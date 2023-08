Nadšenci ukázali, že Tesla nechá „řídit” i plyšového medvěda, auto pak klidně přejede dítě na silnici před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla se holedbá, co všechno dělá pro to, aby její systémy jako Autopilot či FSD nebylo možné zneužít, faktem ale je, že veškeré monitorovací prvky zmate i plyšový medvěd na sedadle. A pak se dějí věci.

Čím by dnes Tesla byla bez domnělého náskoku v oblasti systémů autonomního řízení? To je otázka, na kterou je těžké odpovědět, sám Elon Musk je ale přesvědčen, že hodnota firmy s ním stojí a padá. A protože si spousta lidí stále myslí, že americké elektromobily nepotřebují řidiče z masa a kostí - anebo aspoň mají k něčemu takovému velmi blízko - je na Teslu nadále pohlíženo s velkým optimismem.

Že realita je úplně jiná, ukázal už nespočet praktických demonstrací. Tesla byla i kvůli nim dotlačena aspoň k tomu, aby řidičům nedovolila podlehnou dojmu, že vůz někam dojede sám. A mnohem více tak sledovala, zda sedí za volantem a věnuje pozornost řízení. Dnes se holedbá tím, že monitoring řidiče zneužívání systémů nedovolí, ve srovnání se zavedenými výrobci ale očividně nebyla ani za mák důsledná.

Jak ledabyle si Tesla s tímto problémem poradila, vám nejlépe ukáží nadšenci, kteří na Youtube provozují kanál AI Addict. Ti totiž aktivovali autonomní řízení Tesly (tedy systém FSD, tzv. Full Self-Driving), přičemž za volant nejprve usadili plyšového medvěda. Toho následně nahradili jednorožcem a balónkem ve tvaru lahve. A zkoušeli, zda je auto nechá „řídit”.

Jak se ukázalo, vůz se nechal zmást prakticky jakoukoli náhražkou, monitoring přítomnosti - natož pak pozornosti - řidiče tedy v tomto případě vůbec nefungoval. A autoři videa jasně ukázali, co se může stát. Vozidlu bez kontroly totiž pustili do cesty figurínu figurínu dítěte přecházejícího silnici. Model 3 na ni ovšem prakticky vůbec nezareagoval, před nárazem nedošlo dokonce ani na aktivaci brzd. Místo toho vůz začal zpomalovat až po nehodě.

Nové video je tak další alarmující ukázkou toho, co všechno pouští Tesla na silnici - a co je jí tolerováno. Ať už automobilka tvrdí cokoli, je pořád možné do auta posadit třeba medvěda, zadat cíl cesty, usnout na zadních sedadlech a pak se divit, proč medvěd přejel dítě. Černý humor stranou, tohle se prostě může stát, majitelé Tesel nemají problém se svými auty takto zacházet a automobilka to toleruje.

Byli bychom rádi, kdyby tato zjištění vybičovala k akci úřady. Ale nestane se to, nehodí se to. Dokážete si přitom představit, že by takto byl vykreslen třeba systém Volkswagenu a nedělo se nic?

Tesly samy neřídí, ale tváří se, že to dokážou. Když někdo podlehne takovému dojmu, Tesla se tváří, že zabrání zneužívání jejích systémů. Ani to ale není pravda, jak vám ukáže video níže, monitoring řidiče ani nerozezná člověka od plyšového medvěda. Foto: Tesla

Zdroj: AI Addict@YouTube

Petr Prokopec

