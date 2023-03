Muž zjistil, že Teslu, kterou nabízel na platformě pro sdílení aut, si půjčilo Hyundai pro srovnání s vlastními auty před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kde všude mohou brát automobilky konkurenční vozy, které pak podrobují srovnání s těmi svými? Pokud máte pocit, že si je vždy standardním způsobem koupí a pak zase prodají, mýlíte se.

Za základní Model 3 si dnes Tesla ve Spojených státech účtuje 42 990 USD, tedy asi 937 tisíc Kč. Jde o částku, od které ještě není odečtena federální dotace ve formě daňového kreditu ve výši až 7 500 USD (cca 164 tisíc Kč). Aby mohl být zákazníkovi přidělen, je třeba, aby finální cena vozu se všemi příplatky nepřesáhla 55 tisíc dolarů (cca 1,2 milionu Kč). A zároveň platí, že kupec nesmí vydělávat víc než 225 tisíc dolarů (asi 4,9 milionu Kč) za rok. Vládní pobídka tak nakonec není až tak velkorysá, jak se na první pohled mohlo zdát. Počítat s ní navíc mohou pouze automobilky, které svá elektrická auta vyrábí přímo v USA.

Mezi takové výrobce se aktuálně nepočítá Hyundai. Korejci letos začali americkému publiku nabízet nový elektrický sedan Ioniq 6, který berou jako přímou konkurenci Modelu 3. Není tedy divu, že se mu chtějí přinejmenším vyrovnat a v pro ně ne až tak přátelském prostředí mít v rukou maximum argumentů potřebných pro přesvědčení váhavých kupců. Proto se rozhodli využít Model 3 pro interní benchmarking a tento vůz přímo srovnat s Ioniqy 6 ze vlastní stáje. A do procesu zapojili s výše zmíněnou motivací i dealery.

Něco takového je v automobilovém světě normální, prakticky každá automobilka postupuje stejně. Nemůže si totiž dovolit, aby její vlastní produkt působil zásadně hůř vedle toho konkurenčního, popř. její dealeři nebyli schopni poukázat na silné stránky jím nabízeného ve srovnání s tím od jiné značky. Pozoruhodné ale v tomto případě je, kde Hyundai Model 3 sehnalo.

Člověk by čekal, že tak dobře situovaná firma si jej prostře koupí, ale proč plýtvat penězi, že? Hyundai tak napadlo, že si auto potřebné pro jedno z interních srovnání může půjčit na platformě Turo. Nazvěme ji platformou pro sdílení aut za peníze, ale dá se tomu říkat také soukromá autopůjčovna - prostě když máte vůz, který nepotřebujete pořád, nabídnete jej za úplatu k dispozici jiným lidem, kteří vám za to zaplatí. Smyslem je skutečně sdílení vozů mezi soukromými uživateli, na takovém místě nečekáte, že si auto přijde půjčit jedna z největších světových automobilek. Ale stalo se to.

Prozradil to Mateen Omair, který je majitelem hned pěti Tesel, z nichž některé právě skrze Turo půjčuje ostatním. A zrovna jeho Model 3 si půjčili Korejci, aby jej postavili proti Ioniqu 6 a poukázali před prodejci na klady a zápory obou vozů. Mateen na to přišel náhodou, jeho telefon totiž začaly bombardovat upozornění na soustavné otevírání dveří a zavazadelníků. Kvůli tomu se zadíval na výstup kamer vozu a zjistil, že se nachází v konferenční místnosti ve společnosti jiných aut. Na některých materiálech pak bylo patrné logo korejské automobilky. Mateen pak následně zkontaktoval člověka, který si jeho vůz půjčil, a zjistil, co již bylo uvedeno. Tedy že Model 3 si tímto způsobem skutečně půjčilo Hyundai, aby jej použilo pro přímé srovnání s vlastními produkty.

Jak se zdá, Korejci budou vlastní vůz prezentovat hlavně jako prostornější. To ale není překvapivé, neboť Ioniq 6 měří na délku 4 855 milimetrů a počítá s rozvorem 2 950 mm. Oproti tomu Tesla je spojena se 4 694 a 2 875 mm. Dle environmentální agentury EPA pak základní Model 3 disponuje i kratším dojezdem (438 km versus 581 km), za čímž stojí použití menších baterií (60 kWh versus 77,4 kWh). Na druhou stranu ovšem s 283 koňmi zvládne stovku za 5,8 sekundy, zatímco 229 koní Hyundai potřebuje 7,4 s.

Korejci na své straně mají i vyšší cenu 45 500 USD (992 000 Kč), kterou navíc nelze snížit o zmíněný federální kredit. Je tedy vskutku otázkou, kterak Ioniq 6, jehož vzhled navíc nemusí padnout do oka každému, uspěje. Dá se nicméně předpokládat, že v Evropě by se zmíněnou cenou zabodovat dokázal. Třeba místní zastoupení totiž vůz nabízí od 1 159 990 Kč. V té chvíli je nicméně třeba počítat s verzí osazenou bateriemi o kapacitě 53 kWh a výkonem 150 koní, jež se ve Státech nenabízí.

Za provedení s větším paketem a vyšším výkonem pak u nás dáte minimálně 1 339 990 Kč, přičemž dojezd má v té chvíli činit až 614 km. Vypočítán je ale pochopitelně dle nepříliš reálného cyklu WLTP. Realita tak bude o poznání nižší, zvláště v případě osazení vozu 20palcovými litými koly. Ta jsou nicméně součástí výbavového stupně Style Premium, na který již potřebujete 1,55 milionu korun. V zámoří vám ovšem na výbavu SEL, která je taktéž zahrnuje, stačí jen 47 700 USD (1,04 mil. Kč).

Američané mohou nově místo Modelu 3... Foto: Tesla



...dát přednost Hyundai Ioniq 6. To je prostornější a nabízí i větší dojezd, zároveň však nedosahuje takové úrovně dynamiky a je dražší. Spojen s ním pak navíc nemůže být ani federální kredit. Že si právě Hyundai půjčí pro srovnání obou aut Model 3 přes Turo, je svým způsobem fascinující. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

