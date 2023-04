Na elektromobily praskl další problém, mohou způsobit kolapsy celých budov před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je fascinující, jak bezmyšlenkovitě někteří horují za elektrickou mobilitu, aniž by domýšleli byť ty nejpřímější negativní dopady, které může mít její nařizování na svědomí. A co teprve ty méně zřejmé? I těch se objevuje jen víc.

Už léta tvrdíme, že politiky naplánovaná elektrická revoluce neproběhne, určitě ne v takové míře, jaká je v současné době zamýšlena. Není to prostě technicky ani ekonomicky reálné, nemluvě o dalších překážkách. Loni se k mnoha těm dřívějším přidaly i vysoké ceny elektrické energie, které potenciální zájemce o elektromobily odrazují a jejich vlastníky rozlaďují. Mnozí ostatní, kteří používají spalovací auta, se pak stále více smiřují s tím, že u těchto aut tím či oním způsobem setrvají do konce svého života.

Bateriová auta totiž vypadala alespoň trochu zajímavě jen do chvíle, dokud lidé skutečně věřili tomu, že se podaří najít řešení jejich technických slabin, dojde na jejich zásadní zlevnění a přinesou nižší provozní náklady. V prvním případě se ale na revoluci dál marně čeká, ve zbylých dvou případech se stal pravý opak. Elektromobily se za posledních několik let staly ještě citelně dražšími a dobíjení u rychlejších veřejných stanic snadno vychází dráž než benzin či motorová nafta. K nevyhnutelným obětem, která spočívají v řadě uživatelských překážek, jsou tak nezřídka svolní jen zatvrzelí fandové elektrického pohonu.

Problémů spojených s elektromobilitou ale jen přibývá, což jen ukazuje, jak nedomyšlené jejich plánování coby jediného typu pohonu je. Na jeden pozoruhodný nyní upozorňuje britský The Telegraph s odkazem na tamní asociaci provozovatelů parkovišť (British Parking Association). Ta s pomocí expertů poukazuje na to, že řada nadzemních i podzemních garáží a parkovišť byla postavena již před mnoha lety. Normy tehdy počítaly se zcela odlišnou hmotností aut, kterou elektromobily překonávají klidně násobně.

Referenčním vozem pro Brity býval Ford Cortina, jehož základní verze na vahách nevykazovaly ani tunu. Jasně, dnes jsou těžší všechna auta, ale typické vozy jako VW Golf pořád váží kolem 1,3 tuny bez velkých potíží. Elektromobily jsou o poznání těžší, ostatně jen samotné baterie takového Hummeru EV váží víc než celé spalovací auto. Nemusíme nicméně zacházet do až takových extrémů, třeba taková Škoda Enyaq Coupe RS váží 2 180 kilogramů, tedy skoro o tunu víc než benzinový kompakt.

Pro konstrukci garáží pak parkování takových aut logicky představuje riziko. „Nechci být příliš alarmistický, ale rozhodně existuje možnost, že se některá z prvních parkovišť ve špatném stavu zhroutí,” řekl pro The Telegraph stavební inženýr a konzultant pro stavby parkovišť Chris Whapples. Celé to jen připomíná nesmyslnost elektrických aut, která za vyšší efektivitu bojují vyšší hmotností, což je naprosto absurdní - takové auto bude vždy celkově méně efektivní kvůli většímu množství energie spotřebovávané na zrychlení, větší zátěži brzd či pneumatik, většímu opotřebení silnic apod.

Obhájci nařizování elektromobilů věc bagatelizují s tím, že normy jsou jen normy a parkoviště ve skutečnosti vydrží víc. Je to možné, byli bychom jen rádi, pokud ale některé z pater nadzemních parkovišť zatížíte desítkami tun aut navíc (což je při jejich kapacitě a nadváze elektromobilů snadno možné), může to být problém. Ani my nechceme být za alarmisty, jistě to ale podtrhuje, jak moc hloupý celý tlak na stoprocentní elektrifikaci všech aut bez rozdílu je. Kolika podobných věcí si lidé za ním stojící ještě „nevšimli”?

Hummer EV je mezi elektromobily skutečným extrémem, jen jeho baterie váží stejně jako celá Škoda Fabia. I lehčí elektrické vozy jsou ale o mnoho těžší než jejich spalovací alternativy, což způsobí problémy i v oblastech, o kterých se dosud nemluvilo. Nejsou pro ně stavěná třeba nadzemní parkoviště, což může vést k jejich kolapsu. Foto: GMC

Zdroj: The Telegraph

Petr Prokopec

