Na prodej je odpískané superauto nakonec postavené pro bondovku Spectre, 1 ze 7 strojů má číslo 007 | Petr Prokopec

/ Foto: Simon Drabble Cars, publikováno se souhlasem

Svého času okouzlilo svět svým vzhledem i technikou a mělo se sériově vyrábět, do výroby ale nedoputovalo. Sedm vozů bylo nakonec vyrobeno pro natáčení bondovky Spectre a jeden z nich je nyní na prodej za tučnou sumu.

Jaguar C-X75 patří k tomu nejlepšímu, čím nás kdy britská automobilka obdařila. Bohužel ovšem zůstalo pouze u konceptu, který byl představen na autosalonu v Paříži v roce 2010. Značka sice po bouřlivém přijetí ihned začala pracovat na sériovém provedení, které by vzniklo v 250 exemplářích, v prosinci 2012 byl ale celý projekt zrušen. Britové měli pocit, že kvůli dozvukům globální ekonomické krize zákazníci nebudou kupovat vůz v ceně okolo 1 milionu liber (dnes asi 28 milionů Kč).

Je samozřejmě otázkou, zda by o C-X75 skutečně nebyl zájem a projekt by skončil v červených číslech obdobně, jako tomu bylo v případě předchozího Jaguaru XJ220. To se ale dnes již nedozvíme. Nicméně to ovšem neznamená, že si supersport nakonec nemůžete koupit - jeden exemplář se objevil v nabídce společnosti Simon Drabble Cars, která za něj požaduje tučných 864 0000 GBP (cca 25,6 milionu Kč). Vysoká suma přibližně odpovídající té původně zamýšlené ale není jediným zádrhelem.

Přestože Jaguar poslal celý projekt k ledu, vzápětí si vše ale trochu rozmyslel a do května 2013 vyrobil pět prototypů. Ty se vzhledově shodovaly s konceptem, pod kapotou však došlo k výrazným změnám. Původně se o pohon starala čtveřice elektromotorů, kdy každý měl na starosti jedno kolo. Energii jim pak dodávala dvojice mikroturbín spalujících motorovou naftu, přičemž celá soustava disponovala 789 koňmi. Stovku tak měl vůz zvládnout za 3,4 sekundy.

V případě prototypů ovšem došlo na instalaci pouze dvou elektromotorů, se kterými byl spárován 1,6litrový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem i kompresorem. Výkon povyskočil na 902 koní, nejvyšší rychlost ale navzdory tomu klesla z původně plánovaných 330 km/h na 322 km/h. Jaguar přitom tři prototypy prodal v aukci, zatímco jeden zamířil do firemního muzea a jeden posloužil k demonstračním jízdám.

Jen pár měsíců poté, co Jaguar postavil zmíněné prototypy, odstartovalo natáčení v pořadí již čtyřiadvacáté bondovky s názvem Spectre. Ta do hry vrátila legendárního padoucha Bloefelda, jehož pravou rukou byl zabiják jménem Hinx. Ten šel po krku agentovi 007 i během honičky v Římě, při které usedl právě za volant Jaguaru C-X75. Jeden z pěti prototypů byl ale produkcí použit jen pro statické záběry.

Kvůli samotným jízdám britská automobilka vyrobila ještě dva kaskadérské vozy. Ty opět vypadaly jako prototypy, uvnitř ale již tak výstavní nebyly. A co je asi nejpodstatnější, Jaguar v jejich případě nepoužil komplikované hybridní ústrojí, ale místo toho sáhl po přeplňovaném pětilitrovém osmiválci, který zadní nápravu roztáčel 550 koňmi.

Právě jedno z těchto aut je nyní na prodej, na silnice s ním ale vyrazit nejde, chybí mu homologace. I tak jde ale o jedinečnou nabídku, jak se dnes k tomuto vozu dostat - jde o 1 ze 7 takových aut, navíc vůz s ideálním výrobním číslem 007. Dodat můžeme, že kromě pětilitrového motoru dostal kaskadérský vůz také sekvenční převodovku, jakou užívá závodní McLaren 650 GT3. Dále tu máme mechanický samosvorný diferenciál, řízení s elektrickým posilovačem či podvozek odvozený od rallyových speciálů. Vše je přitom plně funkční, zkusil si ale vše budete moci až po uhrazení oněch pár desítek milionů korun.

Kaskadérský Jaguar C-X75 z filmu Spectre je na prodej. Výjimečný stroj nedostal do vínku hybridní techniku, nýbrž osvědčený pětilitrový osmiválec s 550 koňmi. Foto: Simon Drabble Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Pistonheads

Petr Prokopec

