Nadšenec nafotil drifterské klání na 24 let starou kameru z Game Boye, výsledky jsou fascinující | Mirek Mazal

/ Foto: Nintendo

Focení čehokoli na příruční zařízení je dnes něčím naprosto běžným, ale představte si totéž v roce 1998. Vlastně si to nemusíte představovat, podívejte se na tyhle fotky, už tehdy si šlo koupit Game Boye s foťákem a dokonce i malou tiskárnou.

S dnešními fotoaparáty v mobilních telefonech, na které odvážnější tvůrci natáčí i celovečerní filmy, je snadné zapomenout, jak moc vývoj těchto zařízení za poslední dekády pokročil. Pozoruhodným způsobem nám to připomíná fanoušek těchto zařízení jménem Conor Merrigan, který navštívil drifterské klání a pořídili si pár fotografií na památku. Na rozdíl od jiných ovšem nevytáhl z kapsy chytrý telefon s nejnovějším objektivem, ale stařičký Game Boy Color. A stvořil zajímavější snímky než všichni okolo.

Sám Conor by asi jako děcko o Game Boyi Color snil, dnes si technicky vzato bezcennou přenosnou konzoli Nintenda pořídil jen pro zajímavost. A koupil si k ní i přídavný fotoaparát, dnes neuvěřitelnou věc se CMOS snímačem o rozlišení 128 x 112 pixelů. V roce 1998 to byl podle Guinessovy knihy rekordů nejmenší přenosný digitální foťák na světě a už nad tímto faktem je třeba žasnout - bavíme se o momentu vzdáleném v čase jen 24 let.

Conor celé řešení vylepšil o objektiv nemající daleko k jakémusi miniaturizovanému teleobjektivu, aby i ze vzdáleného místa mohl zaznamenávat dění na trati, jako by se nacházel kousek od ní. Ani tak nelze celé řešení označit za vhodné k pořizování záběrů rychle se pohybujících objektů, ale kde je vůle...

Výsledek je svým způsobem fascinující. Vznikly skutečné záběry skutečných aut, které ovšem zejména při velkém přiblížení věrně vypadají jako obrázky z prvních počítačových her. Záznam se ukládal do interní paměti, která byla s to pojmout asi 30 takových snímků. A dokonce bylo možné přikoupit i tiskárnu, která umožňovala ihned zhotovit tištěný černobílý obrázek, jak můžete vidět níže.

Podívejte se ale sami na to, co Conor vyfotil, snad až na vzdálené snímky trochu připomínající jen změť pixelů jsou to zajímavé momentky. Jde o vskutku pozoruhodný návrat v čase - jako když dříve někdo nafotil aktuální F1 objektivem fotoaparátu z roku 1913...

Game Boy Color s Game Boy Camera a Game Boy Printer byly v roce 1998 něco. Dnes je to spíše úsměvná vzpomínka, ovšem fotky z tohoto zařízení jsou vlastně také něco, jak můžete vidět níže. Foto: Nintendo

Zdroje: Jalopnik [https://www.facebook.com/groups/461241481043213/permalink/1286920495141970/ Baron Conor Merrigan@Youtube]

Mirek Mazal

