Na nových Hummerech si dealeři chtěli mastit kapsy, teď je nedokážou prodat ani se slevami 900 tisíc Kč

Petr ProkopecTohle auto bylo od počátku naprostý nesmysl a nikdy jsme nevěřili tomu, že na něj zájemci stojí fronty. Nyní se ukazuje realita - nezájem o vůz je takový, že dealeři tuhle obludu nedokážou poslat do světa ani s dramatickými slevami oproti ceníkovým cenám.
včera | Petr Prokopec
Tohle auto bylo od počátku naprostý nesmysl a nikdy jsme nevěřili tomu, že na něj zájemci stojí fronty. Nyní se ukazuje realita - nezájem o vůz je takový, že dealeři tuhle obludu nedokážou poslat do světa ani s dramatickými slevami oproti ceníkovým cenám.
Na návrat Hummeru došlo prakticky přesně před čtyřmi lety. Oproti předchůdcům vůz zpočátku provázelo nadšení aktivistů, neboť pod kapotu se nastěhoval elektrický pohon místo toho spalovacího. Ovace však poměrně rychle zmizely při pohledu na hmotnost novinky - i lidem vzývajícím elektromobilitu od rána do večera totiž bylo jasné, že kombinace 4 500 kilogramů a až 1 014 koní nemá s ekologií pranic společného. Koncern General Motors měl navíc problémy vyrábět auto s takovými náklady, aby při jeho ceně neprodělal majlant, a tak jej v letech 2022 a 2023 prodal pouze v 854 resp. 3 244 exemplářích.
Loni elektrický Hummer dosáhl na 13 993 prodejů, což zní lépe, všechno jsou to ale čísla dalece zaostávají za očekáváními automobilky. GM měl totiž představu, že se s navrátilcem dostane na špičku americké hitparády a s oblibou hovořil o víc jak 90 tisících rezervací. Možná tomu sám věřil, proto ostatně do továrny Hamtramck Assembly investoval přes 50 miliard korun. Podnik byl navíc přejmenován na Factory Zero, čímž mělo být odkázáno na zdánlivě nulové emise spojené právě s bateriovým pohonem. Nicméně aktuálně název továrny spíše odkazuje na zájem o tento vůz.
Koncern totiž již letos v dubnu přišel s dočasným uzavřením továrny, které navíc vyústilo ve 200 propuštěných. Další odstávka výroby pak přišla mezi 2. září a 6. říjnem, přičemž byla doprovázena dalšími 160 výpověďmi. GM navíc oznámil, že do budoucna bude taková praxe poměrně běžná, neboť poptávka přestala odpovídat nabídce. Tu je proto nutné „upravit v souladu s náladami na trhu“, což jinými slovy znamená, že značka nepočítá s navyšováním zájmu. Naopak už nedokáže zastřít míru nezájmu, neboť dealeři zjevně začínají mít velké těžkosti s vyprodáním už existujících skladových zásob.
Jak informuje GM Authority, dealeři Hummeru se nyní marně pokouší poslat skladové vozy do světa i se slevami, za jaké byste klidně koupili další auto. A ne jen tak ledajaké. Jde totiž o sumy dosahující až 42 550 dolarů oproti ceníkovým cenám, to je skoro 900 tisíc korun. Taková suma v USA stačí na pořízení BMW 228 Gran Coupe. Poskytovány jsou navíc na variantu Omega Edition, což byla limitka pro rok 2024, u které se počítalo jen s 550 kusy pick-upu a 1 108 exempláři SUV.
Značka GMC nabízí online vyhledávač, který vám ukáže, co kde jaký dealer nabízí. Prodejci nyní mají na skladech 130 kusů Omegy, stejně jako dalších 155 aut modelového roku 2024. V případě modelového roku 2025 jsou ovšem již jejich zásoby výrazně vyšší (přes 2 300 kusů) a v rámci modelového roku 2026, který se teprve nedávno začal vyrábět, jde o 1 816 vozů. Prodejci tedy sedí na více než 4 400 exemplářích, což představuje rovnou třetinu loňských prodejů.
I proto se GM rozhodl, že odstartuje program Dealer Rent a Car, v jehož rámci dealeři mohou skladová auta z předchozích let použít jako náhradní či předváděcí vozy. Jakmile pak ty najedou nějakou porci kilometrů, mohou být nabídnuty s ještě vyššími slevami. To by přeplněným skladům mělo pomoci, ale díky tomu již koncern nemůže počítat s tím, že by ještě nějaký kousek vůbec prodal za oficiální cenu. A nesklidil hněv zákazníků, kteří se musí potýkat s obřím ztrátami hodnoty.
Hummer EV se nyní dá koupit s tak vysokými slevami, že jen za její výši lze koupit úplně nové BMW. Není to době ani pro další prodejnost vozu, ani pro spokojenost těch, kteří si jej dosud přece jen koupili. Foto: GMC
Zdroj: GM Authority
