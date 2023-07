Na prodej je nejetá Škoda Octavia I s motorem 1,9 TDI, něco takového je dnes naprostá rarita před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alexander, publikováno se souhlasem

První moderní Octavia se čas od času s nepatrným nájezdem koupit dá, téměř vždy se ale jedná o benzinovou verzi. S legendárním 1,9 TDI, který už prokázal schopnost najet klidně milion kilometrů bez ztráty květinky, je to v prodeji naprostá rarita.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto, než je Škoda Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety. A následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a byť po mnoha úspěšných letech nyní hodně strádá, jistě napsala příběh jednoho velkého úspěchu. Při pohledu do současného ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme poblíž začátku celého příběhu. Není to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale jen o fous. Auto, na které se právě díváte, vzniklo v roce 1998 pořád jako jedno z prvních v době, kdy se tento vůz prodával po pár desítkách tisíc za rok - v roce 1998 si v celé Evropě našel jen 61 tisíc kupců.

Pořídit něco takového v bazaru není ani dnes žádný oříšek, tohle ale není tuctová „O1”, kterých jsou oplocené pozemky se psy a fanglemi stále plné. Popravdě řečeno jsme tuto verzi Octavie první generace před faceliftem v tomto stavu v prodeji neviděli už dávno. Jde totiž o na jednu stranu tuctové provedení s motorem 1,9 TDI o výkonu 90 koní a minimální výbavou, ani tlačítko manuální klimatizace se v interiéru nenajde. Jenže právě fakt, že jde o diesel, dělá z auta naprostou raritu.

Vůz má za totiž za 25 let provozu najeto jen 44 882 km převážně v rukou jediného majitele, německého důchodce. A je to na něm znát. Není to žádná garážová voňavka, to zase ne, evidentně šlo ale o mírně používané auto, které prostě nemělo jak zestárnout. Nakonec se na něj podívejte - je to pořád zánovní auto, které bez jakékoli předprodejní přípravy vypadá dobře. Je i čerstvě po servisu a má novou technickou, to též není bezcenné.

Uvážíme-li, že tyto verze Octavie I ujedou 700 tisíc km jako nic a dál fungují, je to vůz s pořádnou perspektivou. Nevíme, jestli je to terno, 3 990 Eur (tedy asi 95 tisíc Kč) je i na takto mimořádnou Octavii I dost. Ale tušíme, že kupce si najde snadno. Tohle je legenda svého druhu, která má prakticky celý svůj „produktivní” život ještě před sebou.

Původní Octavia s motorem 1,9 TDI v prodeji se v tomto stavu dávno nevídá. A pokud ano, určitě nejde o auto z roku 1998, který nemá na tachometru ani 45 tisíc km. Foto: Alexander, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda Skoda octavia 1.9 TDI GLX tüv wenig 44TKM@Mobile.de

Petr Miler

