Na nejstylovější Škodu na léto v perfektním stavu už dnes milion korun nestačí

Letošní léto začalo před pár dny a pokud jej chcete strávit za volantem auta pro krásné dny jako stvořeného, může to být i škodovka. Jediná taková už se ale přes 50 let nedělá a pěkné kusy stojí podle toho.

S létem v plném proudu, vysokými teplotami a krásným počasím už přestávají stačit otevřená okna a v člověku může klíčit potřeba pořídit si nějaký zajímavější stroj. Něco, v čem se bude dát pohodlně a uvolněně se projíždět krajinou, ale i městskými bulváry. Něco, co má střechu jen tehdy, když ji opravdu potřebujete - kabriolet.

Lze si pořídit starý stroj či nový, drahý či levný, s pevnou střechou či s plátěnou - možností je spousta. Kabriolety vyrábí také spousta značek ze zemí od Itálie po Švédsko, od Japonska po Ameriku. A naše Mladá Boleslav není, nebo spíše nebyla výjimkou. Nejen fanoušci automobilky jistě ví, že Škoda mezi léty 1959 a 1964 vyráběla původní Felicii s plátěnou střechou.

Těchto aut vzniklo celkem asi 15 tisíc kusů, takže po dekády nebyly ničím až tak vzácným, tyhle časy jsou ale dávno pryč. Vidět dnes starou Felicii v provozu znamená být blízko veteránského srazu, nebo mít pořádnou kliku. Ani v prodeji nejsou ničím obvyklým zvláště pak ne ve stavu, který by šlo popsat označením 1A. Nyní se ale jedna taková objevila v prodeji.

Jde o kousek z roku 1961 ve slabším, 50koňovém provedení s motorem 1,1, který prošel renovací. Prodávající ze Slovenska hovoří o kompletním profesionálním „vynovení” vozu a podle fotek to tak opravdu vypadá. Není snad ani možné na voze najít něco, co by nevypadalo jako nové či nebylo věrné originální podobě - od obnovy auta měla tato Felicia najet jen 61 km, je to takový starý-nový vůz.

Tohle auto opravdu láká ke koupi, jak už ale jistě tušíte, jde o pořádně drahý špás. Ještě před pár roky se perfektně vyhlížející Felicie daly koupit za sumy okolo 500 tisíc Kč, dnes jsme jinde. Červená kráska, kterou si můžete prohlédnout na zdrojovém odkazu, stojí 49 900 euro, tedy přes 1,27 milionu a může se směle řadit mezi pár procent nejdražších ojetin v současném prodeji a nejdražší ojeté škodovky. Na jednu stranu je to bláznivá cifra na přesně 60 let starou škodovku, tak pěkný kus se ale v prodeji nevídá. A jeho renovace musela spolknout opravdu hodně peněz, ať už byl původní stav jakýkoli.

Snad ještě lépe vyhlížející Škoda Felicia 1961 po renovaci se dnes dá koupit na Slovensku, cena skoro 1,3 milionu Kč z ní ale zrovna dostupné zboží nedělá. Ilustrační foto: Škoda Auto

