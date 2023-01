Nadšenci srovnali spotřebu Maluchu s dobovým autem s pětilitrovým V8, výsledky jsou pozoruhodné včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

A pozoruhodné je nakonec i to, jaké slávy se Maluch alias Polski Fiat dočkal. Patrně by vás ani nenapadlo, že vznikla jeho specifická verze pro australský trh, právě ta si to rozdala s dobovým Fordem Falcon V8.

V roce 1991 se do kin dostaly hned dva snímky, které lze bez přehánění označit za přelomové. Terminátor 2 Jamese Camerona dodnes ohromí řadou triků, zatímco Bod zlomu, který pro změnu natočila manželka „Železného Jima“ Kathryn Bigelow, byl inspirací pro první díl Rychle a zběsile. A vlastně pro veškeré další filmy, ve kterých se mladý a nepříliš zkušený policista vydává v utajení mezi zločince.

Co se nicméně aut týče, pak zub času již nebyl tak milosrdný. Dokládá to video kanálu Garbage Time na Youtube, ve kterém se vedle sebe postaví FSM Niki vyrobený právě v onom roce 1991 s o pět let mladším Fordem Falcon. Niki je v podstatě jen jinak pojmenovaný Polski Fiat 126p, který byl na nejmenším kontinentu prodáván v letech 1989 až 1992. V dané době šlo o vůbec nejlevnější auto, jaké si Australané mohli koupit, přičemž sáhnout mohli i po kabrioletu.

Stejně jako evropský příbuzný bylo i FSM Niki poháněno dvouválcovým motorem. Jednotka o objemu 0,65 l neměla na starosti ani tunu, Maluch tedy nepředstavoval brzdu provozu. Tou ale nebyl ani Falcon, jehož čtvrtá generace se vyráběla dlouhých deset let (1988 až 1998). Za tu dobu na trh zamířilo hned pět variant, z nichž ta předposlední, která se objevuje na videu, byla k dispozici od roku 1996. Oproti předchůdci pak byla uhlazenější.

Lidé z Garbage Time se rozhodli zjistit, zda je v současné době ekonomičtější provozovat FSM či naopak Falcon, o jehož pohon se stará pětilitrový osmiválec. Aby pak dosáhli co nejvěrohodnějšího výsledku, absolvovali 100 kilometrů dlouhou trasu, během které vystřídali hned několik prostředí. Podmínkou pak bylo, aby zvládali držet krok s ostatní dopravou. To pro Falcon nebyl problém, Niki však dokázalo, že oproti oněm filmům nezraje jako víno.

Australská verze polského hatchbacku se totiž soustavně porouchávala, zatímco osmiválec Fordu jen sladce ševelil a v podstatě se líně převaloval okolo 1 800 otáček. Problémem pak nebylo ani dálniční tempo. V případě FSM však něco takového bylo realizovatelné jen ve chvílích, kdy řidič doslova prošlápnul plynovým pedálem podlahu. A samozřejmě pouze během vzácných příležitostí, kdy zrovna pohonná jednotka nestávkovala.

Tím se dostáváme k výsledkům, přičemž vyhlášení vítěze asi nebude tak úplně jednoduché. FSM sice dosáhlo spotřeby pouhých 5,6 litrů na sto kilometrů, zatímco Falcon sežral 10,77 l, ovšem palec dolů mu ukázat jednoduše nemůžeme. Už jen za ten výkon, který předvedl. V tomto ohledu by si odsouzení naopak zasloužila kvalita polského vozu, ovšem na druhou stranu ten byl poruchový již v době své výroby.

Nejspíše je tedy třeba se smířit s plichtou. Či jednoduše necháme slavnostní ceremoniál na vás. My se oproti tomu odvelíme na gauč, abychom již po tisící zhlédli Bod zlomu. Ten je pro dané srovnání opravdu ideálním oslím můstkem, v Austrálii se totiž odehrává i jeho závěr. Protagonisté Patrick Swayze a Keanu Reeves se tak v obou vozech mohli svézt v době, kdy byly zcela nové. I když nepředpokládáme, že se tak stalo.

Falcon EF se v tomto provedení se vyráběl v letech 1994 až 1996, přičemž k mání byl jen se čtyřlitrovým šestiválcem či pětilitrovým osmiválcem. Foto: Ford



FSM Niki bylo australskou verzí Fiatu 126p, přičemž kromě hatchbacku zamířila na nejmenší kontinent i unikátní otevřená verze. Foto: FSM

