Na prodej je luxusní superjachta, která po srážce poslala ke dnu ropný tanker, stojí podle toho

Pokud přijde řeč na plavidla s ověřenou fyzickou odolností, nelze zajít o mnoho dále než sem. Loni o Vánocích totiž došlo na incident, ve kterém se jachta koncipovaná jako pohyblivý plážový klub srazila s tankerem. Ke dnu šel tanker.

Jachtami se v poslední době zabýváme zejména v souvislosti s ruskými oligarchy. Řada z nich se totiž ocitla na sankčních seznamech, v důsledku čehož jim je ve Spojených státech, Velké Británii či Evropské unii zabavován majetek. Mnozí z nich proto byli nuceni se svými loděmi prchnout do bezpečí, tedy zejména do přístavů v Turecku či Dubaji. Ne všichni si s tím ale dělají hlavu, minimálně jeden z nich pohybem své superjachty vysloveně provokuje.

Do prodeje se zatím nedostal žádný z těchto strojů, takže pokud si někdo dělal naděje na relativně levnou koupi, má zatím smůlu. Truchlit ovšem není nutno, zvláště pokud máte opravdu naditou peněženku. Do prodeje totiž zamířila jachta Utopia IV, za kterou stojí společnost Rossinavi. Ta ji prvnímu majiteli předala již v roce 2018, přičemž o Vánocích loňského roku se jachta stala celosvětově proslulou. Ke dnu totiž poslala ropný tanker Tropic Breze, a to severně od ostrova New Providence v Karibském moři.

Šetření incidentu prozatím ještě formálně nebylo ukončeno, vina ale zjevně leží na posádce jachty, která nejspíše oslavovala poněkud bujaře. Na srážku obou lodí totiž došlo na Štědrý den ve 22 hodin a 3 minuty. Utopia IV do tankeru narazila zezadu a způsobila v jeho trupu trhlinu, po níž Tropic Breeze klesnul na 2 kilometry hluboké dno, kde zůstává dodnes. Utopii se - navzdory možné české interpretaci jejího jména - nic vážného nestalo. A sedmičlenná posádka Tropic Breeze byla zachráněna.

Samotná jachta byla jen lehce poškozena poblíž kotvy. Za doprovodu pobřežní stráže pak byla odtažena do blízkého přístavu, kde došlo na její promptní opravu. Původními majiteli jachty byli Loren a JR Ridingerovi, kteří jachtu pravidelně pronajímali. Tak tomu bylo i v momentě incidentu, který naštěstí v tomto případě neměl až tak negativní dohru. Nyní je loď na prodej a pokud se její historie nějak projevuje na ceně, pak rozhodně ne negativně - koneckonců potopení tankeru deklaruje jistou robustnost.

Utopia IV je aktuálně nabízena za 51,5 milionu dolarů (cca 1,287 miliardy korun), což opravdu není málo. Zájemci přitom mohou počítat s šesti kajutami, do nichž se vejde 12 hostí. O ty se stará celkem 13 členů posádky, jimž je vyhrazena separovaná místnost. Ridingerovi přitom loď koncipovali jako pohyblivý plážový klub, pročež nechybí bohaté prosklení na bocích, venkovní a vnitřní sprchy či vířivky, stejně jako množství lehátek.

Pohon má na starosti čtveřice motorů Rolls-Royce a čtveřice vodních trysek. Jachta díky nim dokáže vyvinout nejvyšší tempo 33 uzlů (61,1 km/h), což je na 65,5 metru dlouhou jachtu velmi vysoká rychlost. Při 12 uzlech (22,2 km) pak dokáže na jedno natankování urazit 3 600 námořních mil (6 667,2 km). Jako jedna z mála lodí světa přitom něco takového zvládá i s proraženým trupem. Nemalé ceně se tedy nelze divit.

