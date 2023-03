Na 8 let zavřenou, nikdy pořádně nejetou Škodu Superb Combi TDI nikdo nechce, cena už klesla o 80 tisíc Kč před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: A.A., publikováno se souhlasem

Popravdě řečeno to nebyla úplně nezajímavá nabídka ani za původní cenu, šlo o neobvyklou cestu k téměř nové největší škodovce v ideální rodinné specifikaci za cenu Fabie. Zájem se ale nedostavil, a tak je teď ještě o hodně levnější.

Už mnohokrát jsme naráželi na to, že škodovky v posledních letech skutečně nezlevnily. Už ani lépe vybavenou nejmenší Fabii s alespoň přeplňovaným litrem nedostanete pod 440 tisíc korun. A pokud začnete pomýšlet na vrcholný model Superb Combi byť jen s běžným motorem 2,0 TDI a nenulovou výbavou, pod 1 milion Kč nemůžete pomýšlet na nic. To jsou na pořád obyčejné škodovky docela nekřesťanské peníze, nakupovat lze ale i levněji.

Mezi ojetinami se navzdory situaci na trhu z posledních let pořád objevují zajímavé nabídky, které umí postavit koupi nového vozu do vcelku nepřesvědčivého světla. Jen je třeba hledat mimo obvyklé sféry, neboť tam shání vůz také všichni ostatní. Chce to neobvyklou kombinaci stáří, nájezdu, motoru a výbavy, cokoli takového. A nebo všechno najednou, právě na takový kousek jsme už zkraje roku narazili.

Jde o Škodu Superb Combi s motorem 2,0 TDI, která stojí zlomek ceny nového vozu a přesto je možné ji označit za skoro novou. Na pohled nanejvýš neurazí, jde o faceliftovanou verzi druhé generace vozu, jejíž design krásný nikdy nebyl. A ve stříbrném laku vypadá jako spousta jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích. Všechno ostatní je ale obvyklé o dost méně.

Na jednu stranu je tu ideální motor 2,0 TDI se 140 koňmi, který v ničem neohromí. Kombinací projevu, dynamiky a spotřeby je ale velmi dobrým kompromisem mezi vším myslitelným, své si odslouží se ctí. Pokud někdo sáhne po takovém pohonu, je to obvykle firma honící minimální provozní náklady na dlouhých cestách, tady ale šlo o soukromého majitele, který s ním nikdy nejenže pořádně nejezdil, on vůz ani nepřihlásil. Od výroby auta v dubnu 2014 jej až do prosince 2022 nechal stát v garáži. Pak ho přihlásil a celkem normálně s ním jezdil. Jaký tohle mělo smysl, netušíme, nijak zvlášť přátelsky jednající vlastník to ale nikdy komentovat nechtěl.

Buď jak buď, vůz ve výsledku najel pouhých 22 tisíc kilometrů, což je na 9 starý Superb Combi TDI extrémně málo, skoro nic. Vůz ale nyní skutečně jezdí jako o život, skoro 7 tisíc kilometrů měsíčně je skoro nepochopitelná porce po 8 letech stání, ale... Tohle auto je prostě bizár na kolech. K průměrnému motoru se přidává vcelku průměrná či až podprůměrná výbava, nezbytnosti jako automatická klimatizace tu ale jsou. Kombinace univerzálního motoru a aspoň solidní výbavy je z podstaty bezproblémová, tohle bude pořád příjemný automobil prakticky pro jakékoli využití.

Nejdůležitější ale nakonec je, že tento Superb Combi vypadá opravdu zánovně a podle prodávajícího je v dokonalém technickém stavu, čemuž není problém věřit. Prodejní cena začínala na 19 900 euro, což znamenalo asi 470 tisíc Kč. Nebylo to úplně nezajímavé, uvážíme-li dnešní cenu zkraje zmíněné Fabie, teď ale může být vaše za 16 600 euro, tedy asi 390 tisíc korun, o 80 tisíc levněji. A to už je opravdu docela láce. Na srovnatelný nový Superb Combi byste dnes potřebovali minimálně 700 tisíc navíc, přitom fakticky byste o tolik víc neprodali. Majitel rozhodně chce auto pustit, i proto je s cenou tak agresivní, jednou s tímto přístupem kupce najde. Zda po autě sáhnout teď, nebo ještě čekat, až dotyčný zlevní, to už musíte odhadnout sami.

S tímto Superbem jako by někdo zapomněl jezdit, po 8 letech v garáži a jednom na silnici má najeto jen 22 tisíc km - 15 tisíc km na tachometru je stav z minulého měsíce. Jako takto ojetý-neojetý je možné jej dnes koupit za 390 tisíc korun, to prostě není moc. Foto: A.A., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

