Na technika Tesly měl v továrně zaútočit robot, po „brutálním a krvavém útoku” ho prý hodil do kontejneru

Tesla neproslula jako šampión v bezpečnosti práce a tento příběh je jen pomyslnou shnilou třešinkou na dortu laxnosti a bagatelizace. Tesla v tomto případě incident nepopírá, u bagatelizování jeho následků ale zůstává.

Tesle rozhodně nelze upřít, že do automobilového světa vnesla řadu nových impulsů. Ne všechny novinky, o které se americká automobilka zasloužila, jsou ale hodné obdivu. Platí to také na poli bezpečnosti práce, kde se dokola dozvídáme o incidentech, které jsou u jiných automobilek krajně neobvyklé, pokud k nim tedy vůbec dochází.

Platí to také o tom, který se odehrál v texaské Gigafactory. Jeden ze zaměstnanců Tesly tam programoval software dvou robotů, když byl třetím, jenž slouží k přesunu hliníkových panelů, uchopen za záda a ruku. Dle svědků se jednalo o „brutální a krvavý útok“, který vyústil v otevřené zranění. Některá média hovoří dokonce o amputaci ruky, to ale zatím nebylo potvrzeno. Co je ovšem jisté, to jsou krvavé stopy, které po útoku zůstaly na místě.

Tesla potvrdila, že se takový incident odehrál, ve své zprávě ale uvedla, že onen zaměstnanec kvůli svému zranění nepotřeboval ani den volna. Něčemu takovému se ale těžko věří, už jen proto, že zmíněný robot jej měl zvednout do několikametrové výšky a následně upustit do kontejneru na hliníkový odpad.

Právnička Hannah Alexander uvádí, že šlo v podstatě jen o shnilou třešinku na dortu. Tesla dle ní informace o zraněních, ke kterým v texaské továrně dochází, bagatelizuje dlouhodobě. A dokonce ani nenahlásila smrt jednoho z dělníků, kteří se podíleli na výstavbě Gigafactory. Důvodem má být dohoda, jakou automobilka uzavřela s okrskem Travis County. Na jejím základě mohla Tesla požádat o daňové úlevy ve výši 60 milionů dolarů (cca 1,33 mld. Kč), odsouhlasit však musela maximální bezpečnost práce.

Musk měl nicméně zavelet k horečnatému tempu, výstavba tak probíhala ve třech směnách 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Navíc byl v již hotových halách spuštěn provoz, i když se všude kolem nacházelo ještě staveniště. To vedlo ke zhoršení bezpečnosti práce a vysokému počtu incidentů. Loni totiž měl být lehce zraněn každý jednadvacátý zaměstnanec, těžce pak dokonce každý šestadvacátý. Přitom průměr branže počítá s jedním lehčím zraněním na 30 lidí a těžším na 38 lidí.

Organizace OSHA (Occupational Health and Safety Administration), která dbá na dodržování bezpečnosti práce, ve své zprávě mluví o vymknutích, podvrknutích, naraženinách, řezných ranách a frakturách. Kromě toho přišla řada lidí do kontaktu s toxickými látkami. Jeden z dělníků pak měl strávit na nemocenské 127 dní, neboť jeho kotník byl loni v srpnu zasažen pohyblivým vozíkem. Ve zprávách Tesly se ale pochopitelně nic takového neobjevuje.

Kromě oněch elektrických zásluh tedy automobilce nelze upřít její úspěch při lobbování u politiků. Zprávy o laxní bezpečnosti v továrnách značky se objevují již řadu let, přesto Tesla nadále dostává přiklepnuté různé granty, které ji ulehčují život. Rozhodně si nepřejeme, aby se po Tesle někdo „vozil”, dvojí metr v jakémkoli smyslu těchto slov je ale špatný v každém případě.

O mizerné bezpečnosti práce v továrnách Tesly si povídají už i vrabci na střeše, zpráva o útoku robota je jen další kapkou do poháru, který dříve nebo později musí přetéci. Foto: Tesla

