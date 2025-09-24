Nadšenci uvěřili snu Elona Muska o schopnosti Tesly přejet USA napříč na autopilot a zkusili to. Auto po 100 km nabouralo
Petr ProkopecUž v roce 2016 Musk prohlásil, že autonomní řízení Tesly bude schopné auto zvládnout bez zásahu člověka celou cestu ze západního na východní pobřeží USA. Dva nadšenci to zkusili naplnit aspoň o 8 let později, nedojeli skoro nikam.
včera | Petr Prokopec
Elon Musk nepropaguje ve velkém jen elektromobilitu, ale také autonomní řízení. O této technologii dokonce prohlašuje, že s ní Tesla stojí a padá. Pro dobro automobilky by ovšem měl doufat, že tomu tak není. Pokud by totiž hodnota značky skutečně stála na důvěře investorů v systémy Autopilot a FSD (Full Self-Driving), pak by v současné době šla ke dnu rychleji než před 113 lety Titanic.
Musk totiž v roce 2016 prohlásil, že Tesly budou schopné do konce následujícího roku schopné samy přejet Ameriku od západního pobřeží k východního. Aktuálně se ale píše září 2025 a na naplnění tohoto slibu ze strany automobilky pořád nedošlo. Věčně optimističtí fandové Tesly ale tomuto snu uvěřili i bez toho, a tak se sami rozhodli ukázat, že to nejnovější vůz značky prostě dokáže.
Člověk, který si na Youtube říká příznačně Bearded Tesla Guy, tak vytáhl spolu s dalším nadšencem svůj faceliftovaný Model Y a aspoň devět let po Muskově prohlášení a osm roku po avizovaném termínu nastavil vůz na cestu z opačné strany, tedy do Los Angeles, nikoli z něj. Místo New Yorku však svou pouť odstartoval v Jacksonville na Floridě, ale to je nakonec jedno - beztak daleko nedojel.
Celý pokus skončil po pouhých 100 ujetých kilometrech, neboť autonomní řízení Tesly udělalo jednu ze svých typických chyb - „přehlédlo” předmět ležící na silnici. Řidič i spolujezdec v dálce zaznamenali překážku, kterou v prvé chvíli považovali za sražené zvíře. Jakmile se k ní ovšem více přiblížili, zjistili, že jde o ocelovou nájezdovou rampu, která zřejmě odpadla z nějakého kamionu. Model Y ji však nezaznamenal vůbec a „napálil“ to do ní v rychlosti 122 km/h.
Kvůli rychlosti i hmotnosti a tvaru objektu Tesla po nárazu nakrátko vyskočila do vzduchu, následně však pokračovala v jízdě. Posádka pak sice posléze zastavila a zkontrolovala poškození na monitoru i vizuálně, ovšem v prvé chvíli usoudila, že nejde o nic vážného, a v jízdě pokračovala. Nakonec se však rozhodla, že bude lepší vše zkontrolovat v servisu, kde Tesla zamířila na zvedák.
Ukázalo se, že většinu nárazu pobral přední stabilizátor, který byl zralý na výměnu, stejně jako řada dalších podvozkových komponentů. V důsledku toho navíc přestala fungovat přední pohonná jednotka. Snaha prokázat, že Tesla aspoň 9 let po Muskově slibu dokáže přejet USA napříč úplně sama, skončila již v zárodku opravdu neslavně.
Je samozřejmě třeba dodat, že systémy Autopilot i FSD jsou klasifikovány na úrovních SAE2 a SAE2+, což znamená, že řidič musí být vždy připraven zasáhnout. Ale o to tady nešlo, to samozřejmě všichni fanoušci Tesly dobře ví. Cílem bylo navzdory tomu naplnit Muskova devět let stará slova. A znovu se ukázalo, jak moc je něco takového v reálném světě nemožné. Smůla? Možná, ale i o tom to je - většina lidí za volantem za celý život nespáchá jedinou velkou chybu, protože každá taková může být snadno fatální. K podobné bilanci mají systémy Tesly tak pořád příliš daleko na to, aby jízda napříč USA dopadla úspěšně jinak než shodou příznivých okolností.
Faceliftovaný Model Y měl nabídnout ještě lepší autonomii než původní provedení. Jak se ale ukázalo, reálně toho stále mnoho neumí - přehlédnutí poměrně velké ocelové rampy na silnici lze označit za velké faux pas. Foto: Tesla
Zdroj: Bearded Tesla Guy@Youtube
