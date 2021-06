Muž vydražil své 23 let staré auto za 1,1 milionu, po časté chybě prodávajících nemá nic před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Vypadalo to jako výhodný prodej a zúročení mnoha let předchozí péče a umírněného používání, stačil ale jeden špatný krok a snové uzavření vlastnictví se rozplynulo jako pára nad hrncem.

Asi vám neřekneme nic převratného, když konstatujeme, že jakákoli výjimečná auta předchozích dekád nabývají na ceně. Důvodů je více, tím hlavním je ale velmi rychlá evoluce automobilového světa tlačená mimotržními mechanismy směrem, který částečně neladí s představami zákazníků. Když pak z trhu mizí auta, která by lidé chtěli a před pár lety se ještě dala koupit, logicky to vede k růstu cen starších exemplářů.

Zejména vozy s atmosféricky plněnými motory, manuál ními převodovkami a minimem či žádnými asistenčními systémy tak jsou v oblibě. Ato buď u lidí, kteří si je v době, kdy byla k mání jako nová, koupit nemohli, nebo u těch, kteří si je koupili, byli s nimi spokojeni a nyní by se k nim chtěli alespoň občas vrátit. Všechna tato políčka zaškrtává Honda Integra Type-R DC2 z přelomu milénia, lidové sportovní kupé s točivým motorem 1,8 s výkonem okolo 200 koní a manuální převodovkou. Vůz prodávaný v USA pod značkou Integra měl jeden z tamních nadšenců jako své první auto, když chodil na střední školu, a tak si jej po více jak 20 letech chtěl připomenout koupí zachovalého exempláře v aukci na Bring a Trailer.

Vydražil jej draho, dal za něj rovných 51 000 dolarů. To je asi 1,1 milionu Kč, tedy spousta peněz za předokolku z roku 1998 se 137 tisíci km na tachometru. Majitel se o ni ale hezky staral, vypadala opravdu velmi dobře a byla relativně mírně (co je to 137 tkm za 23 let?) užívána i s vědomím, že by se jednou dala dobře prodat. Povedlo se, uspokojivý obchod pro obě strany ale nakonec nedopadl dobře pro nikoho.

Prodávající totiž udělal dost častou chybu lidí prodávajících podobná emotivní auta. Rozhodl se s ním i po uzavření aukce naposledy projet, a tak se s ním rozloučit. Na jednu stranu to lze označit za těžce nekorektní, neboť auto už technicky nebylo jeho, na tu druhou to ale lze chápat srdcem. S milovaným autem se neloučí snadno a klidná, párkilometrová vyjížďka ničemu neublíží. Pokud při ní ovšem nenabouráte.

Slyšeli jsme o podobných příbězích jako z knih Murphyho zákonů mnohokrát, teď je ale jeden jasně zdokumentovaný a potvrzený samotným Bring a Trailer. Auto bylo skutečně při závěrečné vyjížďce dost vážně havarováno, jak můžete vidět na instagramové fotce níže. A byť je pozitivní, že se jinak nikomu nic vážného nestalo, z obchodu pochopitelně sešlo. Co je horší, vůz nebyl pojištěný, takže prodávající navzdory veškerým předchozím snahám nemá nic - ani peníze, ani auto. To snad ještě bude opravitelné, toto je ale škoda za statisíce a i po opravě hodnotu vozu nepochybně zásadně sníží. Z vidiny 1,1 milionu tak mnoho nezbude.

Poučení je jasné - s prodanými auty už se prostě nejezdí. Zákony schválnosti fungují a byť rozumíme onomu nutkání, obchod s auty má přesně jeden moment, kdy vůz přestává být váš a začíná být někoho jiného. V tu chvíli bychom už z pověrčivosti za jeho volant raději nesedali.

Velmi podobnou Hondu Integra Type-R prodal její majitel ve velmi pěkném stavu v aukci přes BaT. Bohužel po jejím uzavření vůz chtěl ještě naposledy projet, co z něj zbylo můžete vidět níže. Z obchodu pochopitelně sešlo. Ilustrační foto: Honda

Zdroje: Bring a Trailer, vistecrimports@Instagram, Carscoops

Petr Miler