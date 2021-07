Na známého youtubera se obořilo Audi za to, že jeho auto použil k pomoci při záplavách před 4 hodinami | Petr Prokopec

V PR oddělení automobilek nezřídka pracují lidé, kteří rozumí kde čemu, jen ne PR. A je tomu tak i v Německu. Postup Audi v nastalé situaci je přinejmenším velmi necitlivý.

Příroda nás v posledních týdnech zaskočila hned několika pohromami, které vyústily v nemalou solidaritu. Mezi nimi se nejprve Českem prohnalo tornádo, posléze pak Německo zasáhly enormní záplavy. Tak jako u nás i v případě našich sousedů přiložila ruku k dílu spousta dobrovolníků. A stejně jako u nás se objevila také instituce, na kterou se nyní řada lidí dívá skrze prsty. Na rozdíl od Česka však nejde o politiky vládnoucích stran, kteří zatoužili po penězích, jež lidé vybrali na postižené. Místo toho je aktuálně ostuda spojená s Audi.

Oč přesně jde? Mishu Charoudina nejspíše znáte, a to hlavně díky jeho videím točícím se okolo Nürburgringu a půjčovny aut Apex, kterou spoluvlastní. Tento youtuber se ale věnuje i dalším aktivitám, v jejichž rámci měl od automobilky se čtyřmi kruhy ve znaku půjčené novinářské kombi RS6 Avant, s nímž Misha hodlal řádit také na 21kilometrové trati. Kol však stihl zajet pouze několik, než se v Německu rozpršelo, začala se propadat země a evakuovány musely být celé vesnice. Misha proto namísto jízdní dynamiky začal testovat zejména praktičnost vozu, neboť pomáhal s rozvozem zásob a dobrovolníků.

Misha přiznává, že auto několikrát prošlo „extrémy“, které zahrnovaly i jízdu mimo zpevněný asfalt, byť o nic vyloženě náročného nešlo. Navíc vůz parkoval i mimo ty nejožehavější oblasti, aby nepřišlo k úhoně a nepřekáželo záchranářům. Svým způsobem tak Audi zajistil to nejlepší možné PR, neboť RS6 Avant má prakticky každý zafixovaný hlavně jako rychlé vozidlo. On jej ale vykreslil také jako velmi praktické a schopné jízdy i v lehčím terénu, což je jeho druhá tvář. A to se cení.

Ne však u Audi. Automobilka Mishovi zaslala e-mail, ve kterém zmiňuje, že kvůli pomoci postiženým „vůz nebyl zapůjčen. Upřímně tedy doufáme, že se vrátí zpět v bezvadném stavu.“ Tím zaskočilo nejen samotného Mishu, ale prakticky kohokoli. Na jednu stranu uznáváme, že... nebyl. Na tu druhou to ale bylo vhodné využití příležitosti a značka mohla z celé situace vytřískat slušné PR. Přičemž v takové chvíli by mohla testovaný kousek klidně i odepsat, natož pak mávnout rukou nad možnými oděrkami, efekt takové reklamy by byl násobně větší. Takto má automobilka spíše z ostudy kabát, v nastalé situaci si počínala jako slon v porcelánu.

Na internetu se nyní Mishy zastává prakticky každý, stejně jako odmítají slova o omluvě, se kterou musel přijít. A co více, někteří dokonce mluví o stornování objednávky právě na nový vůz od Audi. Jakkoliv zrovna toto nemusí být pravda, zbytečná skvrna na reputaci značky zůstává. A to vše kvůli vozu, kterých má Audi na sakry a může mu být v kontextu s tím, k čemu autu posloužilo, celkem fuk, jestli ho jako použité prodá o pár tisíc euro dráž nebo levněji.

