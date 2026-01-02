Nadšenci narvali do elektrického auta 2 tuny baterek, aby zlomili rychlostní rekord v přejezdu USA, projeli to na celé čáře
Petr ProkopecNic neukazuje totální nesrovnatelnost dnešních elektrických aut se spalovacími vozy lépe. Ani tuny baterek se nevyrovnají palivové nádrži o hmotnosti pár desítek kilogramů, a to ani nemluvíme o rychlosti doplňování energie. Pokusy s něčím takovým jezdit dopadají podle toho.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Nadšenci narvali do elektrického auta 2 tuny baterek, aby zlomili rychlostní rekord v přejezdu USA, projeli to na celé čáře
včera | Petr Prokopec
Nic neukazuje totální nesrovnatelnost dnešních elektrických aut se spalovacími vozy lépe. Ani tuny baterek se nevyrovnají palivové nádrži o hmotnosti pár desítek kilogramů, a to ani nemluvíme o rychlosti doplňování energie. Pokusy s něčím takovým jezdit dopadají podle toho.
Přes dnes už loňské Vánoce jsem měl půjčené nové Subaru Forester. Jeho test můžete očekávat v příštím vydání magazínu Autoforum, už nyní ale můžu prozradit, že se japonské SUV dostalo pod kůži nejen mně, ale především mé ženě. Oba jsme nicméně narazili na jeden problém, který finální hodnocení poněkud srážel. Pokud totiž nechcete patřit mezi nejpomalejší účastníky dopravy, musíte počítat s průměrnou spotřebou okolo 9 litrů na 100 kilometrů. Při palivové nádrži o objemu pouhých 48 litrů to ovšem znamená, že musíte stavět u čerpacích stanic častěji, než by se vám líbilo.
Na druhou stranu se nejedná o elektromobil, pročež se ve finále vždy jedná jen jen o několikaminutové zastávky. I ty obtěžují, pořád Forester tedy pořád může být tím vozem, se kterým můžete vydat přejet celou Evropu bez jakéhokoli velkého plánování. Či Ameriku, a to klidně z New Yorku do Los Angeles, což je trasa populárního Cannonball Runu. Ta měří 4 527 km, přičemž nejrychleji ji zvládli Arne Toman a Doug Tabbutt v roce 2020. Využili tehdy nižšího provozu během koronavirové pandemie, přičemž Audi S6 osadili dodatečnou 250litrovou nádrží. Z jednoho pobřeží na druhé se tak dostali za 25 hodin a 39 minut.
Elektromobily za tímto časem výrazně zaostávají, v říjnu 2024 Kyle Conner, Tijmen Schreur a Drew Peterson tuto trasu zajeli za 39 hodin a 29 minut. Právě na tento výsledek se dnes budeme soustředit, neboť Robert Dunn z kanálu Aging Wheels na Youtube se s pomocí dalších šesti nadšenců pokusil tento rekord překonat. A podobně jako Toman s Tabbuttem vsadil na násobně větší zásobu energie ve srovnání se sériovým modelem, kterou dopřál Rivianu R1T.
Do pokusu se navíc zapojili i zaměstnanci Rivianu, jakkoli automobilka s pokusem oficiálně neměla nic společného. Díky tomu se autoři pokusu dostali ke dvěma exemplářům R1T, které byly zničeny při crash testech, ty posloužily jako zdroje dalších baterií. Následně pak využili 12 modulů, které instalovali na korbu, a propojili je s 9 standardními usazenými do podlahy. Kapacita baterií tím vzrostla na 310 kWh. To je na poměry elektromobilů brutální hodnota, ve skutečnosti jde ale o ekvivalent zhruba 80litrové nádrže na naftu. Ta bude vážit kolem 80 kilo se vším všudy, hmotnost 310kWh baterií Rivianu ale činí téměř 2 tuny. Už to říká mnohé, zbytek vám předem řekne náš starší článek.
Pokud nechcete domýšlet, dodáme, že podle propočtů měl dojezd takto upraveného auta vzrůst asi na 1 000 km, přičemž tým upravil techniku vozu tak, aby bylo možné základní i náhradní paket baterií dobíjet najednou ze dvou stojanů, a to při výkonu až 300 kW. Auto kvůli tomu bylo nutné osadit dodatečným chlazením, dá-li se to tak říci - korbu bylo třeba pravidelně nutné zásobovat ledem. I tak Rivian zvládnul při průměrné rychlosti 109 km/h vždy jen nějakých 820 km na jeden zátah.
Úsilí investované do celého pokusu bylo tedy enormní, přesto žádný rekord nepadl, neboť potíže s dobíjením nakonec Dunna donutily k tomu, aby pokus vzdal. Ostatně k bůhvíjakému výsledku ani nemířil, však modifikované Audi S6 dosáhlo při skutečném rekordu průměrné rychlosti 177 km/h - tomu se jízdou 109 km/h po dálnici přiblížit opravdu nedá. A nakonec i Taycan, který vsadil na dobře propočítané přesuny mezi relativně rychlými nabíječkami, na tom byl podstatně lépe.
Celá snaha o dosažení rekordu tedy skončila naprostým fiaskem, i když autoři utratili snadno přes milion za dodatečné baterie a další nezbytné úpravy, zabili baterkami celou korbu i nosnost a provoz auta zatížili dodatečným chlazením baterií s ruční obsluhou. A výsledkem je... nic? Autoři se nepřiblížili ani něčemu, co byste zvládli se sériovou Octavií TDI z bazaru za pár desítek tisíc. Mezi použitelností elektrických a spalovacích aut dál zeje námi nejednou probíraná obrovská propast, to je to jediné, co celý pokus připomněl.
Standardní R1T disponuje bateriemi o kapacitě 135 kWh, ovšem ani s více než dvojnásobkem nakonec nedokázal pokořit žádný rekord Cannonball Runu. Ilustrační foto: Rivian
Zdroj: Aging Wheels@Youtube
Bleskovky
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
před 3 hodinami
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
včera
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
30.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů včera 15:59
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč včera 08:00
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
- Irské mistrovství v silničních závodech signalizuje náznak zlepšení 26.12.2025
Nejnovější články
- Nejbrutálnější Mustang jako přízrak nejen vypadá, stejně se i prodává. Navzdory extrémní ceně je to Ford, kdo se směje poslední
před hodinou
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
před 3 hodinami
- K mání je nenápadný poklad bazarů, dodnes nejetý VW Golf IV s legendárním motorem 1,9 TDI PD po 1. majiteli
před 4 hodinami
- Největší evropský autoklub sklízí bouři, čelí nevídané vlně ukončení členství po šílených komentářích vedení
před 6 hodinami
- Nad Teslou se smráká. Prodeje dál rychle kolabují, těšit ji může jen to, že soupeři jsou na tom ještě hůř
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.03. 11:10 - Vrooom
- Porsche - vse o sportovnich modelech 01.03. 11:09 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 01.02. 14:26 - pavproch
- VZKAZY 01.02. 13:31 - M.Z.
- BMW Divize 01.01. 13:14 - pavproch
- Přituhuje 12.31. 16:17 - abgx1
- Lampárna (stěžovatelna) 12.31. 11:59 - Brus
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.30. 15:14 - pavproch