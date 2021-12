Nadšenec nacpal do nejmenšího modelu BMW největší motor značky, pekelný stroj je teď na prodej před 10 hodinami | Petr Miler

Pokud máte slabost pro spojení protichůdných extrémů, toto je něco pro vás. Tvůrce tohoto svérázného monstra cíleně hledal spojení co nejmenšího bavoráku s co největším motorem a dal za vznik čemusi jako BMW 350i, navíc ve verzi Compact.

BMW dnes v rámci trojkové řady nabízí modely M340i a M340d, nic čtyřlitrového se ale pod kapotou neukrývá. Tahle auta mají třílitrové přeplňované šestiválce a nejsou to zdaleka největší „lháři” v historii mnichovské značky - některé třílitry se tvářily i jako motory s pěti litry objemu. Dnes se podíváme na jedno auto, které by v označení mohlo mít číslovku 50 a o přetvářku by se navzdory opačnému prvnímu dojmu nejednalo ani v nejmenším, tedy aspoň ne ve smyslu přehánění. Tento stroj je řada 3 Compact a pod kapotou má skutečně pětilitrový motor, dokonce více než to - jednotku 5,6 V12.

Dvanáctiválcová BMW jsou v posledních letech obecně raritou, v jakkoli subtilnějších modelech na ně pak nelze pomýšlet ani omylem, V12 byly na závěr jejich bavorské éry vyhrazeny jen řadě 7. Ani na přelomu milénia je ale nešlo osadit nic menšího než osmičkové kupé, a tak se autor stroje na fotkách níže krátce po příchodu nového století zcela záměrně odhodlal spojit do té doby nejmenší moderní model BMW s největším motorem, který byl schopen získat. A dal za vznik něčemu svérázně fascinujícímu.

Auto nyní prodává, byť už mu dávno nepatří. V mezičase několikrát změnilo majitele, ale protože se dotyčný zabývá také prodejem aut, nepohrdl možností se s ním opět shledat a znovu jej nabídnout světu. Výsledkem je dvanáctiválcový Compact řady 3, který můžeme označit jako 350i. Není to Racing Dynamics K55 Compact, nýbrž jiný, obdobně zbarvený stroj původem z roku 1993, který o dekádu později dostal pod kapotu 5,6litrový dvanáctiválec z BMW 850CSi. Motor byl dále upraven, takže dnes nabízí okolo 400 koní. To je hromada výkonu na auto s pověstí dražší nákupní tašky - a zejména s kratičkým rozvorem a zadním náhonem.

Není to jediná trojka generace E36 s motorem V12 pod kapotou, tahle přestavba napadla už víc lidí, tenhle stroj je ale nyní k mání v Norsku i s řadou dalších úprav. Interiér byl přiblížen dobové M3, ze které pochází také podvozek. Mohutná kola hrající si na ta od dnes už zaniklého německého úpravce Hartge v rozšířených podbězích dotváří obraz. Nejúchvatnější je ale podle prodávajícího zvuk, který zvlášť při jeho vyluzování trojkovým kompaktem působí až nepatřičně a mate prý smysly kolemjdoucích.

Výsledkem rozhodně není dokonalý sleeper, auto dává své svaly najevo, přesto by mu asi nikdo nehádal takové monstrum pod kapotou. Ne všechny úpravy se navíc drží originálních dílů BMW, takže části exteriéru i interiéru mohou na leckoho působit pouťově. Přesto před sebou máme dost mimořádnou věc, ovšem ne za zrovna nízkou cenu. 299 000 norských korun znamená asi 729 tisíc korun českých, což věru není málo na vlastně 28 let staré BMW 3 Compact s více jak 106 tisíci najetými km. Pro některé fandy ale může snadno jít o nejlepší auto na světě, dvanáctiválec v takovém prckovi je z podstaty něco úžasného.

