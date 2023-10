Na fiasko s elektromobily doplácí i Hertz, slepá sázka na flotilu nechtěných aut dusí jeho akcie hned dvakrát před 4 hodinami | Petr Prokopec

Už samotný vývoj cen akcií firmy je zajímavý, ještě zajímavější je ale jeho pozadí. Nejde tu jen o to, že flotila firmy masivně ztrácí hodnotu i kvůli slevám Tesly, ukazuje se také, o kolik dražší je udržovat tato auta při životě.

Zdá, že každý, kdo se v posledních letech pořádně odvázal a uvěřil elektrické budoucnosti automobilismu, teď zažívá pořádnou kocovinu. Ukazuje se přitom v podstatě jen to, o čem spolu s dalšími realisty mluvíme už hezkou řádku let - že elektrická auta jsou drahá, nepraktická, nechtěná, a proto v širokém měřítku neprodejná či jinak neuplatnitelná. Nabízet je nemusí být problém, vsadit na ně všechno (anebo „jen” hodně) ale problém je, neboť to místo dodatečných zisků přinese jen ztráty.

Mezi postižené patří už i autopůjčovna Hertz, která se kdysi rozhodla, že co nejdříve elektrifikuje celou svou flotilu. Bylo to naprosto absurdní, neboť pokud se pro něco elektromobily opravdu nehodí, pak je to půjčování aut. Zákazníci takové služby ocení především flexibilitu, se kterou má omezená použitelnost společné jedno jediné - nic. Když se ale rozhodujete ideologicky, racionální argumentace nefunguje, to až ona kocovina vám připomene, že používat zdravý rozum zase není tak špatné.

Základem celé mise měla být pro Hertz smlouva s Teslou, dle které mělo do vozového parku autopůjčovny zamířit 100 tisíc bateriových aut této značky. Už to se pro nezájem ukázalo neschůdným, a tak Hertz nakonec převzal jen něco kolem 50 tisíc aut. Dalších asi 11 tisíc elektromobilů dodali jiní výrobci, a tak dnes firma podle svých dat disponuje ve své flotile s asi 11 % elektrických vozů.

89 procent tedy zůstává spalovacích, už ona desetina je ale moc, zájem zákazníků o tolik elektromobilů k půjčení prostě neexistuje. A když jsou někteří klienti zástupci půjčovny do elektromobilu natlačeni, způsobuje to nespokojenost a špatné PR. Již to samo o sobě je nemalý bolehlav, opravdové peklo ale přišlo až nyní. Elektromobily a zejména pak Tesly mohutně ztrácí na ceně i kvůli klesajícím cenám nových vozů, což pochopitelně ovlivnilo i zůstatkovou cenu aut, které jsou již v oběhu. A tedy i těch, které má ve vozovém parku Hertz. V rozpočtu jednotlivců to umí udělat díru, v případě Hertzu jde o kráter.

Šéf nejznámější autopůjčovny světa Stephen Scherr upřesnil, že v důsledku poklesu hodnoty elektrických aut se odpisy firmy u aut zvýšily meziročně o 52 %, tedy o víc než polovinu. Z 185 milionů USD ve 3. čtvrtletí 2022 jde o 282 milionů USD ve 3. čtvrtletí 2023. Bavíme se tedy o 6,6 miliardách Kč a asi 2,2 miliardy Kč ztracených peněz navíc, přičemž Scherr nezastírá, že rozdíl způsobily právě elektromobily, hlavně pak Tesly.

To ale pořád není vše. Problém je také v tom, že i když si Hertz sliboval od flotily elektromobilů nižší provozní náklady, realita je přesně opačná. Běžná údržba typu pravidelných výměn olejů je skutečně levnější, ale to je jen malá část celého obrázku. Scherr tedy poznamenal, že „vyšší počet oprav a poškození elektrických vozidel nadále negativně ovlivňuje naše výsledky“ s tím, že celkové náklady na údržbu elektromobilů jsou často až „dvakrát vyšší než u srovnatelného vozidla se spalovacím motorem“. Tomu se říká úspora...

Hlavně z těchto dvou důvodů a přetrvávající zavázanosti elektrickému snu (z kocoviny je špatně, ale ne zase tak špatně, abychom znovu nepili, že?) akcie firmy během posledních pár dnů ztratily 20 procent své hodnoty a propadly se na nejnižší cenu v historii poslední iterace americké značky. Je vůbec nutné k tomu něco dodávat?

Také Hertz přichází kvůli flotile nechtěných elektrických aut o hromadu peněz. Nejde tu jen o očekávaný nezájem a ztrátu hodnoty, problémem jsou i vysoké náklady na udržování těchto aut při životě. Akcionáři na to reagují velmi negativně. Foto: Hertz

