Muž si výhodně koupil ojeté ostré Audi jen s 38 000 km, cena opravy poruchy převodovky ho přivedla k slzám

Berme to jako nejlepší varování, že koupě ojetého auta je vždy riziková věc. Zdánlivá výhodnost pořízení takového vozu se může snadno proměnit ve velké trápení, rozdíl oproti ceně nového auta prostě nepřichází výměnou za nic.

No risk, no fun, říkalo se za mého mládí. Slova o tom, že bez rizika nepřichází ta pravá zábava, se dnes už moc netradují, neboť vytváří dojem, že třeba skákání z mostu do neprobádané řeky pod ním je něco chytrého. To vážně není, podobná slova lze ale vztáhnout i na jistě méně nebezpečná ekonomická rozhodnutí, třeba koupi auta.

Ano, můžete vzít svých 520 tisíc a koupit si litrovou Octavii ve výbavě „Volant v ceně”, můžete ale také vzít tu samou částku a koupit si třeba ne za se tak starý šestiválcový bavorák. Bude větší, vybavenější, násobně výkonnější, rychlejší, snadno i prestižnější. To láká a sami bychom ojetému autu zrovna před základní Octavií dali přednost kdykoli. Když vám ale podobná auta ukazujeme, obvykle dodáváme, že nikdo nedokáže s jistotou říci, zda se vám zítra nerozpadnou na prvočinitele. To je riziko hry.

Jasně, ono se vám může rozpadnout i nové auto, ale jednak je to méně pravděpodobné a jednak to kryje tovární záruka, kterou na starší ojetiny nedostanete nikdy. Jeden známý říká, že cena ojetého vozu je vždy cenou nového auta sníženou o cenu problémů, které s ním mohou nastat a je to docela přesné vyjádření reality. Někteří pochopitelně „vyhrají” a koupí si ojetinu, se kterou roky nemají jediný problém a mají dobré auto za dobré peníze. Před opačnými případy ale nelze zavírat oči.

O jednom takovém se dozvídáme z Velké Británie, kde se jeden tamní motorista o výše zmíněném tvrdě přesvědčil na vlastní kůži. Koupil si Audi R8 z roku 2017, tedy rozhodně žádný vrak, však auto mělo najeto jen asi 38 tisíc km. Dal za něj 87 tisíc liber, dnešním kursem asi 2,7 milionu Kč, což nemusí znít jako láce. Je ale třeba si uvědomit, že před sebou máme jedno z nejrychlejších aut, které i v našem testu ukázalo, že dokáže stabilně pelášit rychlostmi okolo 330 km/h, navíc má neopakovatelný projev díky desetiválcovému pětilitru bez turba. Je to auto snů svého druhu. Za 2,7 milionu? To je prostě dobrá cena, v závislosti na specifikaci může snadno jít o méně než polovinu ceny nového kusu.

Milionová sleva ale nepřichází za nic, i když bylo v době koupě v pořádku. Kupec jménem Jim Street s ním chvíli jezdil, absolvoval jeden obvyklý servis a pak se začal z auta ozývat zvuk, který se zintenzivňoval s rostoucí rychlostí. Vůz tak do servisu zamířil znovu, kde Audi zjistilo selhání dvoustupňové automatické převodovky, které nešlo řešit jinak než výměnou. Majitel souhlasil a doufal v cenu (asi se nezeptal na víc, cena takových věcí není žádné mystérium) do 10 tisíc liber, asi 311 tisíc Kč. Skutečný účet za opravu jej ale přivedl k slzám.

Servis si vyúčtoval 31 289,50 GBP, tedy asi 975 tisíc korun. To je šílená suma, servis ale nebyl hamižný, jen sama převodovka do takového auta stojí 29 tisíc liber, zbytek spolkla práce. Majitel nebyl spokojen, relevantnost postupu servisu ale potvrdilo i britské zastoupení značky, které navíc podpořilo tvrzení servisu, že vůz byl (předpokládáme softwarově) upraven, což životnost převodovky zkrátilo.

Smolík pacholík, jinak to nelze shrnout. Je to samozřejmě smutné a s majitelem cítíme, tohle je ale prostě hra, kterou hrajete, když ojetinu kupujete. Zvlášť díly jako motor a převodovka jsou do výkonných německých aut extrémně drahé věci tvořící snadno vysoké desítky procent ceny. Mějte to na paměti, až si příště budete vybírat na internetu. A chcete-li mít klid, vybírejte jen z vozů s prodlouženou tovární zárukou. Němci ale obvykle končí na pěti letech, takže u skutečně výhodných nabídek s touto podmínkou nepochodíte a riziko v případě volby takového vozu budete muset přijmout.

Audi R8 V10 je excelentní auto, jeden z vrcholů evoluce svého druhu, kus špičkové německé techniky. Na jeho výjimečnost a dynamiku jej dnes jako ojeté koupíte relativně levně, je ale třeba se smířit s tím, že když se něco pokazí, může oprava stát majlant. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

