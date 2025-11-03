Muž za drobné pořídil odepsaný Range Rover na přestavbu, až pak zjistil, co koupil. Teď ho prodá za miliony
Petr ProkopecKoupě ojetého auta obvykle nepřipomíná výhru v loterii, mnozí by mohli vyprávět spíš o opaku, v případě britských aut obzvlášť. V tomto případě se ale s Range Roverem generace L322 podařil slušný majstrštyk. A to se vůbec o nic nesnažil, měl zkrátka kliku.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Muž za drobné pořídil odepsaný Range Rover na přestavbu, až pak zjistil, co koupil. Teď ho prodá za miliony
včera | Petr Prokopec
Koupě ojetého auta obvykle nepřipomíná výhru v loterii, mnozí by mohli vyprávět spíš o opaku, v případě britských aut obzvlášť. V tomto případě se ale s Range Roverem generace L322 podařil slušný majstrštyk. A to se vůbec o nic nesnažil, měl zkrátka kliku.
Range Rover generace L322 je příznivci značky často označován za ten úplně nejlepší - jde o velmi povedený kompromis mezi luxusem, komfortem, terénními schopnostmi i bezproblémovým pohybem po silnici. Mezi jeho fanoušky se tak řadí i Jeremy Clarkson, který se ostatně svým kouskem soustavně chlubí ve svém pořadu Clarksonova farma.
Sám Jezza dává čas od času k dobru, že jeho vůz byl přihlášen do provozu ve stejný den jako auto královny Alžběty II., od jejího úmrtí letos v září uplynuly už tři roky. Ostrovnímu království vládla dlouhých 70 let, čímž se zapsala na druhé místo historických tabulek - pouze francouzský král Ludvík XIV. zůstal na trůnu déle, a to po neskutečných 72 let. Dáno to ale bylo i tím, že na něj usedl už jako pětiletý, což se Alžbětě nepoštěstilo. Fakt, že její „Range” měl výrobní číslo je o desítku jiné než ten Clarksonův, ale jistě považovala za velkou kliku...
Ale humor stranou. Britská královna měla ostatně k autům skutečně vždy blízko a nechala si stavět na míru různé vozy, které následně sama řídila. Výjimkou nebyl ani Range Rover L322, který u královského dvora sloužil v řadě specifikací. Ten na fotkách okolo byl vyroben v roce 2007, královská rodina se s ním pak rozloučila v roce 2015. A nyní se vrací do centra dění hlavně díky tomu, co se s ním dělo v mezičase.
Auto se před 10 léty dostalo k soukromému majiteli, který s ním zacházel jako s běžným vozem, možná i ještě hůř. V jeho rukou se dostal dokonce až do Španělska, kde jeho lak i interiér pošramotilo ostré slunce, loni se ale znovu objevil v prodeji na britském eBay jako vadné auto na náhradní díly. Nebylo nabourané, drahá závada na elektronice by si ale vyžadovala drahou opravu. A vzhledem k jeho stavu a nájezdu okolo 200 tisíc km, který z těchto Range Roverů dělá v Británii auto za maximálně pár tisíc liber, tedy za pár desítek tisíc, by oprava stála víc než vůz sám.
Auto stálo asi jen 80 kilometrů od bydliště jeho současného majitele, který jej i díky tomu za drobné pořídil jako základ pro přestavbu na blíže nespecifikovaný projekt. Neměl totiž nejmenší tušení, co kupuje a co nakonec koupil. Až když se pořádně podíval na dokumenty k autu, všiml si něčeho neobvyklého - razítek oddělení speciálních vozidel Land Roveru v servisní knížce. A dalším zkoumáním výrobního čísla a registračních značek zjistil, že vůz byl původně dodán královně Alžbětě II. osobně. Tento objev všechno změnil. S původním projektem byl amen a nový majitel se rozhodl vrátit vozu jeho bývalou královskou slávu.
Nenechal tedy jen opravit onu závadu, ale zajistil i renovaci karoserie a interiéru. U zmíněné divize Land Roveru pak koupil a nechal instalovat původní telefon, sluchátka a zábavní systém pro zadní sedadla. Ex-královnin Range Rover tedy působí znovu jako nový a míří do prodeje jako kus historie v rámci nadcházející aukce Iconic Auctioneers.
Nevíme, jestli se Jezza zařadí mezi zájemce o něj, mohl by ale takto získat vůz, který léta hýčkal královské pozadí. Kromě toho je nabízený kousek jediným, u kterého došlo na spojení barvy Tonga Green a 3,6litrového turbodieselu V8. Vzadu pak došlo na instalaci klece pro známé ovčáky, které Elizabeth II. chovala a s oblibou převážela. Výbava čítající kožené čalounění a dřevěné dekory je maximální možná a jak už padlo, přes nájezd nyní přesahující 200 tisíc kilometrů (126 tisíc mil) má být ve špičkovém stavu.
K mání je navíc s motorem, jaký již automobilka neprodává. Jakkoli totiž i stávající generaci lze osadit dieselem, ten je ale už pouze šestiválcový. Pokud jste tedy před třemi lety patřili mezi ty, kdo Alžbětu II. oplakal, pak už 8. listopadu, tedy tento týden v sobotu, můžete zesnulé královně složit ještě jednu poctu a ujmout se jejího vozu. Nečekejte ale láci - dle aukční společnosti by za něj nový majitel mohl s veškerými poplatky zaplatit víc jak 2 miliony Kč. To není špatné na vrak loni koupený za maximálně pár desítek tisíc...
Tento Range Rover léta vozil zesnulou britskou královnu Alžbětu II. Jeho současný majitel ho koupil náhodou jako vrak, teď jej prodá jako kus historie za cenu kolem dvou milionů korun. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály
Zdroj: 2007 Land Rover Range Rover Vogue SE 3.6 TDV8 (L322) - ex-Her Majesty Queen Elizabeth II@Iconic Auctioneers
Bleskovky
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
před 9 hodinami
- Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně
2.11.2025
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
31.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Grand Prix se vrací do Evropy 09:57
- Joe Roberts mimo hru v Portimãu a Valencii, Xabi Zurutuza jako náhrada 08:00
- Miguel Oliveira: Poslední domácí závod v MotoGP? včera 09:13
- Hakim Danish místo Yamanaky včera 08:40
- Marquez je o 2 kroky vpřed před ostatními 2.11.2025
Nejnovější články
- Sbírka zesnulého milovníka italských aut fascinuje svou pestrostí, takto lakovaná Ferrari si nenechal dělat nikdo jiný na světě
před 2 hodinami
- Prodeje korejských elektromobilů v USA se po konci dotací totálně zhroutily, i když zlevnily až pod úroveň dotovaných cen
před 3 hodinami
- Hledáte nejpohodlnější autosedačku pro vaše děti? Už jste ji našli, jmenuje se Thule Palm
před 4 hodinami
- Honda chce vrátit do nabídky další ze svých ikon. Pro dobro nás všech doufáme, že to neudělá
před 5 hodinami
- BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva