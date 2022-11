Na prodej je vzácné a nejeté Ferrari, které musel mít i sultán Bruneje. Málokdo ví, že vůbec vzniklo před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Historii slavné italské značky mívají slušně zmapovanou i lidé, kteří se jinak auta až tak detailně nezajímají, existence tohoto stroje ale mohla uniknout kdekomu. Vůz totiž ani nebyl dokončen přímo u Ferrari, stalo se tak u autorů původního designu.

Ferrari Testarossa je považované za jednu z ikon 80. let minulého století. Vděčí za to zejména televiznímu seriálu Miami Vice a počítačové hře Out Run. Nic to ale nemění na faktu, že jde také o jeden z nejtuctovějších modelů italské automobilky. Ta celkově v letech 1984 až 1996 vyrobila 9 939 exemplářů, v což jsou započítány i pozdější varianty 512 TR a F512 M. Ve všech případech šlo o kupé, jedinou oficiální výjimkou je Spider z roku 1986, jenž byl darován tehdejšímu šéfovi Fiatu Giannimu Agnellimu.

Otevřené provedení vozu vzbudilo nemalý zájem, nicméně Ferrari nehodlalo poptávku nikterak uspokojit. Na řadu tak přišly tuningové společnosti a karosárny jako Straman, Pavesi, Lorentz a Rankl či Koenig Specials. Nad všemi pak čněl Pininfarina, jenž byl pověřen brunejským sultánem, aby vyprodukoval sedm identických exemplářů. Lišit se měly pouze barvou karoserie a čalounění. S tím karosárna neměla sebemenší problém. A nakonec nezůstala jen u sedmi kousků.

Kolik přesně exemplářů vzniklo, dnes asi již nikdo neví. Jisté nicméně je, že jeden kousek z roku 1990 nyní může být váš. Skousnout sice budete muset volant na nesprávné, tedy na pravé straně, to je však jediná vada na kráse. Počítat lze totiž s prvotřídním stavem, který je dán i neskutečně nízkým nájezdem. Za oněch 32 let totiž neoficiální Spider najel pouze 413 kilometrů, což odpovídá zhruba jednomu kilometru a 75 metrům měsíčně. Ale to berte s humorem.

Právě kvůli dlouhodobému postávání ovšem vůz v loňském roce zamířil na renovaci. Nejprve strávil nějakou chvíli u svého strůjce, tedy u Pininfariny, kde se za 94 300 Eur (cca 2,3 mil. Kč) dočkal nového laku, přečalounění interiéru a opravy plátěné stahovací střechy. Následně pak zamířil ke společnosti Carrozzeria Zanasi, jež se stará o moderní Ferrari. Zde prošla revizí mechanika, přičemž práce včetně nové spojky a palivové pumpy vyšla na 83 170 Eur (2 mil. Kč).

Aktuálně pak společnost RM Sotheby's chystá na 5. listopadu dražbu tohoto unikátu, jenž by se dle odhadů mohl prodat za 1,4 až 1,8 milionu liber (39,8 až 51,2 mil. Kč). To není zrovna nízká suma, nicméně po její uhrazení vás čeká ještě nemalé papírování. Vůz totiž nebyl nikdy zaregistrován, v důsledku čehož může být problémem i zisk veteránských papírů. Je tedy otázkou, zda tento Spider vůbec půjde dostat na silnici, nepředpokládáme ale, že by s ním někdo zrovna to toužil provádět.

Aukční síň mimo to zmiňuje, že do Velké Británie (dražba bude probíhat v Londýně) byl vůz dovezen s tím, že jeho příští majitel bude muset uhradit daň a clo, pokud Spider zůstane na ostrovech. A nejinak tomu bude i po přesunutí do jiné země Evropy.

Za konverzí standardního Ferrari Testarossa na otevřené provedení stojí Pininfarina, což z něj dělá velmi výjimečnou věc. Tato karosárna se totiž postarala i o design originálního kupé. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

