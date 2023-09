Na monopost Formule 1 si zkusilo vyšlápnout upravené Porsche. Chybělo jen málo, aby uspělo před 4 hodinami | Petr Prokopec

Dokola nás fascinuje, co Porsche dokáže za pořád ještě docela přijatelné ceny prodávat se silniční homologací. Jeden z vrcholů řady 911 by v továrním provedení na F1 nestačil, po úpravě ale může se vztyčenou hlavou odcházet i ze souboje s ní, tedy alespoň ve sprintu.

Tureckou tuningovou společnost Esmotor nejspíše zná jen málokdo, a to přesto, že dnes se již více profiluje ve Velké Británii než ve své domovině. Během dvanácti let své existence se navíc stala jedním z největších specialistů na vozy Porsche. Vyhledávána je hlavně klientelou, která nadevše staví zrychlení v přímém směru, kdy stroje Esmotor nenachází konkurenci ani v moderních elektromobilech. Firma totiž v roce 2017 stanovila nový světový rekord pro vozy ze Zuffenhausenu, když jí upravené kupé 911 GT2 generace 997 zvládlo čtvrtmíli za 7,95 sekundy při rychlosti 305,9 km/h.

Pokud by vás zajímal výčet modifikací, jaké byly provedeny, museli bychom přijít s dlouhým soupisem, stěžejních úprav ale není zase tak moc - spočívají v upravení pohonné jednotky a výměně převodovky. Plochý šestiválec totiž produkoval přes 1 500 koní, jejichž přenos na zadní nápravu dostala sekvence. Dnes si na Esmotor posvítíme v souvislosti s trochu jiným vozem, který obdobných výsledků dosahuje poněkud efektivněji.

Britská odnož Esmorotu si totiž vzala na paškál novější 911 Turbo S generace 991, jemuž nadělila 1 400 koní. Stejně jako u GT2 jde o výkon naměřený na kolech, pod kapotou tedy pracuje ještě o pár desítek procent větší stádo. Oproti minulosti je spojeno s těžším kočárem, hmotnost vozu se totiž pohybuje okolo 1 700 kil, využívá ale pohonu všech kol, který je ve sprintu velmi přínosný. Není to primitivní úprava, bez sedmimístné sumy v kapse se o ni ani nezajímejte, 911 Turbo S 991 ale dnes koupíte snadno za cenu okolo 3,5 milionu korun, s úpravou budete třeba na 5 milionech. Není to málo peněz, ale co ve výsledku máte k dispozici?

To vám nejlépe ukáže Mat Watson z Carwow, který proti tomuto monstru postavil Red Bull RB8, tedy vůz, se kterým Sebastian Vettel v roce 2012 získal třetí ze svých čtyř titulů, a motocykl KMT RC16. Za volant prvního projektilu ověnčeného siluetou rudého býka se posadil Liam Lawson, aktuálně pilot Alpha Tauri, jenž se musel popasovat s kombinací 800 koní a 700 kilogramů, zatímco řídítka dostal na povel Dani Pedrosa. Ten přitom svou vahou navýšil základní hmotnost motocyklu (157 kg), k dispozici pak měl „pouze“ 270 koní.

I přes nejmenší a nejméně výkonnou pohonnou jednotku se Pedrosa prohnal cílem jako první, Porsche pak nakonec nestačilo ani na monopost F1, bylo to ale těsné. A je nutné dodat, že kvůli špatnému počasí měl Mat výkon snížený na 1 200 koní. Jinak by dost možná Lawsona i porazil. Na Pedrosu by ovšem neměl tak jako tak. Uvážíme-li, že na jedné straně je upravené silniční auto za jednotky milionů, a na druhé speciály vyvíjené s miliardovými rozpočty v pár kusech, je třeba znovu hlavně před Porsche smeknout. Byť je jasné, že na technické trati by si jej Formule 1 teprve namazala na chleba.

Sériová 911 Turbo S generace 991 dostala do vínku nejprve 560 a posléze dokonce 580 koní. Firma Esmotor pak výkon zvedla dokonce na 1 400 koní, ovšem ani tak nezvládá kupé porazit motorku z MotoGP. Zaostává za ní však jen o sekundu, což jistě není ostuda. Ilustrační foto: Porsche

