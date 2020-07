Na prodej je luxusní sídlo miliardářského fanatika do aut, skrývá sbírku aut i okruh před 7 hodinami | Mirek Mazal

Když máte miliardy a dýcháte pro auta, můžete si z vlastního bydlení udělat ráj na zemi svého druhu. Don Wallace je má a stavbě své usedlosti nešetřil, teď ji celou se slevou prodává.

Don Wallace je synem zakladatele firmy Lazydays RV, která prodává karavany. To nezní jako moc nezajímavý byznys, jeho otec byl ale v prodeji podobných aut tak dobrý, že ze třech dealerství Lazydays udělal největšího prodejce karavanů v USA a dost pravděpodobně i na celém světě. Už tím si přišel on i jeho potomstvo na obrovské jmění, Don navíc firmu po smrti otce prodal v přepočtu za 2,6 miliardy Kč. Že rodina Wallaců má vystaráno na několik generací dopředu, není nutné pochybovat.

Don se ani za svého života nedrží zkrátka a své jmění promítl do vskutku výjimečných životních standardů. Před lety tak nešetřil svoji peněženku ani projektanty a nechal si postavit bydlení snů svého druhu, které je s maximálním luxusem postavené kolem jeho největší vášně - aut. Sídlo zvané The Oaks připomíná zámek vybavený všemi vymoženostmi moderního světa těšící i automobilové fajnšmekry první kategorie.

Oddanost zejména sportovním vozům se pochopitelně promítla do vnitřní dispozice rozlehlého paláce včetně uzpůsobeného okolí. Kromě jiného vzniklo cosi jako soukromé muzeum aut, které ovšem těší jen majitele. Dovnitř rozsáhlých budov se vešla u výstavní plocha s přilehlou dílnou, nesmí chybět závodní simulátory nebo rovnou skutečný okruh.

Usedlost byla postavena od základů přímo na břehu jezera Thonotosassa ve stejnojmenné části předměstí floridské Tampy. Na parcele o rozloze 3 345 metrů čtverečných je kromě budov 400 dubů a 21 italských cypřišů dovezených z domovské země. Projektanti vytvořili přes 2 500 metrů čtverečných obytné plochy obklopené přírodou.

Největší pozemek v okolí zahrnuje hlavní vilu, vedlejší penzion a dům s bazénem blízko jezera. Centrální stavba vyrostla do čtyř poschodí dostupných výtahem. Horní patro slouží odpočinku, dolní podlaží zajišťuje zábavu či wellness. Kromě osmi ložnic a 12 koupelen se vešla například bowlingová dráha, trojice krbů, kanceláře, několik přijímacích místností, restaurace ve stylu 50. let, dobře vybavená posilovna a lázně včetně bazénu se slanou vodou.

Společná jídelna anebo obývací pokoj jsou zformované kontrastním tónem v souladu s estetikou francouzského designu. Stěžejní místnosti mají klenutá okna, odhalené dřevěné trámy, členité omítky a dřevěné podlahy dovážené z Francie a Belgie. Ve stejném formátu je zařízen pánský salonek a sousední bar.

Vrcholem je však garáž o rozloze přes tisíc metrů čtverečných. Skrývá impozantní kolekci vozů čítající 80 položek najednou. Na lesklé podlaze pod klenutým stropem se dobře vyjímají nejpůsobivější kusy, mezi které patří například omezené edice Ferrari, první a poslední Bugatti Veyron, závodní speciály nebo McLaren F1 a P1.

K domácímu muzeu přiléhá klimatizovaná dílna a dva simulátory soutěžního jezdění. Pro skutečné trénování je venku připravena klikatá trať lemovaná trávou míso únikových zón. Pro každodenní použití je k dispozici kryté stání pro sedm méně cenných automobilů.

Za branami The Oaks zábava nikdy nekončí, protože jsou dále připraveny stáje pro koně, existuje šance zkusit téměř veškeré vodní sporty a příjemné jsou procházky uvnitř multifunkčního areálu. Zejména noční pohled na osvětlenou haciendu je vhodný relax pro romantiky, kteří si potřebují odpočinout od neustálého střídání simulátoru s venkovním okruhem. Na tohle všechno vám stačí „drobnost” - 17,5 milionu dolarů neboli asi 400 milionů Kč. Zní to jako hodně peněz (a je to hodně peněz...), jde ale o cenu po slevě - původně byla nemovitost k mání za 22 milionů dolarů, tedy skoro rovnou půlmiliardu.

