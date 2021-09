Nadšenec si koupil vzácné BMW M3 ve verzi kombi, policie mu ho vzala a sešrotovala před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: West Midlands Police, CC0 Public Domain

Velmi smutného konce se dočkalo auto, které na celém světě existuje nejspíše jen v pár jednotkách exemplářů. Kupec se o to přitom nijak nepřičinil, vůz normálně používal.

O praktickém BMW M3 sní fanoušci mnichovské automobilky již celá desetiletí, dosud však měli smůlu. Ostrý Touring vznikl oficiálně jen jako koncept v generaci E46 a do sériové výroby nezamířil. S aktuálním provedením se to konečně změní, ještě předtím se ale pár nadšenců snažilo splnit si své přání po svém. Stačilo koupit standardní kombík řady 3 a pustit se do náročné přestavby, na jejímž konci byl vůz ověšen všemi eMkovými komponenty a osazen dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem.

Nevíme, kolik takových aut mohlo vzniknout, slyšeli jsme ale jen o pár jednotkách. I kdyby jich ale bylo víc, jde o velkou vzácnost, z nichž jedna až do loňska jezdila i po britských silnicích. V listopadu nicméně policie exemplář lakovaný zářivě zelenou barvou Java Green zastavila s podezřením, že něco není v pořádku.

Hlídka evidentně musela cosi o historii M3 vědět, neboť si byla vědoma právě té skutečnosti, že Touring v produkčním hávu nikdy nevznikl. Daný exemplář byl tedy dočasně zabaven a poslán na důkladnou prohlídku, během které se ukázalo, že je sestaven ze čtyř aut. To nutně není problém, jinak než jako skládačka vůz vzniknout nemohl, objevily se však jiné potíže.

Policie totiž zjistila, že jedno BMW M3, ze kterého byl vůz sestaven, bylo ukradeno v roce 2018, stejně jako druhé, na jehož odcizení došlo o rok později. Tato auta pak byla spárována se dvěma běžnými kombíky, které posloužily jako dárci karoserie a panoramatického okna. Již to samo o sobě je problematické, Mark Wheaver z centrálního oddělení dopravní policie dále poukazuje na to, že auta byla svařena dohromady tak nekvalitně, že pojem „pojízdná rakev“ je oprávněný.

„Toto BMW zvenčí vypadalo skvěle, lakování bylo provedeno opravdu výtečně, ale jakmile seškrábnete barvu, zjistíte, že bylo jen bodově svařeno a je strukturálně nebezpečné. Vrstva barvy vám při havárii skutečně život nezachrání,“ uvedl Wheaver s tím, že jakkoliv někdo svářečské práce odfláknul, s odstraněním veškerých stop si již dal mnohem větší práci. Policie nicméně již i kvůli četnějším krádežím zaměstnává experty, kteří dokáží i původ jednotlivých částí rozklíčovat.

„Hlídky monitorují celý region, přičemž kvůli kradeným dílům zastavují a kontrolují každé modifikované vozidlo. A pokud odcizené komponenty objeví, bude takové auto čelit stejnému osudu jako toto M3,“ dodal dále Wheaver. Tím odkázal na opravdu smutný konec neoficiálního ostrého Touringu. Vůz byl totiž oficiálně uznán jako nejen kradený, ale nebezpečný a tudíž nevyhovující silničním regulím, načež došlo na jeho sešrotování.

Policie přitom zájemcům o výhodné koupě radí, aby se proti podvodníkům pojistili třeba tím, že budou trvat na zaplacení zálohy kartou. V té chvíli budou totiž mít alespoň nějaké indicie k vypátrání skutečné identity příjemce peněz. A pokud se ten bude dané platbě zdráhat, je to znamení, že je cosi v nepořádku. V té chvíli je třeba vzít nohy na ramena, jinak můžete být ještě navíc popotahováni kvůli možnému trestnému činu. To se v případě nadšence, který koupil tento vůz, nestalo, policie nedošla k závěru, že by o původu a stavu vozu věděl, jednal prý v dobré víře. Jeho vysněné auto ale mnoho dobrého nepotkalo...

Toto neoficiální BMW M3 Touring bylo svařeno ze čtyř aut, z čehož navíc dvě byla kradená. Došlo tedy na jeho sešrotování, přičemž majitel do nelegálních nijak praktik zapleten nebyl. Přišel tak o peníze i auto. Foto: West Midlands Police, CC0 Public Domain

Zdroj: West Midlands Police

Petr Prokopec