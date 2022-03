Muži omylem přišlo na účet 10 milionů, nevrátil je a radši si koupil dvě BMW. Teď jde do vězení před 44 minutami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Omylem dostat na účet spoustu peněz je snem některých, pokud se po nich ale někdo bude shánět, je to velmi naivní sen o cestě k lepšímu životu. Jeden Rumun si jej prožil až do hořkého procitnutí.

Co byste udělali, kdyby vám na účet přišly peníze, které vám nepatří? Vrátili je, to je snad jasné, je to prostě majetek někoho jiného, který vám nepatří. A fakt, že se jej ve váš prospěch „zbavil” sám, na tom nic nemění, i když šlo o zcela dobrovolný akt. Spousta lidí žije v tom, že si takové prostředky může nechat, ale to je omyl - i české zákony znají institut tzv. neoprávněného obohacení, tedy získání prostředků podobným způsobem bez faktického nároku na ně. A v takovém případě se jich chybující strana může velmi účinně dožadovat zpět.

Takové případy se dějí, ne že ne. Už kdysi dávno se mi stalo, že mi na účtu přistály peníze, které jsem neočekával, vzhledem k mým tehdejším aktivitám jsem si ale nebyl jistý, zda náhodou nejde o platbu, kterou jen nejsem schopen správně identifikovat. Chvíli jsem tedy čekal a po pár dnech bylo jasno - z mé banky přišel dopis žádající v zastoupení chybujícího plátce o vrácení částky. Samozřejmě jsem ji hned převedl zpět a dotyčný mi obratem poslal nějaké všimné. Takto by to mělo chodit mezi rozumnými lidmi, ne každý je ale rozumný.

Za jednoho z takových můžeme označit nyní už odsouzeného Mariana Raducu, rumunského obchodního partnera jedné stavební firmy. Ten s ní tedy alespoň byl v reálném obchodním styku a za blíže neupřesněné činnosti mu společnost měla uhradit 8 000 rumunských lei, tedy asi 39 500 českých korun. Účetní ale zřejmě zaměnila částky na fakturách a poslala mu omylem 2 016 985 lei, tedy skoro přesně 10 000 000 Kč. Když na svou chybu přišla, Marianovi R. zavolala s prosbou, ať peníze převede zpět. Jemu se ale nechtělo.

Nejprve tvrdil, že si žádné takové platby nevšiml, později přestal komunikovat zcela. Pochopitelně se peníze rozhodl využít pro vlastní prospěch a aby je jen „tupě nevybral”, domluvil se s Eugenem Plopeanu na fiktivní půjčce staré několik let, která měla splatnost zrovna pár dnů po přijetí platby. Zda to udělal kvůli tomu, aby nevypadal tak hamižně, nebo peníze ukryl před případným zmrazením, nevíme, to ale dnes není podstatné. Od komplice na každý pád dostal zpět dost prostředků na to, aby si mohl koupit dvě BMW - modely 6 Gran Coupe a X5.

Stalo se tak v roce 2015 a případ následně skončil v rukou policie a posléze soudů. Po sedmi letech sporů pak tento týden padl definitivní rozsudek, kdy Temešvárský odvolací soud Raducuho odsoudil na dva roky a jeden měsíc odnětí svobody za přivlastňování si peněz, navádění k trestnému činu a padělání úředních listin. A pochopitelně i propadnutí majetku. Plopeanu pak dostal jeden rok a sedm měsíců natvrdo.

Muselo to tak skončit skoro nevyhnutelně a trochu nechápeme, co dotyčný čekal. Jít o 10 miliard, možná by to člověk vnímal jinak, ostatně jak praví „klasik” - prachy jsou prachy, prachy dělaj' svoje, prachy měněj' lidi, tak to je... S takovou sumou už se dá někam utéci a být za krále. Ale 10 milionů nejsou peníze na zajištění zbytku života, za to si dotyčný koupil ona dvě BMW, něco pustil parťákovi a už tehdy mu zase tak moc zbýt nemohlo. Teď bude moci dva roky a jeden měsíc přemýšlet o tom, jak se v podobné situaci příště zachovat lépe.

Přivlastnit si cizích, omylem poslaných 10 milionů a pak si za to koupit ne jedno, ... Ilustrační foto: BMW



...ale hned dvě BMW a čekat pohodlný život, nám přijde velmi naivní. Jeden Rumun ale přesně to udělal, teď jde sedět i se svým komplicem. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Adevarul

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.