Nadšenec dal dohromady největší sbírku aut jediného modelu, nechybí v ní ani policejní speciály

Máte pocit, že se vám vaše automobilová vášeň trochu vymkla z rukou, když máte v garáži pár škodovek? Tento muž vlastní 85 aut jednoho jediného modelu, skutečně. Legendární Ford Crown Victoria skladuje, kde se jen dá.

Pro řadu lidí není auto jen pouhým dopravním prostředkem, ale pomalu členem rodiny, stejně jako je tomu u mnoha jedinců v případě psů, koček a dalších mazlíčků. Není na tom nic špatného, zkrátka a dobře někdo má rád vdolky a jiný zase holky. Čas od času ovšem může láska k jedné konkrétní značce či modelu přelézt hranice obecného chápání. To ostatně znám na vlastní kůži, před dvaceti lety jsem totiž propadnul Mazdě RX-8. Dokonce natolik, že v jednu chvíli jsem vlastnil dvanáct kusů najednou.

Od té doby se má sbírka několikrát proměnila, některé vozy totiž šly do světa, zatímco jiné jsem si pro změnu stáhnul do Čech. K největší redukci jsem pak musel přistoupit před třemi lety kvůli nedostatku prostoru k parkování, přičemž současné šestičlenné portfolio hodlám ještě o dva vozy snížit. V takové chvíli již budu pomalu žabařem, minimálně ve srovnání s Mikem Kennisem. Ten sice nepropadnul rotačnímu kupé, nýbrž legendárnímu Fordu Crown Victoria, počet aut v jeho sbírce se však počítá na desítky.

Sedan modrého oválu je znám jako komfortní a spolehlivý vůz, do podvědomí veřejnosti se ovšem zapsal hlavně službou v policejních barvách. Několik takových stíhacích speciálů, ať již označených či neoznačených, přitom Mike rovněž vlastní. Stejně jako v jeho kolekci čítající 85 aut najdeme i jiné modely. Ovšem Crown Victoria je jednoznačným favoritem. Některé exempláře (jako třeba bývalý vůz FBI) mají najeto jen pár desítek tisíc kilometrů, jiné jsou o něco ojetější.

I přes vyšší nájezd je ovšem celá sbírka ve velmi dobrém a hlavně provozuschopném stavu. Její údržba je ovšem poněkud nákladná, navíc ji majitel musel nechat roztroušenou na několika místech v Corningu ve státě New York. To samozřejmě klade i nemalé nároky na logistiku. A právě proto Mike hodlá svou kolekci po částech pustit do světa. Aktuálně tak skrze společnost Limited Edition Motorcars prodává první várku 10 aut, a to za 7 900 až 12 300 USD (cca 185 až 288 000 Kč).

Lze už jen dodat, že model Crown Victoria se v nabídce značky poprvé objevil v roce 1980, pokud budeme počítat i verzi LTD Crown Victoria. Po 12 letech došlo na střídání stráží a po dalších 6 znovu, přičemž v posledních dvou nejtypičtějších generacích vzniklo přes 1,5 milionu aut. V poslední fázi výroby se nicméně modrý ovál zaměřoval už jen na potřeby americké policie, taxikářů a dalších firem, které stály za 95 procenty veškeré poptávky. K běžné veřejnosti se tak Crown Victoria dostával jen ojediněle, načež má Mikova sbírka punc jisté exkluzivity.

Co se techniky týče, nabídka nikdy nebyla květnatá. Ba právě naopak byl po celou dobu k dispozici pouze 4,6litrový osmiválec doplněný čtyřstupňovým automatem. Pro potřeby policie Ford ústrojí lehce poladil, pročež byli strážci zákona schopni dosahovat lepší dynamiky. Zesílen byl rovněž podvozek, dané varianty jsou tedy nejbytelnější. Aktuálně je ovšem strážci zákona již prakticky neužívají, palec nahoru pak nedávají ani nástupci.

Na rozdíl od Crownu Victoria byl totiž nový policejní Interceptor založen na předokolce, maximálně tak dokázal nabídnout pohon 4x4. Pod kapotou pak disponoval sice vyšším výkonem, čtyř- či šestiválcové motory však nebyly až tak moc spolehlivé. Kritika pak mířila i na stísněnější interiér či horší výhled, i proto americká policie zamířila spíše ke konkurenci. V důsledku toho pak Interceptor i výchozí Taurus v roce 2018 zmizely z nabídky.

Crown Victoria (na obrázcích vidíte jeho poslední generaci z let 1998 až 2012) byl určen jak soukromníkům, tak policii či taxikářům. Právě tyto skupiny se postupně staly hlavními odběrateli prakticky veškeré produkce. Foto: Ford

