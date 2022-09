Nabíjení elektromobilů zdarma u obchodních center končí, lidé s ním zacházeli jako „správní” Češi před 5 hodinami | Petr Prokopec

Z dlouhodobého hlediska vždy zvítězí ekonomická racionalita, otázkou je jen to, jak dlouho a výměnou za co si ji někdo může dovolit ohýbat a nebo popírat. Dobíjení elektroaut zdarma jako marketingový nástroj zjevně narazilo na své limity už teď.

Jedním z argumentů hovořících ve prospěch elektromobilů bylo po léta snížení nákladů na provoz auta. Taková Tesla první ptáčky lapala doživotním dobíjením zdarma, podobně se zákazníky snažila přitáhnout (a svou image tím současně posílit) i řada obchodních center, supermarketů a dalších podobných firem. Bylo to neudržitelné samo o sobě, neboť s rostoucím podílem elektrických aut na celkové flotile provozovaných automobilů by se něco takového stalo neúnosným, ostatně Tesla už s tím sekla dávno. Celý proces byl ale letos značně urychlen.

Klíčovým problémem se pochopitelně stala cena elektřiny, která z relativně levného marketingu dělá marketing drahý. Původně se čekalo, že rozhodujícím momentem bude zavedení vysokého zdanění elektřiny používané pro pohon aut, na to jsme ale nakonec čekat nemuseli. Jak jsme naposledy probírali o víkendu, cena elektřiny je dnes v Německu tak vysoká, že i přes dodatečné zdanění benzinu a nafty vychází tisíc kilometrů v autě s bateriovým pohonem nezřídka dráže než v případě spalovacího vozu. A to má své důsledky nejen pro konkrétní motoristy.

Svou strategii musí i kvůli tomu přehodnocovat provozovatelé obchodních center jako Lidl nebo Ikea, kteří nabízeli dobíjení elektromobilů zdarma na přilehlých parkovištích. Tato strategie logicky nemohla mít dlouhého trvání, problémem se ale nakonec nestala jen zvyšující se cena elektrické energie. Limitujícím se ukázal být také zmíněný narůstající počet elektromobilů v kombinaci s tím, že jejich majitelé u nabíječek stále častěji stáli jen proto, aby si zdarma dobili, ne aby toho využili během nakupování. Lidé z nedalekých firem tak místa blokovali po řadu hodin, dle informací německých kolegů pak dokonce vznikly organizované skupiny hlavně majitelů Tesel, kteří si dobíjecí stojan přepouštěli mezi sebou v přesně stanovených časech. Hořce úsměvné a jakkoli to působí jako typicky české chování, lidé se podobně chovají všude - zneužitelné bude vždy zneužito.

Ve finále tedy dochází k nevyhnutelnému, ke zpoplatnění dobíjení. Německý Lidl ode dnešního dne zavádí nové schéma, kdy jedna kilowatthodina bude u AC stojanů vycházet na 29 eurocentů (cca 7,15 Kč), v případě DC stojanů pak půjde o 48 eurocentů (11,85 Kč). Lidé jsou pak u tohoto řetězce února omezeni dobíjením po dobu maximálně jedné hodiny. Je to pořád výhodnější než jinde, ale za hodinu toho moc nedobijete a 48 centů je cena zhruba jen 30 % pod obvyklými cenami. Kvůli tomu u Lidu naprázdno vystávat nebudete.

S podobným krokem již přišel i řetězec Aldi Süd, Bauhaus to plánuje od ledna, u Rewe a Penny to platí už déle. A je jen otázkou času, než něco podobného zavedou úplně všichni, neboť tím, jak se smyčka bude utahovat, budou s negativními dopady více a více konfrontováni také další společnosti.

V rychlosti pak už jen zamíříme do českých luhů a hájů, kde se dobíjení na parkovištích u Lidlu začalo zpoplatňovat minulý měsíc. Za jednu kilowatthodinu lidé platí od 5,90 do 6,90 Kč. Ovšem jak řetězec upozorňuje, ceny se mohou do budoucna lišit v závislosti na situaci trhu. Jak také jinak.

Zdroj: Auto Bild, Lidl

