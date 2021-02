Nadšenci ukázali podomácku vyrobené Ferrari za 21 tisíc, na svou cenu vypadá fantasticky před 4 hodinami | Petr Miler

Už jsme viděli povedené repliky superaut, obvykle to ale chtělo vzít drahý základ a ten upravit tak nákladně, že skoro nemělo smysl nekoupit si originál. Ale co byste řekli na moderní Ferrari za 21 tisíc?

Z našich úst už několikrát zaznělo, že nejsme zrovna obdivovateli replik drahých aut a nic na tom nezmění ani ta nejpovedenější z nich. Pro nás jsou auta zajímavá hlavně tím, jak fungují, nikoli, jak vypadají nebo jaký dojem dělají na okolí. Spíše tak oceníme dobře jezdíci škodovku než bastl hrající si za podobnou cenu na Ferrari. To ale ještě neznamená, že nelze obdivovat schopnosti lidí, kteří takové napodobeniny staví. A mezi nimi hlavně um těch, co z mála dokáží udělat hodně.

Za takové lze bez váhání zařadit vietnamské nadšence stojící za kanálem NHET TV na Youtube, kteří dokáží dělat napodobeniny superaut prakticky z ničeho. Je hezké udělat něco jako Ferrari 458 z Corvette C8 nebo model F40 z Pontiacu Fiero, je ale zkrátka zajímavější stlouct ve stodole moderní 488 GTB doslova z věcí, které se povalují kolem. A jakkoli vám předem můžeme říci, že výsledek se svou dynamikou neblíží skutečnému Ferrari ani na tisíc mil, je svým způsobem fascinující.

Auto totiž zdálky jako skutečné Ferrari alespoň vypadá, i když nemá ani funkční světla. Přesto jezdí díky malému, vzduchem chlazenému motoru „ukradnutému” z čerpadla na vodu. Kolem něj vznikl trubkový rám, na nějž autoři navěsili karoserii udělanou ze sklolaminátu. Muselo chtít hodně citu pro detail, aby auto nalakované do tradiční rudé barvy maranellských plnokrevníků vypadalo alespoň trochu jako originál, ale stalo se, z pár desítek metrů nebo s horším zrakem i z větší blízkosti bude mít laik problém zakřičet: „Fejk!”

Interiér je jiná píseň, tady se originálu nepodobá nic, na druhou stranu je tu skutečná přístrojová deska ze dřeva, audiosystém, sedadla a všechny ovládací prvky. Auto prý dokáže jet až 60 km/h a byť si z dostupných videí nejsme jisti, zda je to pravda, jakoukoli schopnost pohybu je třeba v tomto případě obdivovat. Stavba vozu totiž krom nespočtu hodin několika lidí strávených v garáži vyšla autory jen na ekvivalent 21 tisíc Kč. A to není špatné na jakékoli auto, natož pak na Ferrari. Nebo skoro-Ferrari.

Na video dokumentující stavbu upozornila svět Supercar Blondie, která nad autem žasne stejně jak my. Snad tím poslouží jen dobré věci a výsledek už v tuto chvíli nezkoumají právníci Ferrari. Italská automobilka totiž nemá problém žalovat kohokoli, kdo podle ní znevažuje její image, a tak jsme už byli svědky toho, že k soudu poslala majitele, který si vyměnil v autě motor, úpravce, vlastního zákazníka a dokonce i charitu. Tak proč ne partu mladých Vietnamců, že?

To berte jako vtip, tedy alespoň doufáme, že vyřčené zůstane jen v rovině pokusu o humor. Na auto se podívejte na videích níže, s ohledem na je to opravdu pozoruhodná stavba a stejně jako Supercar Blondie se musíme ptát, čeho by tito lidé byli schopni, kdyby měli k dispozici alespoň o trochu více než nic.

Takto vypadá skutečné Ferrari, jeho napodobenina za 21 tisíc je mu zvenčí pozoruhodně blízká, alespoň vzhledem k rozdílu v ceně zcela jistě. Foto: Ferrari

