Nadšenec nacpal do staré Lady ikonický motor s 565 koňmi, je to ďáblovo dílo | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Většina lidí bude mít právem pocit, že z hlediska dynamiky starým Ladám dávno ujel vlak, to ale platí jen do chvíle, než do jejích útrob nacpete špičkovou japonskou techniku své doby.

Za i u nás proslulými žigulíky, oficiálně VAZy či Ladami řady 210x, se z hlediska výroby nových aut zavřela voda v roce 2012. To je samo o sobě obdivuhodné, neboť jde o vůz, který se pod kódovým označením 2101 začal vyrábět v roce 1970, přičemž sám byl licenčním Fiatem 124, tedy ještě o několik let starším autem. Bylo by tak na místě předpokládat, že s těmito vozy se budeme nadále setkávat spíše s jako stále váženějšími veterány, někteří s nimi ale mají jiné cíle.

Jedním z nich je nadšenec původem z Maďarska, nyní obyvatel americké Floridy. Právě on si do Spojených států přivezl VAZ-2107 vyráběný od roku 1982. Kdyby s ním po USA jezdil v jakékoli podobě, jistě by se pravidelně stával centrem pozornost i tak, on se ale rozhodl tento stroj předělat na silniční střelu svého druhu.

Z původního žigulíku mnoho nezbylo, neboť pod jeho přední kapotu se nastěhoval ikonický motor 2JZ původem z Toyoty Supra čtvrté generace. Byl upraven tak, aby dával až 565 koní výkonu a 678 Nm točivého momentu, což zní samo o sobě velmi přesvědčivě. Jedním dechem je ale třeba dodat, že vůz i s řadou dalších modifikací váží stále jen 907 kg. 565 koní na 907 kg? To jsme někde v oblasti poměru výkonu a hmotnosti Bugatti Veyron, jednoho z nejrychlejších aut všech dob.

Autor tohoto ďábelského stroje navíc nezůstal jen u motoru, pochopitelně, to by se mu zbytek Lady rozletěl při první akceleraci. Došlo tedy dále na použití převodovky z Nissanu 350Z, upravené zadní nápravy z Fordu Mustang a na míru postaveného kardanu. Jak můžete dále vidět na videu níže, vůz je jinak oholený až na kost, nemá ani žádnou pořádnou ventilaci, výplně dveří, naopak mu nechybí ochranný rám. Schválení pro běžný provoz ale má stále, a to i s rozšířenou stavbou a masivními koly Enkei.

Dále je škoda mluvit, podívejte se sami, jak toto dílo jede. Limituje ho jen trakce pneumatik, které autor zvažuje dále rozšířit, naopak mu nechybí integrovaný hasicí systém pro případ, že by se něco nepovedlo. A pro využití maximálního potenciálu může motor pracovat s E85, tedy směsí benzinu a ethanolu, čerpanou posíleným čerpadlem Bosch 044 ze skromné, 38litrové nádrže. Chvála bláznovství...

Takto vypadá Lada či VAZ-2107 v sériové podobě. Níže ji můžete vidět upravenou s 565koňovým motorem 2JZ, to je teprve něco. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: TRC@Youtube

