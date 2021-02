Na prodej je krásná, exportní Škoda Rapid 130 v neobvyklé barvě, ujela jen 69 tisíc km před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genex, publikováno se souhlasem

Takhle pěkný Rapid se dnes už nevidí, tím spíše ne ve svého času neobvyklém černém laku. Toto je výjimka, šance pořídit podobné auto za jakkoli nízkou cenu je ale dávno pryč.

Škoda i dnes nabízí model Rapid, děje se tak ale jen v Rusku a Číně, kde pořád prodejně válcuje novější Scalu. Dříve byl k mání i u nás a nebylo to vůbec špatné auto, jenže byl a je to tak trochu parazit. Vzal si jméno výjimečného kupé z 80. let a ještě výjimečnějšího vozu z počátků existence Škody, přitom jde o racionálně pojatý, rodinný liftback či hatchback s později bezvýhradně tříválcovými motory. Obecně vzato, proč ne, ke stylovému kupé má ale současný Rapid opravdu daleko.

Dvoudveřový Rapid Škoda vyráběla ve druhé polovině 80. let a po krátké éře nepříliš chtěné verze s motorem modelu 120 nabídla varianty 130, 135 a 136 s motory 1,3 o výkonu až 46 kW (63 koní). Těm sekundovaly věci jako pětistupňová převodovka, víceprvkové zavěšení zadní nápravy či čtyřpístkové přední brzdy. Nabízelo tedy na poměry tehdejší ČSSR zajímavou dynamiku a pochopitelně, bylo to kupé, takže šlo o stylovku, kterou ani dnešní „velká Škoda” zdaleka nenabízí.

Těchto aut se nevyrobilo úplně málo, relativně vysoké desetitisíce, jenže je to už více než 30 let, co se za posledním zavřely brány škodováckých továren. Narazit tak dnes na vůbec nějaký kus v prodeji je výjimečné a pokud se tak stane, v pěkném stavu nebývá. Dnes vám ale ukážeme kousek na prodej, který je opravdu pěkný, navíc neobvykle černý, ovšem jeho cenu akceptuje zřejmě jen pořádný nadšenec.

Jde o Rapid 130 z roku 1986, který byl původně vyvezen do Německé demokratické republiky. Najeto má za celých těch 34 let pouze 69 500 km a i když zřejmě není způsob, jak tento nájezd doložit, prodávající říká, že stav vozu je prvotřídní. A nepřehání. Vzhledu jistě pomohla částečná renovace před 6 lety, při níž ovšem vůz přišel nejméně k jedné drobné nesrovnalosti - označení Rapid 130 vpravo na zádi. Takové v originálním provedení neexistovalo, jde o nesprávné spojení dvou jinak používaných označení na různých verzích.

Přesto je třeba říci, že vypadá parádně, zejména v oné naleštěné černé. A podívejte se do interiéru, který vypadá, jako by včera sjel z výrobní linky. S motorovým prostorem je to zase o něco horší, z toho byste se asi nenajedli, technický stav je ale prý bezvadný, což má dosvědčovat i nová německá STK, kterou není možné projít jen tak.

Auto je to tedy pěkné, byť ne úplně muzejní a ještě před pár léty byste podobné koupili za 100 až 200 tisíc Kč - více by stál jen dokonale zachovalý původní kus. Kdeže tyto sněhy jsou. Dnes probírané auto nabízí Genex, současná firma používající jméno někdejšího východoněmeckého Tuzexu, za 17 900 Eur, tedy asi 462 tisíc Kč. To už bude chtít vážně kopici nadšení, přesto nepochybujeme, že i na takové ceny budeme za pár let vzpomínat se slzou v oku. Rapidy stoupají na ceně raketovou rychlostí a výhledově budou už jen vzácnější.

Takhle pěkný Rapid z časů komunistické Škody už se moc nevidí, v černé barvě je to velká rarita. I drobnými vadami ale stojí skoro půl milionu. Foto: Genex, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler