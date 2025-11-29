Muži přestalo topit auto, a tak otevřel kapotu motoru, čekalo ho tam 18kilové překvapení
Petr MilerZ motorového prostoru se už nějaký čas ozývaly zvláštní zvuky, až nefunkční topení ale dotyčného přimělo detailněji pátrat po jejich původu. Po otevření kapoty v servisu jeho kamaráda mohl jen zírat. A to pořád nebylo vše.
včera | Petr Miler
V posledních dnech a týdnech si snad nešlo nevšimnout, že astronomická zima je po roce zase na spadnutí. Teploty spadly místy i pod -10 stupňů Celsia, silnice a chodníky začaly namrzat a někde přivítali také první velké sněhové nadílky. Tohle pochopitelně mění lidské chování, obvykle dopředu - už podle předpovědí počasí se začneme jinak oblékat, obouvat, přezouvat auta... Nejsme ale jediní, kdo se v přírodě takto chová. Dokonce i ti, kteří nemají k dispozici Alenu Zárybnickou, ví, kdy se připravit na složitější časy.
Zvířata sice nemají předpovědi počasí a pravděpodobně ani inteligenci přizpůsobovat se reálnému dění okolo, mají ale generacemi vyvinuté instinkty, které jim velí dělat v určitý čas určité věci. Třeba připravit si zásoby jídla na zimu, protože nikdo neví, jestli hojnost, které si užívají v září, jim bude k dispozici také v lednu. Pokud tedy najdou zdroj potravy, kterou zrovna neumí spotřebovat, a podle nich dobrou skrýš, kde jej později mohou najít (a jiní ne), konají. A někdy se to všechno sejde v jedné garáži pro auto.
Není to poprvé, co o podobném případu slyšíme, letos to ale byl pan Wang z města Ťi-si v provincii Chej-lung-ťiang (také milujete české přepisy čínských místopisných označení?), který se musel potýkat s problémy se svým autem majícími právě tyto kořeny. Jeho vůz - podle záběrů Honda CR-V předchozí generace RW - začal nejprve vydávat podivné drčivé zvuky za jízdy, pan Wang je ale ignoroval až do chvíle, než mu vůz přestal topit. Pak teprve vyrazil do servisu ke svému kamarádovi, kde se společně s ním podíval pod kapotu motoru.
To, co tam našel, bere dech. V útrobách vozu se totiž nacházelo neskutečných 18 kg lískových ořechů, jak informuje Oddity Central. Nejvíc jich bylo nalezeno v prostoru pod čelním sklem, to ale samo o sobě nevysvětlovalo problémy s topením. Mechanik tedy pátral dál a objevil další hromadu ořechů v celém ventilačním systému, do kterého byly napěchovány v takovém množství, že nacházely i v prostoru kabiny. Jejich postupné odstranění zabralo přes dvě hodiny práce.
Majitel uvádí, že auto bylo téměř pořád garážované, takže obvyklé podezřelé - veverky - jsou zde nejspíš mimo hru. Vzhledem k tomu, že v garáži má pytel právě s lískovými ořechy, z nichž nyní asi půlka chybí podezírá krysy nebo jiné hlodavce. Těch je nám teď trochu líto, neboť - až bude v zimě kosa, jak říká „klasik” - v jednu chvíli vyrazí pro ořechy do CR-V a najdou tam leda oblíbený element Zdeňka Pohlreicha - eine gigantische... Však vy víte. Ale i to je evoluce, bude to chtít přizpůsobit se a najít si lepší skladiště.
Podobná Honda CR-V se stala nechtěným pojízdným skladem ořechů. Přiložené video vám ukáže víc. Ilustrační foto: Honda
Zdroj: Oddity Central
