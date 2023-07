Nádherný Tatraplan z Mototechny už tři roky nikdo nechce, v reálných penězích už zlevnil o milion před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tatra

Je to jeden z nejkrásnějších exemplářů, které šlo za poslední roky koupit. A rozhodně jde o nejkrásnější kousek, který jde koupit nyní. Přesto je zájem o něj nulový, třebaže cena se nevymyká historické hodnotě.

Tatra 600 známější spíše jako Tatraplan je jednou z poněkud smutných hvězd historie kopřivnické automobilky. Byl to svým způsobem převratný vůz nebo přinejmenším součást série převratných vozů, který měl šanci mohutně bodovat u nás i v zahraničí. Vyrábět se ale začal v roce 1948, kdy moc v tehdejším Československu převzali komunisté, což do značné míry osud vozu zpečetilo.

Místo trhu začala ekonomická rozhodnutí řídit politické faktory, a tak se u nás Tatraplan mohl svého času dostat pouze do rukou komunistických prominentů, zbytek mířil do zahraničí. A protože se centrální plánování postaralo i o přesun výroby auta z Kopřivnice do Mladé Boleslavi, což byla rána pro kvalitu jeho zpracování, celkově si nevydobyl takovou pověst, jak by se slušelo. Během čtyř let výroby se jeho produkční bilance zastavila na čísle 6 342, což možná nebylo špatné na Tatru přelomu 40. a 50. let za zmíněných okolností, potenciál byl ale stejně jinde.

Kolik z těchto aut přežívá dodnes, není i vzhledem k vývozu tisíců z nich do relativně exotických destinací známo, asi ale nebudeme daleko od pravdy, když odhad nízkých stovek označíme za optimistický. Je to už přes 70 let a Tatraplan nebyl žádný Gullwing, aby bylo lidem hned jasné, že jednou půjde o ceněnou vzácnost. Ale jak moc ceněná vlastně je?

Odpověď na tuto otázku nabízí utrápený prodej jednoho z prakticky dokonalých exemplářů, který se objevil v prodeji už přes třemi roky v Mototechně, tedy v její moderní verzi. Psali jsme o něm včetně detailního rozboru historie samotného Tatraplanu i tohoto konkrétního kusu s tím, že po renovaci do stavu 1A přijde na 2 miliony Kč. To je samozřejmě spousta peněz, na druhou stranu jde o nádherný kus, jehož obdobu hned tak nenajdete ani v soukromých sbírkách, natož pak v prodeji. Renovace do takové kondice snadno přijde na milion, takže mít za dva kompletní výjimečné auto s jasnou s přímočarou historií... Nebyla to nijak přestřelená nabídka.

Od té doby jsem jej v nabídce Mototechny viděl ještě několikrát. A víte co? On je tam pořád. Stejné fotky, stejný popis, jen cena je jiná, dokonce o 300 tisíc Kč nižší. Auto tedy zjevně nikdo nechce a není to tak, že by majitel a Mototechna byli spokojeni (podle všeho dva jiné subjekty v tomto případě), že mají pěkný marketingový tahák v katalogu - pokles ceny naznačuje touhu auto prodat. Ale zájem prostě není. A uvážíme-li, co jste si za 2 miliony mohli koupit v roce 2020, a co si za 1,7 milionu můžete koupit dnes (nejen na poli aut) je pokles hodnoty skutečně enormní. Se započtením inflace jde v reálných penězích o 1 milion Kč dolů.

Je to zajímavé, ale nakonec to jen připomíná, že Tatraplan je možná hvězda svého druhu, ale skutečně malá a spíše lokální. Kupec takřka dokonalého kusu za podobnou cenu se tak hledá těžko, ostatně kolik zájemců o takový vůz bude existovat v Česku nebo na Slovensku?

Auto v současném prodeji vypadá prakticky stejně jako před 70 léty vyrobené vozy, v některých ohledech snadno i lépe. Přesto ho nikdo nechce už několik let, nepomohlo ani relativně dramatické snížení ceny. Foto: Tatra

Zdroj: Mototechna

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.