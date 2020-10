K mání je jeden z největších průšvihů dějin aut, výrobce ho vykupoval za dvojnásobek před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Citroën

Člověk tuší, že se něco nepovedlo, pokud výrobce neváhá platit za výkup auta dvakrát více peněz, než kolik za něj dříve od zákazníků dostal. V případě Citroënu BX 4TC se toho nepovedlo hodně.

Slávu si lze vydobýt různými způsoby. Průměrností to nejde, jinak ale nutně nemusíte být výjimečně dobří, stačí, abyste byli výjimečně špatní. Přesně to platí o autě, které vám dnes ukážeme.

Jedná se o Citroën BX 4TC, speciál věhlasné rallyové skupiny B. To zní zajímavě, jenže tento stroj v ní nedokázal prakticky nic. Na rozdíl od jiných vozů tohoto ražení, které se před náhlým ukončením soutěže ani nestihly postavit na start, se BX 4TC v několika rally objevil. V roce 1986 se pustil do Rally Monte Carlo s ambicemi na medailové pozice, jenže ani jeden vůz nedojel do cíle. V následující švédské rallye skončila nejlepší posádka šestá a ve třetím podniku, portugalské rallye, žádný Citroënů opět nedojel. Dalších soutěží v kalendáři WRC se tým neúčastnil a... to bylo všechno.

Na vině byla už konstrukce vozu kterou definoval motor vepředu, neobvyklý hydropneumatický podvozek, hmotnost 1 150 kg a nepoužití středového diferenciálu. Řešení to bylo zajímavé, ale nekonkurenceschopné - těžký, obtížně ovladatelný vůz nebyl schopen stačit zejména speciálům s motorem uprostřed. A konkurenceschopnosti jistě nepomohlo ani to - a to byste možná uhodli - že s motorem 2,1 turbo s výkonem až 405 koní nešlo zrovna o nejspolehlivější vůz v poli. A tak BX 4TC odešel ze soutěžních bez výraznějšího úspěchu.

Může se zdát, že nic horšího už se nemohlo stát, opak byl ale pravdou. Automobilky se musely spolu se vstupem do soutěže zavázat k výrobě 200 homologačních kusů a teprve ty se pro Citroën staly učiněnou noční můrou. O jejich výrobu se měla postarat firma Heuliez, která pod dlouhou kapotu s přídavnými světlomety montovala čtyřválec o výkonu 200 koní (147 kW) při 5 250 ot./min. Ve srovnání se soutěžními stroji slabota, vůz ale s pohonem všech kol sprintoval na stovku za 7,1 sekundy, což v polovině 80. let byla velmi zajímavá hodnota.

Dnes bychom nad něčím takovým jen zajásali a čekali, až Citroën odpočítá sekundy, které bude trvat vyprodání celé omezené série, jenže dnes je dnes a tehdy bylo tehdy. Ostrý silniční BX 4TC byl pětkrát (!) dražší než běžný BX a zájem o něj byl mizivý. Z plánovaných 200 homologačních exemplářů se tak prodalo jen 86 kusů a ani tím nebyl fiasku konec. Prodané vozy byly mimořádně nespolehlivé a jejich nekonečné záruční opravy stály automobilku majlant. Firma se tak rozhodla k do značné míry bezprecedentnímu kroku - rozhodla se i to málo draze prodaných strojů vykoupit zpět.

Citroën oslovil zákazníky s ochotou zaplatit dvojnásobek kupní ceny za vrácení homologačního speciálu. U části z nich uspěl a auta buď sešrotoval nebo je použil jako zdroj náhradních dílů pro zachované soutěžní exempláře. Ne všichni ale své vozy dali - podle dostupných údajů zůstalo v rukou soukromých majitelů něco okolo 40 aut a čas od času se některý z dodnes existujících kusů objeví v prodeji.

Nestává se to často, obvykle nanejvýš párkrát do roka, dnes ale máme to štěstí a na zdrojovém odkazu najdete jediné auto, které je v tuto chvíli k mání v Evropě. Jde navíc o jeden z nejzachovalejších BX 4TC na světě, který od roku 1984 nebyl přihlášen do provozu a na tachometru má pouhých 2 852 km naježděných nutně mimo veřejné silnice. Není tedy překvapivé, že je dodnes zcela původní a podle prodávajícího na něm není znát žádné opotřebení zevnějšku ani interiéru. Aby také ano, za necele 3 tisíce kilometrů ježdění a 36 let garážování.

Jisté svérázné kouzlo tomuto autu nelze upřít, a tak vás asi nepřekvapí, že současné ceny BX4 TC zdaleka neodpovídají tomu, že je svého času skoro nikdo nechtěl. Tento konkrétní kousek se nabízí za 150 000 švýcarských franků, tedy asi 3,8 milionu Kč. Z těchto BX prodávaných v posledních letech je to jedna z vyšších cifer, i tak jsme si prakticky jisti, že jednou na ni budeme hledět jako na nízkou. Však kolik sběratelů může říci, že mají ve své kolekci jeden z největších průšvihů dějin aut - povedených a veleúspěšných aut vzniklo mnohem víc.

Dobových oficiálních fotek silniční verze BX4 TC je poskrovnu. Ilustrační foto: Citroën



Ukážeme vám tedy i verzi soutěžní, o propadáky šlo ostatně v obou případech. Ilustrační foto: Citroën

Zdroj: Autoscout24

Petr Miler