavně vypínali a zapínali, způsobili by snadno i větší škodu na životním prostředí, vypnout motor se nevyplatí vždy. To nicméně autorce sporného zákonu nedochází. Samara Swantson totiž kvůli astmatickému onemocnění přišla o manžela i dceru. Od té doby ji nastartovaný motor dráždí k nepříčetnosti. Nyní proto věří, že své rodině zajistila spravedlnost. Že realita je v důsledku jejího boje jiná, ji ale rozhodně nebude přesvědčovat novopečený milionář Blair.

Lze pak už jen dodat, že udávání rozhodně není jednoduché, neboť v případě onoho volnoběhu se po lidech vyžaduje, aby přestupek byl doložen s pomocí audiovizuálního záznamu. Ten musí být dle lokality dlouhý minimálně onu jednu či tři minuty, přičemž na něm musí být zřetelně slyšet zvuk motoru, stejně jako musí být viditelná registrační značka. Vše pak ještě s popisem musí svědomití občané nahrát zaslat příslušným úřadům. Vskutku tak jde o „náročnou práci“.

