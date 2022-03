Škoda Yeti s 485 koňmi a 4x4 je nenápadný bijec k pohledání, po tříleté stavbě je na prodej před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Trade Cars Liverpool, publikováno se souhlasem

Škoda Yeti se nikdy žádné skutečně ostré verze nedočkala, to ale neznamená, že si ji nemůžete postavit sami. Pár lidí už napadlo, že by jí slušel legendární pětiválec 2,5 TFSI z Audi. A přesně ten dostala i od jednoho Brita.

Svého času jsme se velmi podobně věnovali stavbě Škody Yeti RS, která dostala motor z Audi RS3 s manuální převodovkou a postupně až 850 koní výkonu. Jde o zcela mimořádný stroj s akcelerací na úrovni McLarenu F1, ovšem s roztomilým vzhledem docela neškodného auta. Ačkoli jde o vskutku bláznivý projekt, tenhle nápad nedostal autor vozu sám, podobných vozů vzniklo po celém světě zjevně několik.

Další máme dnes před sebou a je jen o trochu méně ujetý. Vychází ze Škody Yeti z roku 2015, tedy už faceliftovaného provedení s ne až tak hravým vzhledem, navíc dostal i několik vizuálních úprav naznačujících jeho potenciál. Navíc se majitel „nepatlal” se zástavbou manuálního řazení, použil kompletní pohon z Audi RS3 s automatickou převodovkou (manuál by musel pocházet z modelu TT RS). Odhlédneme-li ale od toho, je to velmi podobně bláznivá věc nedávající okolí tušit, co má reálně před sebou - 200 koní by si možná někdo tipnul, 485 ani omylem.

Autor je jedním z těch, kteří se ukájí spíše „výrobou”, ne až tak ježděním s podobnými vozy, neboť říká, že stavbě zasvětil tři roky času a vyhrál si absolutně se vším od ochrany proti korozi až po vypiplání interiéru do co možná nejlépe fungující i vypadající podoby. Hlavní slovo ale měla pochopitelně technika, která je naprosto nekompromisní - pětiválec 2,5 TFSI je mimořádně dobře fungující a velmi odolný motor, které je spojený s adekvátní verzí převodovky DSG (DQ500, vydrží skoro vše) a pohonem 4x4 od Haldexu v provedení, který zvládne pracovat i s výkony přesahujícími 500 koní.

Tady byl motor naladěn na 485 koní, autor navíc říká, že si velmi vyhrál s charakterem a téměř bez prodlevy turba podává většinu výkonu od 2 do 8 tisíc otáček. Zvukový i dynamický projev vozu je prý neskutečný a ač nic z toho, co prodávající tvrdí, nemáme možnost ověřit, nemáme ani problém mu věřit. Aut s tímto motorem jsme v upravených verzích poznali několik a jeho projev je vážně... neskutečný. To se jinak nedá říci.

Majitel si s autem opravdu moc neužil, motor koupil samostatně poté, co měl najeto 40 tisíc mil (asi 64 tisíc km), auto mělo ještě méně. Sám s ním najel po dokončení díla jen 5 tisíc mil (asi 8 tisíc km) a teď vše prodává s cílem pustit se do dalšího projektu. Jak „neobvyklé”...

Podobní blázni nás fascinují a byť nevíme, jak moc moudré bude koupit si takové auto, které je v podstatě unikátem, u nějž jen jeden člověk ví, jak v něm co udělal, požadovaná cena 25 995 liber (asi 766 tisíc Kč) není nijak extra vysoká. Dát tento stroj dohromady muselo stát násobně víc, ale když to někoho baví... V aukci na eBay bude vůz k dispozici ještě den a kousek.

Nevypadá až tak nevinně, 485 koní a i části interiéru z Audi byste jí ale asi nehádali. Teď je na prodej po ujetí jen 8 tisíc km po dokončení díla, její majitel a strůjce otáčí list. Foto: Trade Cars Liverpool, publikováno se souhlasem

Zdroj: eBay

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.