Na prodej je vrchol komunistického lidového luxusu v parádním stavu. S chromem, výkonem i luxusem je na maximu možného
Mirek MazalAno, tehdy jsme si byli všichni rovni, ale ti rovnější si mohli koupit nové auto. A ti nejrovnější mezi nimi se nemuseli spokojit se standardem. I v nabídce jinak tuctové Škody 120 existoval vrchol, který často končil i trzích západní Evropy, tato verze GLS patří mezi ně.
Na prodej je vrchol komunistického lidového luxusu v parádním stavu. S chromem, výkonem i luxusem je na maximu možného
13.3.2026 | Mirek Mazal
Ano, tehdy jsme si byli všichni rovni, ale ti rovnější si mohli koupit nové auto. A ti nejrovnější mezi nimi se nemuseli spokojit se standardem. I v nabídce jinak tuctové Škody 120 existoval vrchol, který často končil i trzích západní Evropy, tato verze GLS patří mezi ně.
Škoda 120 a její klony z dob rudé nadvlády nad naší kotlinou sloužily jako lidové vozy a dodnes zůstaly v srdcích nás nebo našich otců. Ojeté kusy se i teď v prodeji objevují celkem běžně, narazit na hezký kousek je ale čím dál výjimečnější. A ještě vzácnější je natrefit na exemplář, který nebyl tuctový a v nabídce škodovek řady 742 se řadil k výjimečným. O to víc pozornosti si zaslouží stroje, které se v prodeji objeví.
Dnes tu máme jeden opravdu pozoruhodný exemplář z původní výrobní série tohoto modelu, která byla v prodeji do roku 1983, tzv. typ L s úzkým rozchodem náprav zadními světly, které připomínají „opačné přesýpací hodiny”. Nabídku tehdy uváděla Škoda 105 S, následovala 105 L a dále byl k dispozici střední typ 120 L. Vrcholem možného bylo zkraje výroby provedení 120 GLS, vlajková loď AZNP, kterou v roce 1984 v nabídce překonala verze 130 a později i 135 a 136. V roce 1987 se tak GLS pakovalo z nabídky, aby udělalo místo modernějším provedením, ale to už jsme příliš avantgardní.
Vůz na fotkách níže vznikl skoro o dekádu dřív, pochází z roku 1979 a je to skutečně originální GLS. Ta zkratka znamená Grand de Luxe Super, vrcholné provedení už jménem. Už na první pohled ho šlo docela snadno poznat díky spoustě chromu (dokonce i nápisy na zádi nebo ramínka stěračů jsou chromovaná) a podezřelou kombinaci jindy příplatkových (či u nás spíše nedostupných) prvků, jako byla kola z lehkých slitin nebo široké tovární otěrové lišty na bocích.
Technicky pak byl zásadním specifikem silnější motor (43 kW místo 38 kW, výkonově tedy vyrovnával novější 130 a 135) zvedající maximální rychlost na 150 km/h. Že si vůz, který máme před sebou, na GLS jen nehraje, dokazuje nejen tovární štítek, ale i standardně dodávaný otáčkoměr, jiné čalounění nebo třeba volant se širším středem. Jde tedy skutečně o výjimečný vůz ve výjimečné specifikaci a také stavu.
Po úctyhodných 47 letech života má za sebou skromných 70 398 kilometrů a podle prodávajícího ze suché garáže vyjížděl zásadně jen za hezkého počasí. Za jiných okolností bychom o tom mohli pochybovat, ale tentokrát pro to není mnoho prostoru - jen s tak malým nájezdem a neustálým garážováním mohla na autě zůstat většina věcí původní, a přesto zachovalá. Auto prošlo renovací, i proto je tak svěží, ale není to tak, že by byl reznoucí plechovce vrácen lesk. Je to kousek, který byl vždy hezký, jen teď je krásný.
Prodávající má k vozu i veškeré původní doklady a stále aktuální registrační značky i platnou STK. Nabídka je to vskutku výjimečná a taková je i cena 14 500 Eur, tedy asi 355 tisíc Kč. Inu, i pozoruhodnou vzpomínku na to, co za komunismu představovalo „lidový luxus” (beztak pro naprostou většinu lidí nedostupný) je třeba si dnes zasloužit...
Škoda 120 GLS z roku 1979 s se 73 tisíci km, která byla naprostou většinu času jen garážována, to už se dnes vážně nevidí. Může být vaše, cena ale odpovídá její výjimečnosti. Foto: P. S., publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda 120 (DE-99955 Blankenburg)@Mobile.de
