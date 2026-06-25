Nadšenec nakreslil možnou podobu první motorky Ferrari, automobilka na něj poslala právníky
Petr ProkopecAutor designového konceptu měl zprvu radost, když se mu Ferrari ozvalo, myslel si, že automobilku zaujala jeho práce natolik, že by s ním chtěla spolupracovat. Omyl, motivace firmy k tomuto kroku byla bohužel mnohem typičtější a k pozitivní měla opravdu daleko.
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Nadšenec nakreslil možnou podobu první motorky Ferrari, automobilka na něj poslala právníky
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Autor designového konceptu měl zprvu radost, když se mu Ferrari ozvalo, myslel si, že automobilku zaujala jeho práce natolik, že by s ním chtěla spolupracovat. Omyl, motivace firmy k tomuto kroku byla bohužel mnohem typičtější a k pozitivní měla opravdu daleko.
Ferrari už proslulé tím, že si svou image hlídá víc než fanynka líčení tvar svého fiktivního obočí. Hranice zde neexistuje, kdokoli se pokusí se jménem, logem či jinými insigniemi značky spojit cokoli jiného než firmu samou, je zle. A to dokonce i tehdy, když jde o váženého zákazníka, který si pouze na vlastním Ferrari vyfotí boty. Tohoto konkrétního člověka to stálo 8 milionů.
Ale dobře, někteří mohou namítnout, že v jednání tohoto člověka mohla být trocha vypočítavosti. To samé platí i o dílech některých úpravců a hraničně možná i replikách maranellských aut. Ale opravdu musí Ferrari jednat, když si někdo vymění motor ve svém vlastním autě? Anebo nalepí loga značky na auto úplně jiné? Automobilka prostě nemá slitování a nejnověji překročila další pomyslný Rubikon.
Informuje o tom sám nezávislý designér Kar Lee, který na Instagramu provozuje kanál KarDesignKoncepts. Na něm prezentuje své vlastní, často futuristické studie nových motorek, občas se obrazně zamyslí i nad tím, jak by asi vypadal jednostopý stroj, se kterým by přišla automobilová značka. V roce 2024 tak na sociální síti ukázal ilustrace Ferrari Barracuda, což byl fiktivní motocykl italské automobilky, který vypadal jako kříženec motorek Ducati s auty od Ferrari.
Jeho dílo nevypadalo vůbec nezajímavě, a tak se jeho příspěvek stal rychle populárním. Nasbíral statisíce pozitivních ohlasů a tisíce komentářů. Mimo to se Barracudou zabýval kdekdo na Youtube, Facebooku či Tiktoku. Kar Lee se i proto sám sebe ptal, zda si náhodou fiktivní motorky nevšimne samotné Ferrari a neosloví jej s nabídkou spolupráce, jeho talent a schopnost zaujmout publikum jsou zjevné. A automobilka si skutečně všimla a autorovi se ozvala. Bingo? No, jak už tušíte, nebylo to s nabídkou práce, místo toho Lee dostal dopis od právníku značky, kterou znepokojilo neoprávněné použitím jejích log na virtuálním konceptu.
Právníci Ferrari požadovali přinejmenším odstranění log, lépe však odstranění veškerých příspěvků týkajících se Barracudy stáhnul. To se mu za dvacet let práce stalo vůbec poprvé a jako designéra ho to pochopitelně nepotěšilo. Jak ale dodává, do jisté míry automobilku chápe. I když konceptem motorky nechtěl dráždit, právě obrovský ohlas, jakého se Barracuda dočkala, posunul celou věc jinam. Někteří začali jeho ideu prezentovat jako únik materiálů spojených se skutečnou první motorkou Ferrari, což už se aktivit firmy nějak dotýkalo.
I proto Lee vyšel automobilce vstříc a původní příspěvek odstranil. Na Instagram však přihodil nový, čímž svůj virtuální koncept ukázal znovu, tentokrát však navíc s doprovodným textem mapujícím jeho zkušenost s maranellskými právníky. Veškerá loga nicméně rozmazal, čímž Italům sebral zbraně k dalšímu válčení. O případu i samotném konceptu se pak tímto způsobem snadno může dozvědět ještě více lidí, Ferrari se tak nejspíš zas jednou chovalo krátkozrace.
Asi by bylo lepší, kdyby si Italové zametli před vlastním prahem a vyhnulo se premiérám vlastních aut, která značku poškozují. Při jejich ješitnosti ale moc nečekáme, že se zrovna tímto směrem vydali, to spíš budou hrdí, i kdyby se náhodou zrovna plazili po čtyřech...
Dopis od právníků by si zasloužili spíš všichni ti, kteří schválili do výroby tuhle příšeru. Z motorky níže si šlo vzít pozitivnější záležitosti... Foto: Ferrari
Zdroj: kardesignkoncepts@Instagram
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