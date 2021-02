Majitel prodává úchvatnou sbírku vzácných Porsche, dá ji jen celou, přijme jedinou měnu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Vskutku vypiplaná kolekce ikon slavné německé automobilky dokáže ohromit, snad ještě víc než sama auta nás ale zaujal způsob jejich prodeje. Majitelům je obvykle jedno, kdo a jak si jejich aut ujme, ne tak tomuto.

Ty správné vozy do sbírek exkluzivních aut najdete obvykle jen na aukcích, běžně je ale nutné „lovit” je po jednom. Nyní se ale naskytla příležitost, jak se chopit celé menší, ale o to výjimečnější kolekce Porsche. A zajímavá je nejen tím.

Společnost RM Sotheby's se pochlubila tím, že na konci února pošle do dražby kolekci sedmi úchvatných aut z Zuffenhausenu, která byla vyrobena v letech 1995 až 2018. Jejich majitel švýcarského původu s nimi navíc jezdil jen zřídkakdy, očekávat tak lze špičkový stav. A stejně tak i nemalou cenu, neboť dle odhadů aukční společnosti by celá sbírka měla vynést 4,43 milionu švýcarských franků (cca 105,6 milionu Kč).

Výše zmíněné informace jsou v tomto případě podstatné, neboť kolekce jde pod dražební kladívko jako jeden celek. To je docela neobvyklé, neboť když už se sběratelé loučí s některými ze svých vozů, bývá jim jedno, kdo je jak koupí - naopak bývá z hlediska ceny výhodnější prodat je po jednom. Tentokrát ale majiteli záleží na zachování celistvosti, té ale stejně nemusí dosáhnout - jakmile si auta někdo koupí, beztak jich může většinu obratem prodat.

Co je ještě zajímavější, majitel jako úhradu nepřijme žádnou jinou než národní měnu, tedy ony franky. Ač jsou tedy veškeré ostatní položky v rámci akce Open Roads, která se koná od 26. do 28. února, naceněné v eurech, zuffenhausenská kolekce je jedinou výjimkou. Prodávající bude zřejmě trochu podivín, ale... člověk nemůže být úplně normální, pokud nacpe desítky milionů korun do aut a pak s nimi nejezdí.

Toliko ale pro úvod, nyní již vzhůru za „Sedmi statečnými“. Jako první si vezmeme na paškál Porsche 918 Spyder z roku 2014, jenž bylo nalakováno unikátním odstínem Liquid Chrome Blue Metallic. Společnost jí přitom dělají hořčíková kola spadající do paketu Weissach, originální ráfky jsou ale součástí balení. Uvnitř je přitom možné počítat s kůží Mocha Brown, odhadovaná hodnota tohoto vozu je 1,1 mil. CHF (26,22 mil. Kč). I proto, že má najeto méně než 5 500 km.

Dále na řadě je Carrera GT, tedy předchozí supersport Porsche, jenž dokáže okouzlit nejen žlutou karoserií, ale hlavně soundtrackem, za nímž stojí desetiválcový atmosférický motor V10. Automobilka vyrobila pouze 1 270 kusů, z čehož 644 bylo určeno pro americký trh. Toto je jeden z oněch exemplářů, který v roce 2008, tedy čtyři léta po svém vzniku, zamířil do Švýcarska. Zde přitom loni prošel servisem. Najeto pak má 16 327 km, jeho hodnota je odhadována na 825 000 CHF (19,66 mil. Kč).

Tím se dostáváme hned ke dvěma Porsche 911 GT2 RS. Novější provedení z roku 2018 dostalo lak Azzurro California Metallic, přičemž majitel z něj nechal odmontovat zadní křídlo. To však posílá do světa i s vozem, který nenajel ani 450 km a jeho hodnota má činit 450 000 CHF (10,73 mil. Kč). Stejnou hodnotu pak má mít GT2 RS z roku 2010, které již najelo o trochu více (6 000 km) a jenž počítá jak s křídlem, tak s dvoubarevnou kombinací zvenčí i v kabině.

I další dvojice pak vlastně tak trochu hraje na stejnou notu, neboť tu máme Porsche 911 R z roku 2017 a Porsche 911 Sport Classic z roku 2010, V obou případech jde o limitované edice párující atmosférický motor s manuálem, přičemž mladší vůz najel méně než 2 800 km a dostal do vínku unikátní příplatkové prvky. Druhý vůz pak již má nájezd o trochu vyšší (25 600 km), na druhou stranu však značka vyrobila jen 250 kusů a toto je dvanáctý v pořadí.

Jsme ve finále, a to u vozu, nad kterým byste nejspíše v prvé chvíli mávli rukou. Tím byste se ovšem ochudili o jednu z největších vzácností, jaké kdy v Zuffenhausenu vznikly. Porsche totiž v případě generace 993 vyrábělo jak provedení Turbo, tak i kabriolet, ovšem pokud jste zatoužili po kombinaci přeplňovaného motoru a plátěné střechy, měli jste smůlu. Tedy za předpokladu, že jste již tehdy nepatřili mezi nejváženější klienty značky.

Automobilka totiž vyslyšela volání Fritze Haberleho, majitele zastoupení v Mnichově, aby přišlo s omezenou sérií. Porsche souhlasilo, ovšem požadovalo, aby podnikatel odebral minimálně deset kusů. To nakonec byla pomalu veškerá produkce, neboť celkově vzniklo jen 14 exemplářů. Tento si navíc původně objednal Willi Weber, někdejší manažer Michaela Schumachera, který si zakládal především na karbonovém programu.

Aby té výjimečnosti nebylo málo, můžeme dodat, že tento model jako jediný disponuje speciální převodovkou od firmy RUF, která se obešla bez spojkového pedálu. Zajímavé přitom je, že ač se vlastně jednalo o tuningový doplněk, instalovala jej přímo továrna. Není tak vlastně ani překvapivé, že hodnota tohoto vozu má činit 875 tisíc švýcarských franků (20,86 mil. Kč), což na vůz s 32 000 km skutečně není málo.

