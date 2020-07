K mání je krásná vzpomínka na zlaté časy Formule 1, má ale jednu vadu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys

Formule 1 nikdy nepřestala být zajímavá, říz dob, kdy v útrobách monopostů ječely vysokootáčkové desetiválcové motory, je ale ten tam. Právě jeden takový můžete nyní mít, ovšem bez části vnitřností.

Pokud jste o víkendu sledovali letošní třetí závod Formule 1 a při jeho závěru usnuli, rozhodně vám to nemáme za zlé. Úvod a střed totiž sice poznamenala jistá dramata, ovšem jinak vládla totální nuda. Za tou nestála pouze absence dění na trati, ale také typická bolístka posledních ročníků - nezajímavý zvukový doprovod. Šampionát totiž v roce 2014 přesedlal na turbo-hybridní jednotky, se kterými již dávno není spojen vysokootáčkový jekot. Místo toho je lze považovat spíše za vysavače, které diváky spíše ukolébají než zvednou ze židle.

Nyní je tu ovšem příležitost, jak si připomenout staré zlaté časy. Aukční síň RM Sotheby's totiž posílá do dražby třílitrovou atmosféricky plněnou desetiválcovou pohonnou jednotku, která v roce 2004 poháněla McLaren MP4-19. Pro britskou stáj sice nešlo o nejúspěšnější sezónu či vůz, to ale nejspíše nikomu vadit nebude. Stále se totiž jedná o skutečný motor F1, byť bez pístů a ojnic. Než jej tedy nasadíte do podomácku vyrobené motokáry, bude třeba ještě trochu toho garážového kutilství.

Samotnou jednotku pak měl na svědomí Mercedes, který agregátu nadělil dvě řady válců rozevřené v úhlu 90 stupňů. Atmosférický agregát přitom produkoval takřka 900 koní v 18 300 otáčkách, o něž se dále starala sedmistupňová sekvenční převodovka. Pro německou automobilku šlo o evoluční verzi desetiválce FO110P, který poháněl předchozí McLaren MP4-17D, s nímž stáj v roce 2003 skončila v Poháru konstruktérů třetí. Nový agregát ji ovšem dostal pouze na pátou příčku.

Lze dodat, že rok 2004 byl pro McLaren vůbec nejhorším v minulé dekádě. Stálo za tím především fiasko s monopostem MP4-18, který se měl objevit v roce předchozím, ovšem nakonec na trať nikdy nevyrazil. Tým tak přepracoval předchozí specifikaci, jíž Adrian Newey dodal netradiční úzký čumák. Pro geniálního designéra se ale evidentně jednalo o jeden z mála přešlapů, McLaren tak již od půlky sezóny přišel se zásadně přepracovanou variantou MP4-19B.

Tato rošáda se vyplatila, s novým vozem totiž Kimi Räikkönen v Belgii dosáhl na jediné vítězství, kterého se ten rok stáj dočkala. Jednotka FO110Q u toho nicméně již zůstala nezměněná, s novou verzí R pak třícípá hvězda vyrukovala až v roce 2005. V šampionátu nicméně i tak skončila druhá, zásadní boj ovšem neprohrála s Ferrari, nýbrž s Renaultem. A zatímco Francouzi ukončili dominanci vzpínajícího se koníka, Fernando Alonso na vrcholu nahradil Michaela Schumachera.

To jsme ale poněkud odbočili, proto rychle zpět k onomu desetiválci. Ten nese identifikační číslo FG006906, přičemž dle odhadů aukční firmy by se mohl prodat až za 60 tisíc Eur (cca 528 tisíc Kč). Nový majitel přitom nebude muset pouze pořádně hrábnout do kapsy, ale také vyrazit na cesty, neboť pohonnou jednotku si musí převzít v německém Karlskronu. Něco takového ale nejspíše nikomu vadit nebude, pro Čechy to nakonec není tak daleko.

Do aukce míří skutečná jednotka z Formule 1 z roku 2004, takže bez turba a s 10 válci. Nabízena je ovšem bez pístů a ojnic. Foto: RM Sotheby's

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec