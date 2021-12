Na extrémně vzácnou a krásnou Škodu 1100 MBX už dnes ani milion nestačí, jedna je teď na prodej před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Byla vzácná už v době svého vzniku, dodnes se jí mělo dochovat jen pár desítek exemplářů. Jde tak o raritu, která se v bezchybném stavu nevídá, teď lze ale jednu mít. Ovšem za hodně velké peníze.

Existence tzv. embéčka, tedy Škody 1000 MB, neunikla zřejmě nikomu, kdo je na světě aspoň pár dekád nebo se trochu víc zajímá o auta. Jde o jedno z nejkrásnějších aut vzniklých v dobách komunismu a můžeme považovat za čest, že vzniklo v Československu. Šlo o první škodovku s motorem vzadu a pohonem zadních kol a vzniklo jí skoro půl milionu kusů. A třebaže dodneška se jich v pěkném stavu dožil zlomek, vyloženě o vzácnost zřejmě nikdy nepůjde.

V závodech AZNP ale nakonec nevznikaly jen čtyřdveřové 1000 a 1100 MB. Automobilka chtěla na stejných základech postavit i nástupce Felicie, který dostal dvoje dveře a plátěnou skládací střechu. Měl se jmenovat Škoda MBX a být znovu trhákem. Jenže už při vývoji se zjistilo, že z technických důvodů není reálné takové auto postavit. Důvodem bylo zejména to, že karoserie nebyla dostatečně pevná, a to do té míry, že se lámala, ne jen kroutila. Projekt se tedy změnil z kabrioletu na tudor, vůz o tříprostorové karoserii a dvou dveřích.

Oproti prototypům kabrioletu, kterých vzniklo několik, byla karoserie přidáním pevné střechy tužší. Nelámala se, ale její torzní tuhost byla stále tak špatná, že pokud nestál na rovině, nešlo třeba ani zavřít dveře. Také do vozu zatékalo a musel být ručně doděláván, což opět prodražilo výrobu. Přes všechny tyhle problémy byla Škoda 1000 MBX v roce 1967 uvedena do výroby a do prodeje s plánem vyrobit asi 50 tisíc kusů, převážně pro export.

Technické specifikace modelu 1000 MBX byly velmi podobné standardnímu čtyřdveřovému embéčku. Za zadní nápravou byl podélně uložený řadový čtyřválec, který měl objem 988 ccm a nabízel 42 koní. Od roku 1968 se začala vyrábět také verze 1100 MBX, kde číslo znamenalo zvětšení objemu motoru - měl 1 107 ccm a na kola poslal 52 koní.

Nejen za hranice ale dvoudveřová Škodovka mířila. Měl-li člověk dostatek známých na dostatečně správných místech a měl-li dostatek peněz, bylo možno si MBX pořídit i u nás. Dát dohromady 52 200 Kčs, potřebnou částku na MBX, ale byla podle různých zdrojů ta jednodušší část cesty k tomuhle vozu, třebaže to bylo o citelných 10 tisíc víc, než stálo čtyřdveřové embéčko.

Problémy s kvalitou zpracování ztělesněné zejména oním zatékáním stály za spoustou případů, kdy nespokojení zákazníci svá auta Škodě vraceli. Tohle a další technické problémy spoustu zákazníků na Západě odradily a počáteční zájem rychle opadl. V roce 1969 tak bylo rozhodnuto o ukončení výroby po zhruba 2 500 postavených kusech Škody 1000 a 1100 MBX.

Toto množství zase malé nevypadá, jenže MBX je dnes už přes 50 let stará historie za ty roky byla naprostá většina aut zničena. Častým problémem byla samozřejmě koroze, která si vzala spoustu kusů. Škodovka také nikdy neprodávala náhradní karoserii na MBX, zatímco na MB ano, takže pokud člověk s MBX příliš vážně havaroval, nebylo jak ji opravit, kromě přestavby na čtyřdveřové 1000/1100 MB.

Ve výsledku tak má dnes v České republice jezdit něco okolo 50 MBX a jedno z nich je teď na prodej. Jde o vůz v poměrně neobvyklé krémové barvě, jehož přesný nájezd není znám, po rozsáhlé renovaci je ale dřívější vcelku irelevantní. Auto se zdá být po renovaci v dokonalém stavu kamkoli se podíváme, jak můžete spatřit na zdrojovém odkazu. Vidět MBX v prodeji je výjimečné a vidět vůz v této kondici ještě výjimečnější.

Na prodej je majitelem z Rakovníku na stále původních registračních značkách, což jeho výjimečnost jen zvyšuje. Cena ovšem odpovídá, bez 1,6 milionu Kč v kapse nemá smysl o koupi ani uvažovat. Hezkou 1100 MB dnes pochopitelně pořídíte levněji, MBX je ale něco mnohem výjimečnějšího. Je to kus historie Škody, který teď lze mít i doma v garáži.

Nemalých 1,6 milionu Kč vám dnes pořídí vskutku krásný exemplář 1100 MBX po kompletní renovaci. To je hodně peněz, ale za hodně výjimečnou věc, krom muzea Škody ji už na mnoha místech nenajdete. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Bazoš, Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.