Nadšenec ukázal, v jakém stavu je supersport po ujetí 180 tisíc km na okruhu

/ Foto: Nissan

Vidět v akci auto s ani ne 200 tisící najetými km není nic mimořádného, to ale nesmí jít o 600koňový supersport, s takovými lidé málokdy najedou byť jen 100 tisíc km. Jak funguje po takové náloži?

Pokud patříte mezi příznivce Nürburgringu a jeho Severní smyčky, Mishu Charoudina vám nejspíše nemusíme představovat. Známý automobilový nadšenec, spolumajiteli půjčovny Apex Nürburg a youtuber v jedné osobě odjel na světoznámém okruhu již bezpočet kol, a to s vozy všeho druhu. Jeden mu ovšem dosud unikal, což je pozoruhodné, neboť jde o auto se slavným okruhem úzce spojené. Byl to totiž právě Nissan GT-R, který se v roce 2009 dostal jako první sériový silniční sporťák pod metu 7 minut a 30 sekund, čímž japonská automobilka zadělala hlavně manažerům Porsche na noční můry.

Konečně Misha dostal příležitost GT-R otestovat, nešlo však o nejnovější evoluci, kterou by do pohoří Eifel spolu s mechaniky a kamionem rezervních pneumatik přivezla automobilka. Místo toho se jednalo o exemplář právě z onoho roku 2009, který má najeto tučných 180 tisíc kilometrů. Za většinou z nich navíc stojí právě Zelené peklo, což z vozu dělá něco zcela výjimečného. Běžně totiž sporťáky s takovým nájezdem spojené zdaleka nejsou a už vůbec ne s takovým, kdy z nich řidič mačká veškerý potenciál.

Je přitom třeba dodat, že dané GT-R není zcela sériové, do vínku dostalo výfuk Akrapovič a řadu dalších modifikací, jež výkon 3,8litrového šestiválce twin-turbo zvedly z původních 487 koní na zhruba 600. Vozu nicméně zůstala původní převodovka, hnací ústrojí se v důsledku úprav přehřívá. GT-R tak často padá do nouzového režimu, což pochopitelně Mishovo tempo zpomaluje. Šestistupňová dvouspojková skříň BorgWarner by si tak rozhodně zasloužila vyměnit za novější zesílenou.

I přes tento zádrhel je třeba vozu vyseknout poklonu, neboť stále vypadá přitažlivě a stále používá původní pohonnou jednotku. To je s ohledem na nemalý nájezd a hlavně s ohledem na to, kde strávil většinu svého života, vskutku obdivuhodné. Ostatně stejně jako rychlost, s jakou byl spojován již před dvanácti lety. Čas, kterého tehdy Nissan dosáhl, je totiž lepší než v případě Tesly Model S Plaid, která se pyšní více jak dvojnásobným výkonem i novějšími pneumatikami.

Právě z těchto důvodů se GT-R stalo po svém příchodu na trh prodejním hitem, přičemž za jediný rok dokázalo oslovit více zákazníků než konkurenční Honda NSX za celý svůj životní cyklus. Momentálně nicméně již zájem takový není, za čímž nestojí nedostačující potenciál vozu, ale jednoduše fakt, že je na trhu již příliš dlouho. A jakkoliv se v mezičase dostala nad 600 koní i sama automobilka, pro zákazníky zkrátka už o takové lákadlo nejde.

