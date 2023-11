Na faceliftovaném Modelu 3 Tesla hlavně šetřila, kvůli ořezávání nákladů je i snazší ho ukradnout

Tesla už proslula tím, že zprvu velkoryse navržená auta postupně „okrádá” o různé funkce a detaily tak, aby byla výrobně co nejlevnější. Faceliftovaný Model 3 očividně není výjimkou.

Tesly není snadné ukrást. Nejde ani tak o fyzické zabezpečení proti krádeži jako spíše o řadu elektronických specifik, která zlodějům komplikují „práci”. Už během přistoupení autu musí počítat s kamerovým režimem Sentry Mode, který automaticky nahrává vše, co se v jeho okolí šustne a uloží to na cloud. Vedle standardního software zabraňujícího aktivaci vozu bez oprávnění lze sáhnout ještě po opatření zvaném PIN to Drive, které vyžaduje zadání přesného kódu, jinak má smůlu i sám majitel.

Každá Tesla pak má i zabudované GPS a připojení k internetu, který umožňuje sledovat polohu vozidla prakticky neustále. K tomu má automobilka k autu vzdálený přístup, pročež může řadu jeho funkcí omezit, pokud bude identifikováno jako kradené. Všechno se dá obejít, samozřejmě, ale je to hodně práce a zloději si mohou vybrat snazší cíle. Navíc Tesla jako celek je po krádeži prakticky nepoužitelná, takže většina ukradených vozů je nakonec rozmontována na náhradní díly.

Pokud zloději chtěli dosud zloději nějakou Teslu ukrást, muselo jít v podstatě o hackery, kteří zvládnou alespoň dočasně softwarově deaktivovat jednotlivé bezpečnostní systémy. Bylo to relativně složité, nyní jim ale Tesla nechtěně vyšla vstříc. Jako nezřídka se totiž rozhodla šetřit výrobní náklady a nedohlédla všech možných dopadů.

Jak zjistil nám už dobře známý „dobrý hacker”, který si říká Green, automobilka u faceliftovaného Modelu 3 neintegrovala modul GPS do multimediálního systému jako dosud, což zlodějům způsobovalo těžkosti. Místo toho sáhla po odděleném komunikačním modulu TCM, který je instalován do stropu. Z něj pak vede kabel do multimédií, odpojit sledování vozu přes GPS je tedy rázem snadné.

Je jasné, že k této konstrukční změně Teslu vedla snaha ušetřit pár drobných na každém prodaném autě. Tesla tak vlastně vstupuje do stejných vod, v jakých se ráchala ve chvíli, kdy svůj systém autonomního řízení zbavila radarů a senzorů. Dle Elona Muska totiž vozu musí stačit kamery, když lidem stačí oči. Že ani to nevedlo ke zlepšení čehokoli krom finančních výsledků Tesly, nemusíme dodávat.

Jak k věci říká sám Green, dřívější konstrukce byla z hlediska zabezpečení tak dobrá, že nepomohlo ani odstranění antény. Teď prostě stačí odstranit modul. Bude tedy vskutku zajímavé sledovat, zda nyní začnou vozy značky majitelům mizet častěji než dosud. Pokud ano, předem ví, komu za to „poděkovat”.

the weird usb3 connector on board was replaced by a full blown usb-c with lock mechanism not unlike mini-USB used for USB2 ports.



They also (for now?) switched back to the old gateway chips.



Also still 8GB non-ECC RAM pic.twitter.com/n0ffM6EaFn