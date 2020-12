Muž vlastní sbírku autíček za desítky milionů, má v ní i to úplně nejvzácnější před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen USA

Angličáky v mládí rád sbíral skoro každý, pro tohoto muže se ale styl životním posláním. Má nyní kolekci autíček v hodnotě desítek milionů a mezi nimi i jednu „Plážovou bombu”.

Pokud máte doma sbírku malých autíček nebo i sbírku aut, jistě nejste sami. Že jsou pro některé lidi skutečná auta životem, chápeme docela snadno, že se do takového stavu dostane i sbírání modelů aut, je ovšem méně obvyklé. Třebaže ani takovou posedlost nevidíme poprvé.

Máme před sebou člověka, jehož sbírka aut má hodnotu přes 1 milion dolarů, tedy více jak 22 milionů Kč. Normálně by to mohlo být pár velmi zajímavých veteránů, jeho sbírka ale čítá 4 tisíce malých autíček značky Hot Wheels. Bruce Pascal dostal své první autíčko Hot Wheels, když mu bylo sedm let a od té doby už se jich nezbavil

Soustředí na malé angličáky této značky a jeho kolekce je pozoruhodná i tím, že v ní má ten nejvzácnější kousek ze všech - růžový VW T1 s dvěma surfy trčícími zadním oknem ven. Jmenuje se „Pink Rear Loader Beach Bomb” a byl to první, v danou chvíli neúspěšný pokus Hot Wheels udělat model Volkswagenu T1. Přímo v tomto růžovém provedení mají na celém světě existovat jen dva, nic vzácnějšího není.

Model je totiž prototypem „Plážové bomby” ve verzi s nakládáním zezadu, proto se mu také říká „Rear Loader”. V roce 1969 byl u Mattela navržen pro tehdejší autodráhu zvanou Supercharger, která autíčka „vystřelovala” na trať pomocí dvou pěnových koleček. Beach Bomb Rear Loader vznikl asi ve 40 exemplářích v různých barvách a rozběhlo se testování, mimo jiné i v domovech některých členů vedení firmy.

Při testech ale bylo zjištěno, že tenhle prototyp má kvůli na střeše umístěným surfům příliš vysoko těžiště a také je příliš úzký. Z autodráhy tedy vypadával a musel tedy pozměněn. Úpravy spočívaly v přestěhování surfů na strany, čím byl vůz rozšířen a stabilizován. Oněch zhruba 40 kousků, které vznikly vlastně nedopatřením, jako mrtvá větev vývoje, ovšem na světě zůstalo. A dnes mají až nepochopitelně ohromnou cenu.

„Neřeknu, za kolik jsem ho koupil, ale jeho hodnota se dnes odhaduje na 150 tisíc dolarů (asi 3,3 milionu korun),” říká Pascal s tím, že pro jeho kolekci to byla obrovská výhra. Prý slyšel nebo viděl o řadě dalších barevných provedeních, dokonce i o nelakovaném modelu, ale růžové je z nich to úplně nejvzácnější. Pochopitelně, Hot Wheels obvykle cílí na mladé chlapce a růžová barva není nic pro ně.

Posedlostí je ale pro Bruce celá jeho sbírka. Když se stěhoval do svého současného domu, nechal si dokonce navrhnout kancelář, která by jeho kolekci pojala. Stropní dekorace připomíná autodráhu Hot Wheels, zpoza stolu se Bruce dívá na 1 100 autíček ze své sbírky a dokonce i pracovní stůl je v podstatě jednou velkou průhlednou policí, kde jsou vystavena další autíčka.

Můžete se tomu smát, můžete nad tím pozvednout obočí, ale známe mnoho horších věci, kterým lze zasvětit život. Nakonec, úsloví „kdo si hraje, nezlobí” stále platit nepřestalo.

Bruce Pascal a jeho sbírka se točí okolo unikátního růžového Busíku. Je tak výjimečný, že sbírka zaujala i automobilku. Foto: Volkswagen USA

Zdroj: Volkswagen USA

Petr Miler