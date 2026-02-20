Na prodej je auto, které Maxi Verstappenovi zajistilo první titul mistra světa F1, stojí podle toho
Petr ProkopecČekáte závodní monopost Formule 1? No, monopost to není a závodní stroj také ne, ale do Formule 1 tohle auto patří. Bez něj by bohem políbený Nizozemec měl dnes jen tři mistrovské tituly. K tomu prvnímu mu muselo v roce 2021 v Abú Zabí pomoci jiné auto. Přesně tohle je ono.
Pokud patříte k fanouškům Formule 1, pak si jistě budete pamatovat jeden z nejsledovanějších závodů posledních let, ne-li dekád. Na mysli máme Velkou cenu Abú Zabí, která se jela 12. prosince 2021. A šlo v ní o hodně - bodově dokonale vyrovnaní soci v boji o titul, Lewis Hamilton a Max Verstappen, bojovali o to, kdo získá aspoň o jeden bod víc, aby se stal šampionem toho roku. Byl to navíc Hamilton, kdo musel bodovat, protože Verstappen v sezóně získal víc vítězství a bodová rovnost by šampiona udělala z něj.
Dlouho to vypadalo, že Sir Lewis zvítězí, což mu na tehdy pořád teprve 24letého Mad Maxe vytvoří dostatečný náskok, ale co se nestalo... V 53. kole ve snaze o předjetí Micka Schumachera havaroval Nicolas Latifi. Na trať tak musel safety car, Hamilton jej ale nevyužil k zajetí do boxů. Neměl totiž dostatečný náskok na druhého Verstappena, aby byl před ním, když on zastávku vynechá. A protože do konce závodu zbývalo 7 kol, Mercedes vsadil na to, že závod se dojede za safety carem. Vsadil špatně.
Ředitel závodu Michael Masi byl po konzultaci se samotnými týmy před závodem odhodlán zařídit, aby souboj o titul neskončil tímto poněkud nešťastným způsobem. Proto přistoupil k rozhodnutí, k jakému dříve nedošlo. Při jízdě za safety carem totiž platí, že jezdci se za ním seřadí dle aktuálního pořadí. Těm pomalejším je tedy umožněno vůz předjet, aby se mohli dostat na konec startovního pole. To Masi udělal, v souladu s pravidly ale pro uspíšení celé operace něco takového umožnil pouze pěti monopostům, které se nacházely mezi Hamiltonem a Verstappenem.
Jezdec Red Bullu si nicméně do boxů pro čerstvé pneumatiky zajel. Verstappen měl na třetího Carlose Sainze dostatečný náskok, pročež se i po návratu zařadil na druhou příčku. Po odjetí oněch pěti vozů jej pak měl přímo před sebou, přičemž ředitelství závodu následně oznámilo, že safety car zajede do boxů na konci předposledního kola. Oba jezdci na čele šampionátu tak dostali 5 821 metrů na to, aby se rozhodlo, kdo z nich je lepší. Byť tak velký prostor Verstappen ani nepotřeboval, s čerstvými pneumatikami se před Hamiltona dostal již v páté zatáčce.
Mercedes se sice pokusil výsledky závodu napadnout, mezinárodní automobilová federace jako nejvyšší sportovní orgán ale nakonec potvrdila, že titul patří Verstappenovi, Masiho postup byl v souladu s pravidly. Pro Hamiltona se jednalo o velmi hořkou pilulku ke skousnutí, britský pilot tak v podstatě zmizel z veřejného dění po celou zimní přestávku. A v jedné chvíli se dokonce mluvilo o tom, že se do Formule 1 již nevrátí. To se nakonec nepotvrdilo, dnes se ale zdá, že tento závod ukončil jeho vyhlídky na rekordní osmý titul mistra.
Ať jste přitom fanoušky toho kterého jezdce, nyní se vám nabízí unikátní příležitost stát se majiteli strůjce Verstappenova úspěchu. Neznamená to, že by se dal koupit jeho tehdejší monopost, tak mladé ef-jedničky se obvykle neprodávají. Místo něj totiž britská společnost JCT600, která je oficiálním dealerem Astonu Martin v Leedsu, nabízí zmíněný safety car, který v Abú Zabí vyrazil sem kol před koncem závodu na trať. Jde o Aston Martin Vantage, za jehož volantem seděl Bernd Maylander, tedy jedna ze známých osobností světa Formule 1.
Kupé z roku 2018 má najeto 20 tisíc kilometrů, což není mnoho. Je ale nutné si uvědomit, že prakticky všechny pochází ze závodních okruhů, kde Maylander často musel tlačit plynový pedál hodně k zemi. Aston Martin celkově vyrobil jen tři exempláře safety caru, ovšem pouze dva z nich zamířily do prodeje. První s označením SC03 již zmizel v soukromé sbírce, toto je pak druhý kousek zvaný SC02. Vyjma číslovky v názvu a nájezdu se však tato auta nikterak neliší.
Znamená to tedy, že počítat lze s čtyřlitrovým osmiválcem, který byl naladěn na 535 koní. Oproti sériovému kupé počítá s chlazením ze závodních speciálů třídy GT4, zatímco dovnitř se kromě skořepin a šestibodových závodních pásů nastěhovaly také obrazovky přenášející dění na trati. A jelikož v roce 2021 se Aston Martin vrátil do závodů jako plnohodnotný tým, ozdobily kupé SC02 také podpisy obou jezdců britské stáje, tedy Fernanda Alonsa a Lance Strolla.
S touto historií asi nepřekvapí, že cena není zrovna lidová. Pokud byste si totiž chtěli koupit ojetý Vantage V8 z roku 2021, dokonce v edici F1, která byla safety carem inspirována a má stejný výkon, vystačí vám 179 tisíc Eur, tedy 4,3 milionu korun. Za spolustrůjce Verstappenova titulu, se kterým nemůžete ani na veřejné silnice, si ovšem dealerství žádá 599 tisíc liber (16,6 milionu Kč), což je čtyřnásobná suma. Za ni ale holt dostáváte auto, které psalo historii.
Aston Martin dodával safety cary pro Formuli 1 až do loňské sezóny, kdy automobilka ukončila pětileté partnerství. Od letoška tedy na trať vyrazí už jen Mercedesy. Vy si dnes můžete koupit kupé SC02, které z velké části stálo za Verstappenovým prvním mistrovským titulem. Foto: JCT600, publikováno se souhlasem
Zdroj: 2018 ASTON MARTIN Vantage Official Aston Martin Safety Car 599,990 12,476 miles Podium Green@JCT600
