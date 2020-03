Na americkém zázraku lidé objevují výrobní vady, při své ceně si to ale může i dovolit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Vzhledem ke svému charakteru, výkonu i dynamice je to zázračně levné auto, pokud si ale dnes novou Corvette koupíte, můžete ji dostat i se šroubem poškozujícím lak. Řada lidí to ale neřeší.

Osmou generaci Chevroletu Corvette má řada z nás zafixovanou jako zázrak. Koncernu General Motors se totiž i v dnešní době, která sportovním vozům vyloženě nepřeje, povedlo vytvořit hit. Opustila evoluční trend, motor přesunula doprostřed a výsledek okořenila exotickými materiály. A nad tím ční cena, již se povedlo stlačit pod 60 tisíc dolarů (dnes 1,54 milionu Kč, před pádem koruny to ale bylo ještě o stovky tisíc méně). Zázrak je tak možná ještě slabé slovo.

Neznamená to ovšem, že by Corvette C8 měla již od počátku bezproblémový život. Chevrolet zasáhla především stávka dělníků, kvůli které byl start dodávek zákazníkům přesunut z loňského roku až na ten letošní. A jakkoliv měli Američané pár měsíců navíc, během nichž bylo možné doladit veškeré postupy, pár „šotků“ dokázalo proklouznout i přes výstupní kvalitativní kontrolu. Jedním z nich je příliš dlouhý šroub, který je zasazen do čelního sloupku a jenž při každém otevření dveří zanechá nesmazatelnou stopu na laku.

Na tento nešvar poukázal jeden z majitelů na webu Corvette Forum, a jak se vzápětí ukázalo, nejde o ojedinělou záležitost. Vlastník šasí č. 16 totiž rovněž nahlásil poškození dveří, zatímco v případě exempláře č. 2330 jsou odlišné spáry mezi dveřmi a sloupkem na levé a pravé straně. Samotné šrouby ale již do dveří nezasahují a lak nepoškozují, což je i případ majitele šasí č. 1839. Je tak dost možné, že chyba se týká prvních vyrobených exemplářů, u nichž mohlo dojít na dodání špatného materiálu.

Dokud se ovšem k problému nevyjádří GM, můžeme jen spekulovat, co přesně za problémem stojí stálo. Do té doby nezbude, než aby si majitelé sloupky dveří pořádně prohlédli a pokud objeví vyčuhující šroub, ke svému prospěchu by měli kontaktovat prodejce. Či se alespoň pokusit o nápravu svépomocí, což ve výsledku nebude až takový problém. Dá se totiž předpokládat, že správný typ šroubu najdete na druhých dveřích a následně o takový požádáte v železářství.

My se tedy přesuneme k druhému nešvaru, který je odstranitelný již hůře. Spojitost má s již zmíněným přesunem motoru před zadní nápravu, což vyústilo v instalaci opravu ohromného víka, jež kryje jak pohonnou jednotku, tak zavazadelník. S ohledem na přítomnost agregátu přitom disponuje i ventilačními mřížkami, které však nepropouští pouze vzduch, ale rovněž vodu. Stačí tedy trocha deště či návštěva myčky a rázem máte motorový prostor promáčený skrz naskrz.

Tak tomu ale u aut bývá a zde se jedná hlavně o kosmetický problém, vyžadující hadr a trochu ruční práce. Obavy z nějakých škod na elektrickém okruhu či dokonce motoru by byly na místě jen pokud by se GM dopustil nějakého konstrukčního přešlapu. To se vyloučit nedá, ale prozatím jde nářky nad vodou u motoru za mnoho povyku pro nic.

Kromě toho lze konstatovat, že žádné auto není bez chyby a pokud v případě Corvette C8 došlo pouze u několika kusů na volbu špatných šroubů a voda zatéká pod kapotu více, než by bylo zdrávo, ovšem automobilka o tom ví, pak lze osmou generaci stále považovat za působivou. A rovněž také značně praktickou, jak dokazuje pohled na sadu tašek a kufrů, které tento sporťák dokáže pobrat.

Některé kusy Corvette C8 mají dveře osazené šroubem špatné délky, jenž následně poškozuje lak



Ve všech případech lze pak vlivem přesunutí motoru čekat pod kapotou více vody než dříve



Při nízké ceně a nemalé praktičnosti amerického supersportu ale možná nad těmito drobnými nešvary, z nichž jeden se vás ani nemusí týkat, jen mávnete rukou

Zdroj: Corvette Forum

Petr Prokopec