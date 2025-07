Muž vydělává miliony korun ročně tím, že ostatní řidiče „práská” za jejich dopravní přestupky. A ještě se tím chlubí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Nedokážeme si představit, že bychom něco takového dělali. Kdybychom se ale k takové aktivitě přece jen snížili, určitě bychom se tím nechlubili před médii. Tento muž to dělá a nedivili bychom se, kdyby tím proti sobě v ostatních probudil spoustu nenávisti.

New York je jedním z největších měst světa, kterým denně křižuje takřka milion aut. Ta mají dle lokálních politiků neblahý vliv na okolí prostředí, proto se postarali o postupné uzákonění spousty omezujících pravidel, z nichž některá která připomínají nechvalně proslulé komunistické „vláčení po nástěnkách“. Lidé jsou totiž finančně motivováni k tomu, aby dokumentovali přestupky jiných řidičů, z jimiž zaplacených pokut dostanou jakousi provizi. A někteří si právě z toho udělali velmi dobré živobytí.

Za vším stojí George Pakenham, někdejší newyorský právník a aktivista, který musel sledovat, jak jeho bratr umírá na rakovinu plic. Měl ji způsobit především městský smog, proti kterému se George rozhodl bojovat. V roce 2017 pak městská rada schválila jeho návrh, kterým se zakazuje nákladním vozům a dodávkám či autobusům, které nepatří městu (!), aby měly zapnutý motor při stání po dobu delší než tři minuty (u škol a parků jde o pouhou minutu). Jinak čelí nemalým pokutám až do 600 dolarů neboli skoro 13 tisícům korunám za jedno každé porušení. Přičemž „uvědomělí“ mají nárok na její čtvrtinu.

Zapotřebí je pouze to, aby vozidlo porušující zmíněné pravidlo zdokumentovali, tedy aby nahráli alespoň tříminutové video, na kterém je patrné, že pohonná jednotka je zbytečně nastartovaná. Poté tento důkaz pošlou příslušným úřadům, které se už postarají o zbytek. Spravedlnosti je tím tedy učiněno zadost, nebo snad ne? Vzhledem k tomu, že v New Yorku se o zhruba 70 procent veškerých emisí stará provoz infrastruktury a motor má při stání minimální spotřebu okolo 1 litru paliva za hodinu, to vidíme trochu jinak, ale to jsme jen my.

Mnozí lidé ovšem díky ní nemusí do běžné práce, třeba muž, který se přihlásil CBS News pro reportáž přiloženou níže. Ten si takto vydělává přes 100 tisíc dolarů, tedy více než 2 milionu korun ročně. „Krátce po šesté už sedím na kole a hledám náklaďáky stojící s nastartovaným motorem. V podstatě jezdím každý den na kole šest, sedm, osm hodin,“ sdělil muž CBS News. Není sám, řada lidí pak stejně jako Pakenham uvádí, že je k těmto občanským aktivitám dohnala špatná kvalita ovzduší ve městě.

Aktivity těchto uvědomělých občanů ovšem nesedí oněm řidičům, kteří mají pocit, že jsou naháněni lovci odměn. Nejde navíc pouze o zbytečné stání s nastartovaným motorem, v New Yorku se totiž podobným způsobem nahlašuje třeba špatné parkování, kde jsou sice pokuty a tedy i příjmy z nich nižší, ovšem na druhou není třeba více než tříminutová nahrávka. Nedělali bychom nic z toho, tohle je věc svědomí každého a případně práce k tomu určených orgánů. Ale i kdyby, rozhodně bychom se tím nechlubili v médiích - některé pokutované by existence takových „práskačů” mohla značně popudit...

New York je prý město, které nikdy nespí. A spolu s ním tam zjevně nespí ani ti, kteří „práskají” ostatní řidiče za jejich dopravní přestupky... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: CBS Evening News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.